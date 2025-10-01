GIGABYTE、4辺フレームレスデザイン採用の27インチQHD 280Hz WOLEDゲーミングモニター「MO27Q28G」を発売

台北、2025年9月30日 /PRNewswire/ -- GIGABYTEは、世界をリードするコンピューターブランドとして、新世代の第4世代WOLEDパネルと洗練された没入感のあるデザインを融合した27インチQHDゲーミングモニター「GIGABYTE MO27Q28G」の発売を発表しました。280Hzの超高速リフレッシュレートと0.03msの応答時間を備えたMO27Q28Gは、驚くほど鮮明で滑らかなゲームプレイを実現します。4辺フレームレスデザインにより画面占有率99%を実現し、ゲーマーはあらゆる映像に完全に没入することができます。最新の第4世代LG Display製WOLEDパネルとPrimary RGB Tandem OLED技術を搭載したMO27Q28Gは、OLEDモニターの中で最高の輝度を実現し、省電力性能と優れた色再現性を提供します。さらに、独自のGIGABYTE Tactical Features、All-Around Eyecare、およびAI OLED Careを搭載し、優れた映像体験とユーザーエクスペリエンスを実現します。



GIGABYTE Announces Availability of 27” QHD 280Hz WOLED Gaming Monitor MO27Q28G with 4-Sided Borderless Design



GIGABYTE MO27Q28Gに搭載された第4世代WOLEDパネルは、性能と効率の両面で大幅な向上を実現します。ゲーマーは、最大1500ニットのHDRピーク輝度、99.5% DCI-P3および84% BT.2020の広色域カバー率を享受でき、同時に消費電力を20%削減することができます。このパネルは、最大500ルクスでの完全な黒レベルをサポートし、VESA DisplayHDR™ True Black 500認証に適合しています。長時間の視聴快適性を確保するため、Flicker-Free、Discomfort Glare Free、Low Blue Lightの認証を取得しており、All-Around Eyecareスイートの一環として包括的な視覚保護を提供します。

競技志向のゲーマー向けに設計されたGIGABYTE MO27Q28Gは、GIGABYTE独自のTactical Featuresを搭載しています。Tactical Switch 2.0は、4:3や5:4といった解像度やアスペクト比へのワンクリックスイッチを可能にし、ゲームの種類に応じた高い柔軟性を提供します。Ultra Clearは動きの鮮明さを向上させ、ブレを低減することで、テンポの速いゲームやアクション性の高い動画、ダイナミックなコンテンツにおいてよりシャープな映像を実現します。VRR Anti-Flickerは、低フレームレート時のちらつきを排除するためにリフレッシュレートの範囲を動的に調整します。Game Assistは、クロスヘアやタイマーなどのカスタマイズ可能なオンスクリーンツールを提供し、精度や状況認識を高めるリアルタイムの優位性をもたらします。これらのTactical Featuresにより、MO27Q28Gはあらゆるジャンルのゲームプレイ性能を最適化する競技向けモニターへと進化します。

さらに、AI OLED Careがピクセルリフレッシュサイクルを知的に管理し、長期的にパネル品質を維持します。高度な熱管理機能と充実した機能セットを備えたGIGABYTE MO27Q28Gは、優れたパフォーマンスと長期的な信頼性を提供します。同モニターは現在販売中です。詳細については、以下をご覧ください：https://bit.ly/MO27Q28G_Monitor_JP

（日本語リリース：クライアント提供）

