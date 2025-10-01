グローバル教育における新たなパラダイム：北京大学「未来のリーダー」プログラム、第6期生を迎え入れ

北京、2025年9月30日/PRNewswire/ -- 北京大学光華管理学院は今年9月、「未来のリーダー」国際学部プログラムの第6期生を迎え入れました。2019年に光華が先駆けとして開始したこの二重学位プログラムは、中国に対する深い洞察力と世界的なビジョンを備えたリーダーを育成します。現在では、世界有数の15のビジネススクールと提携ネットワークを構築し、35カ国・地域から235名の優秀な学生が集まっています。



Peking University Guanghua School of Management’s “Future Leaders” Program students on campus during their two-year China study.



北京大学光華管理学院の「未来のリーダー」プログラムの学生たちが2年間の中国留学中にキャンパス内を散策。 このプログラムは、各提携大学が厳選した優秀な学生を集め、母校で2年間学んだ後、北京大学光華経営学院で2年間、実践的な学びを通して中国のビジネス環境を体験するという独自のカリキュラムを採用しています。学生は、北京だけでなく、中国各地にある光華経営学院の衛星キャンパスでも学び、企業との連携活動にも参加します。この構造により、学生は国の多様な経済動向と革新的精神に直接触れることができ、世界的に多様な集団の中で中国市場に関する実践的な理解を身に付けることができます。

このプログラムの革新的な取り組みは、北京で開催された「フューチャーリーダーズ学長フォーラム」で改めて注目を集めました。このフォーラムには、16の大学の学長が参加し、「ビジネス教育の未来に関する合意文書」に署名しました。合意文書では、デジタル変革、持続可能性、学際的学習、そして倫理的かつグローバルなリーダーシップの重要性が強調されています。

「ビジネス教育は岐路に立っています」と、光華経営学院学長の劉俏教授は述べました。「私たちは学生たちに、技術的なスキルだけでなく、想像力、価値観、そして複雑な社会問題に取り組む勇気を身につけさせなければなりません。」

このプログラムへの入学は非常に競争が激しく、各大学の上位20%の学生を対象に、2段階の厳しい選考プロセスを経て選ばれます。そのため、学業成績優秀かつグローバルな視野を持つ学生が集まります。

卒業生は、ゴールドマン・サックス、マッキンゼー、テンセント、国連など、金融、コンサルティング、テクノロジー、社会イノベーションの分野で影響力のあるキャリアを追求したり、ベンチャー企業を立ち上げたり、スタンフォード大学、ハーバード大学、オックスフォード大学などの教育機関で高度な学位を取得したりしています。

第1期生の一人であるニクラス・ミュンニホフ（Niklas Muennighoff）氏は、現在スタンフォード大学でAIの博士課程に在籍しており、「フューチャーリーダーズ・プログラムを通して、中国のビジネス文化や国境を越えた効果的な業務遂行方法について、実体験に基づいた深い理解を得ることができました。特に、最終プロジェクトの経験は、私のキャリア観を大きく変えるものとなりました」と述べています。

英国、オーストラリア、メキシコ、インドネシアなど世界各地の大学との交流を深めることで、「フューチャーリーダーズ・プログラム」は、大学が連携して学生にグローバルな課題解決能力を育成していくための、より包括的な取り組みへと発展しつつあります。

