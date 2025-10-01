CeraVeとロレアル・グループ、フケ研究の革新的成果で権威あるIFSCC応用研究賞を受賞





新たな知見により、重要な微生物要因、民族差、新たな経路を解明し、パーソナライズされた頭皮ケアへの道を拓く経路が明らかに

ニューヨーク、2025年10月1日/PRNewswire/ -- CeraVeとロレアル・グループは、頭皮の生物学に関する共同研究による、フケの理解と頭皮バリア科学の進歩における画期的な成果を認め、第35回国際化粧品技術者会連盟（IFSCC）世界大会において「応用研究賞」を受賞したことを発表しました。

「IFSCC応用研究賞の受賞は、科学的イノベーションと、皮膚および頭皮バリアの複雑な生物学の理解に向けた私たちの共同の取り組みの証です」と、ロレアルのCeraVeメディカル・アフェアーズ&コミュニケーションズ、グローバル・シニアバイスプレジデント、ジーン・コロンは述べています。 「本研究は、従来のフケの見方を超え、セラミド欠乏や頭皮バリア機能不全、重要な細菌要因、そして民族性の影響に光を当てるものです。私たちの基盤であるセラミド科学に根ざしながら科学的理解を大きく広げ、今後のイノベーションに新たな視点と可能性をもたらします。」

今回受賞した研究は、同種のものとして初となる頭皮研究であり、フケ症に罹患した頭皮と健康な頭皮を比較し、臨床症状、セラミドプロファイル、マイクロバイオーム組成、炎症マーカーを評価することで、これまでで最も包括的なふけ病態生理の全体像が提示されました。ロレアルの研究者らは、人種や民族が多様な200人以上の参加者を対象に評価を行いました。

「今回の受賞は、科学的イノベーションにおけるロレアルのリサーチ＆イノベーションチームのリーダーシップ、そして肌・毛髪・頭皮科学を絶えず切り拓いていくという当社の使命を反映しています」と、ロレアル・グループ北米アドバンスド・リサーチ担当シニア・バイスプレジデント兼再生美容グローバル・ヘッドであるチアン・ツェン博士は述べています。「マイクロバイオーム研究を包括的なレンズを通してバリア生物学と統合することで、私たちのチームは頭皮ケアへの新たなアプローチを開拓しています。私たちは、バリア生物学とマイクロバイオーム研究を包括的な視点から統合することで、頭皮ケアに新しいアプローチを切り拓き、深い生物学的知見を世界中の消費者に向けた的確で効果的なソリューションへとつなげています。」

重要な点として、今回新たに発表された未公開の研究は、以前Journal of Drugs in Dermatologyに掲載されたマイクロバイオーム研究を基盤としつつ、その範囲を大幅に拡張したものです。これまでの研究では、世界規模で頭皮マイクロバイオームの特徴を明らかにしてきたが、IFSCCが認定した研究ではさらに踏み込み、民族間の違いを詳細に分析するとともに、初めてマイクロバイオームの機能的プロファイルを探りました。 マラセチア （フケとの関連が長く指摘されてきた頭皮常在真菌）以外の微生物標的に関する洞察や、炎症との関連性と相まって、これらの新たな局面は、フケの生物学的理解における大きな進展が示されました。 主な発見は以下の通りです。

- 細菌要因： 皮膚に一般的に存在する黄色ブドウ球菌（S. aureus）およびスタフィロコッカス・カピティス（S. capitis）の2種類の細菌は、民族を問わず、ふけのある頭皮で一貫して多く認められました。

- 強いS. aureusとの関連： S. aureusの多さとフケの有無および重症度との間に有意な正の相関が確認されました。

- 病原因子： 病原因子（VF）遺伝子レベルが有意に高く、とくにラテン／ヒスパニック系およびアジア系アメリカ人の集団で顕著でした。多くのVFは過去にS. aureusの病原性と関連していることが知られています。

- 個別化治療： 本研究は、民族ごとのふけ頭皮マイクロバイオームの機能を初めて特徴づけたものであり、多様で個別化された治療アプローチの必要性を強調しています。

- 民族差：アジア系アメリカ人を除くすべての民族集団において、フケ頭皮ではマラセチア菌量が高く、一方で、頭皮の健康と関連性が高い代表的な菌種のひとつであるマラセチアグロボーサは、すべての集団において健康な頭皮に多く見られました。

IFSCC大会は、毎年開催される化粧品科学分野における最も権威ある国際的イベントの一つであり、最先端の科学的進展を紹介するために世界中の主要な関係者が集います。

CeraVeについて

CeraVeは、すべての人に治療効果のあるスキンケアを提供することを使命として2005年に設立されました。皮膚科医と共同で開発された製品は、肌本来のバリア機能を修復・維持することを目的としています。すべてのCeraVe製品は、肌に存在するセラミドと同一の3種類のセラミド（セラミド1、3、6-II）が配合しており、一部の製品には持続的でコントロールされた保湿を実現するMVEテクノロジーが採用されています。CeraVeは、米国で皮膚科医が推奨するスキンケアブランドの第1位1であり、世界中の90,000人以上の皮膚科医に推奨されています2。現在、世界100カ国以上で販売されています。詳しくは、Facebook (@ceraveusa)、Instagram (@cerave)、TikTok (@cerave)、X (@cerave)、またはwww.cerave.comをご覧ください。

1IQVIA、ProVoice調査、2025年2月時点の直近12か月間のデータ

2APLUSAおよびその他のパートナーが2025年1月から5月にかけて29か国の皮膚科医を対象に実施したダーモコスメティック市場調査。

ロレアルについて

ロレアルは115年以上にわたり、世界を代表するビューティーカンパニーとして、世界中の消費者の美に対する願いを実現すること一筋に取り組んできました。私たちの存在意義である「世界を動かす美を創造する」という理念は、美を不可欠で包括的かつ倫理的で寛容なものと捉え、社会的・環境的持続可能性に取り組む姿勢を示しています。ロレアルは、37の国際ブランドを擁する幅広いポートフォリオと、「L'Oréal for the Future」プログラムにおける持続可能性への野心的なコミットメントを通じて、世界中のすべての人々に対し、品質・有効性・安全性・誠実さ・責任において最高の価値を提供し、無限の多様性に満ちた美を称えています。

90,000人以上の従業員、バランスの取れた地理的配置、あらゆる流通ネットワーク（eコマース、量販店、百貨店、薬局、香水店、ヘアサロン、ブランド直営店、トラベルリテール）を通じた販売により、2024年のグループの売上高は434億8,000万ユーロに達しました。ロレアルは世界13か国に21の研究センターを構え、4,000人を超える科学者と8,000人のデジタル人材から成る研究開発チームを擁しています。美の未来を創造し、ビューティーテックのリーダーとなることを目指しています。

2025年、ロレアル・グループは『フォーチュン』誌による欧州で最も革新的な企業に選出されました。本ランキングは、21か国・16業種にわたる300社を対象としたものです。

https://www.loreal.com/en/mediaroomの詳細情報

