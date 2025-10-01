Beko、Second-Lifeの「削減・再生・リサイクル」プログラムを欧州全域の工場レベルに拡大

- Bekoは製品ライフサイクルを延長し、循環型経済が手頃な価格と持続可能性の両方をもたらすことを実証します。

- 2024年には、英国、イタリア、ルーマニアの専用再生センターを通じて、世界中で114,000台以上の家電製品が再生され、廃棄物の発生を防止しました。

イスタンブール, 2025年9月30日 /PRNewswire/ -- 家電業界のリーダーであるBekoは本日、返却された家電製品を工場規模で高品質なセカンドライフ製品に再生する統合型返品・再生プログラム「削減・再生・リサイクル」の拡大を通じ、再生戦略において重要な進展を遂げたことを発表しました。この取り組みにより、製品の機能性を維持しつつ廃棄物とコストを削減。性能や安全性を損なうことなく、より多くの家庭が主要家電を手に入れられるようにするとともに、循環型経済への貢献を大きく推進しています。



「再生事業は単なる家電修理ではなく、製品ライフサイクルの延長、廃棄物削減、そして消費者が信頼性が高く手頃な価格の製品を入手できる機会を提供することです」と、最高サステナビリティ・品質・カスタマーケア責任者であるFatih Özkadıは述べました。「欧州全域に先進的な再生センターを投資することで、循環型経済が持続可能性を推進し、家庭に価値を創出できることを実証しており、同時にアウトレットショップやパートナールートを通じた再生Beko家電の地域アクセス拡大プログラムを推進しています。需要が最も高い地域で再生品を提供し、全市場で一貫した品質を維持することを保証します。」

カスタマーケアはBeko事業の中核です。「削減・再生・リサイクル」プログラムはカスタマーサービスから始まります。大半の問題は遠隔対応または技術者訪問で解決され、不要な返品を減らし製品寿命を延長します。再生工程に入る家電製品は、安全性と信頼性の基準に沿った性能を確保するため、テスト、純正部品による修理、等級分類、再監査を経て再生されます。その結果、顧客と企業双方に価値をもたらすクローズドループサイクルが実現します。欧州の消費者が持続可能性をますます重視する中、Bekoの再生戦略は廃棄物を削減し価値を延長する、高品質で手頃な価格の再生家電を提供します。ネットワークの中核をなすのは、Bekoのピーターバラ（英国）再生センターです。約5,000平方メートルのこの施設は、2019年以降、埋立廃棄物ゼロで運営されています。同施設では10万点以上のスペアパーツを保管し、55種類の包装を管理。再販前に、異なる製品カテゴリーの再生品のうち最大30％に対して品質監査（QA）を実施しています。

英国以外にも、Bekoの欧州における再生事業拠点は拡大中です。カリナーロ（イタリア）では、2024年だけで洗濯機、調理機器、冷蔵庫、食器洗い機、乾燥機のカテゴリーにわたる家電製品の再生が行われました。同センターでは15名の作業員が従事し、再生製品を小売価格より10～30％低く設定することで、持続可能な選択肢をより身近にしています。ルーマニアでは、Bekoは対象製品の4分の3以上（75%）を流通に戻すことを目指しており、循環型オペレーションが体系化され、再現可能で市場特化型となり得ることをさらに証明しています。

Bekoのサステナビリティ・コミュニケーション枠組みは、この取り組みを国連の持続可能な開発目標と整合させ、現地チームがメッセージをカスタマイズしながら、大規模な循環型経済という欧州全体のストーリーを維持することを可能にしています。

Bekoについて

Bekoは国際的な家電メーカーであり、世界55カ国以上の子会社を通じて事業を展開し、従業員数は5万人以上、生産拠点は欧州、アジア、アフリカ、中東など複数地域に広がっています。Bekoは、所有または限定ライセンスで使用する22のブランド（Arçelik、Beko、Whirlpool*、Grundig、Hotpoint、Arctic、Ariston*、Leisure、Indesit、Blomberg、Defy、Dawlance、Hitachi*、Voltas Beko、Singer*、ElektraBregenz、Flavel、Bauknecht、Privileg、Altus、Ignis、Polar）を有しています。Bekoは市場シェア（数量ベース）において欧州最大の白物家電メーカーとなり、2024年には連結売上高106億ユーロを達成しました。Bekoは世界29か所に研究開発・デザインセンター及びオフィスを構え、2,300名以上の研究者を擁し、これまでに4,500件以上の国際特許出願を保有しています。同社はS&Pグローバル・コーポレートサステナビリティ評価（CSA）において、DHP家庭用耐久財業界で6年連続最高スコアを達成（2025年2月18日付結果に基づく）し、Dow Jonesサステナビリティ指数に8年連続で選定されています。** TIME誌とStatistaによる「世界で最も持続可能な企業2025」ランキングにおいて、同社は17位に選出されました。Bekoのビジョンは「世界を尊重し、世界から尊重される」です。

