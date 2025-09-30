FCバルセロナとレアル・マドリードCFの伝説的選手たちが集結!「EL CLASICO LEGENDS-SAITAMA GRAND FINALE」

株式会社SPORTS＆LIFE

NSN Group(株式会社SPORTS&LIFE／代表者名：ボラス・ガルシア・ジョエル、本社：兵庫県神戸市)、POINT ZERO Co.,Ltd.(株式会社ポイントゼロ／代表者名：宮路博至、本社：神奈川県横浜市)は、2025年11月22日（土）に埼玉スタジアム2002にて、世界的サッカーイベント「EL CLASICO LEGENDS -SAITAMA GRAND FINALE(以下、エル・クラシコレジェンズ)」を共同主催いたします。本イベントは、スペインのプロサッカーリーグ「ラ・リーガ」に所属するFCバルセロナとレアル・マドリードCFのレジェンド選手たちによる特別な対戦です。

世界的なサッカー人気の高まりと、スポーツを通じた国際交流・地域活性化の重要性が増す中、日本国内でもグローバルなスポーツイベントへの期待が高まっています。本イベントでは、2024年12月に東京・味の素スタジアムで開催された「エル・クラシコin 東京」に続き、今年もFCバルセロナとレアル・マドリードCFの伝説的選手たちが集結し、日本中のファンを熱狂させるイベントが開催します。

まだまだ発表できないシークレット選手も控えております。今後のリリースで追加参加選手やチケット販売情報を発表してまいりますので、お見逃しなく！

■熱戦が繰り広げられた「エル・クラシコレジェンズ」

昨年開催の様子

試合観戦チケットが即完売した前回開催は、FCバルセロナレジェンズが2-1でレアル・マドリードCF レジェンズに勝利しました。この試合は、元ヴィッセル神戸所属のアンドレス・イニエスタ選手の引退試合として行われ、FCバルセロナがアディショナルタイムに決勝点を決めて勝利を収めました。

■「エル・クラシコレジェンズ」開催概要

大会名称 ：EL CLASICO LEGENDS -SAITAMA GRAND FINALE

開催日 ：2025年11月22日（土）キックオフ時間未定

対戦カード ：FCバルセロナレジェンドVS レアル・マドリードCF レジェンド

試合方法 ：45分ハーフ／90分

放送 ：未定

主催 ：NSN Group(株式会社SPORTS&LIFE)

共同主催 ：株式会社アミューズ、POINT ZERO Co.,Ltd.(株式会社ポイントゼロ)

企画制作 ：NSN Group(株式会社SPORTS&LIFE)

チケット発売日 ：2025年10月16日（木）10:00予定 ローソンチケット

申し込みURL ：未定

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/clasico_legends/

■「エル・クラシコレジェンズ」主な出場選手

本試合には以下、FCバルセロナとレアル・マドリードCFの伝説的な選手たちが集結予定です。

■FCバルセロナレジェンド

アンドレス・イニエスタ（Andres Iniesta）、

リヴァウド（Rivaldo）、ダビッズ（Davids）、プジョル（Puyol）、シークレットプレイヤー

■レアル・マドリードCF レジェンド

ルイス・フィーゴ（Luis Figo）、

ケティ（Guti）、ペペ（Pepe）、

シークレットプレイヤー

※選手事情により、出場選手は変更となる場合がございます。両クラブ他選手は随時公表致します。

■「エル・クラシコレジェンズ」とは

エル・クラシコ（El Clasico）とは、スペインのプロサッカーリーグ「ラ・リーガ」に所属するFCバルセロナとレアル・マドリードCFの両クラブが対戦する伝統の一戦を指します。両クラブは、長い歴史と数多くのタイトル獲得実績を誇り、世界中に多くのファンを持つ名門チームです。エル・クラシコは、単なるサッカーの試合を超え、両クラブの誇りや地域性、文化的背景がぶつかり合う特別な一戦として、世界中のサッカーファンから注目を集めています。「エル・クラシコレジェンズ」では、両クラブに所属していた伝説級のO.B選手が一堂に会し、「エル・クラシコ」を繰り広げます。

■「エル・クラシコレジェンズ」今後の更新情報

2025年10月中旬：チケット販売情報

※情報は現時点でのものであり、今後変更の可能性があります。予めご了承ください。