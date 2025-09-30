将来価値で選ぶ不動産投資「LENZ」のサービスサイトがオープン！不動産を保有することのメリットなどをわかりやすく発信、会員限定コンテンツも充実

株式会社トーシンパートナーズ

「不動産の新たな価値を創造し、一人ひとりの豊かな暮らしと、活力ある社会を実現する」というミッションを掲げ、不動産の企画・開発・販売から管理までをグループ全体で手がける株式会社トーシンパートナーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：小笠原 一義）は、2025年9月18日（木）に、将来価値で選ぶ不動産投資「LENZ」のサービスサイトを公開しました。「LENZ」のサービス内容をはじめ、不動産投資の参考となる情報を丁寧にお伝えします。

▼ 「LENZ」サービスサイト：https://www.tohshin.co.jp/lenz/

■デザインやアフターサービス、入居者フォローなど、期待以上のクオリティを追求

「年金だけでは老後の生活が心配」、「本業以外にも安定した収入源を持ちたい」など、将来について考えたいという気持ちはあるものの、日々忙しくてなかなかその時間が取れないという方は少なくありません。そんな思いを抱える働き盛りの会社員や公務員、医療関係者などを対象として、当社が2025年8月にローンチしたのが、不動産投資サービス「LENZ」です。

不動産投資にあたって「LENZ」が大切にしているのは「将来価値」。投資する人とそこに住む人が安心して豊かな暮らしを送るためには、資産価値をできるだけ長く維持することが重要だと考えます。そのためにデザインやアフターサービス、入居者フォローなどのすべてにおいて、期待を超えるクオリティを提供していくことが、「LENZ」のミッションです。

■会員登録を行うと、限定の資料やセミナー動画も閲覧可能に

「LENZ」の魅力やサービス内容、不動産投資の全体像をよりわかりやすい形でお伝えしたいと考え、このたびサービスサイトをオープンしました。サービスサイトは会員登録機能も備えており、登録していただくことで、会員限定の資料やセミナー動画、「LENZ」最新情報へのアクセスが可能となります。「LENZ」や不動産投資についてより理解を深めたい方へ、充実した情報をお届けします。

サービス提供を通じて「LENZ」が最も伝えたいのは、不動産を長期保有することのメリット。不動産投資は日本ではまだあまり浸透していないものの、豊かな未来を描くための有力な選択肢です。今後とも、不動産投資の価値を伝えるプラットフォーマーとして、サービスサイトのコンテンツ拡充や情報発信の強化に努めてまいります。

【株式会社トーシンパートナーズについて】

本社：〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-33-5

代表者：代表取締役社長 小笠原 一義

設立：1989年2月

電話番号：0422-21-1040（代表）

URL：https://www.tohshin.co.jp/

事業内容：マンションの企画・開発・販売、不動産の売買・仲介事業、不動産の賃貸事業

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社トーシンパートナーズ

担当者名：田村

TEL：0422-67-0169