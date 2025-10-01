Xinhua Silk Road：中国湖南省長沙県で初の「星沙・アフリカコーヒー・フェスティバル」が開催

―中国とアフリカの経済・貿易協力深化へ、コーヒーを架橋に―

北京、2025年9月30日/PRNewswire/― 中国中部地方の湖南省長沙県で9月29日（月）、初の「星沙・アフリカコーヒー・フェスティバル」が盛大に開幕しました。

開設式では、待望の湖南省（長沙）コーヒー工業団地が正式に開設され、稼働を開始しました。 同パークは中国（湖南）自由貿易試験区長沙エリアの空港地区中核部に位置し、「空港ハブ＋中国・アフリカ協力＋湖南の特色」と位置付けられ、生産・加工、倉庫・物流、科学技術革新サービス、文化体験、取引サービスの5つの主要機能を統合した総合的なコーヒー産業基盤の構築を目指しています。

このパークは、アフリカからのコーヒー豆資源の引き継ぎに重点を置き、アフリカの高級コーヒー豆の配送センターと取引展示プラットフォームの構築に専念し、アフリカのコーヒーのフルチェーン運営における国内のギャップを埋めます。

また、同日開園した星沙国際交流センターも同時に稼働を開始しました。

イベントでは、中国のコーヒー関連企業とアフリカのコーヒー取引会社が、コーヒーの深加工、貿易サービス、ブランド運営などを内容とする10件の主要プロジェクトに関する協定に署名しました。

フェスティバルは10月3日まで開催され、中国・アフリカコーヒー産業サロンや業界貿易仲介イベント、コーヒー焙煎コンテストなど、コーヒー関連の一連のイベントが開催されます。

原文リンク：https://en.imsilkroad.com/p/347787.html

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com