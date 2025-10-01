eラーニングシステムのアカウント従量課金を低コストに解決。オウルキャスト、「アカウント数無制限＆月額料金大幅値下げ」の新プランをリリース。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330860&id=bodyimage1】
eラーニングシステム『オウルキャスト』を開発・販売する株式会社ストランダー（本社：東京都新宿区、代表取締役：青木大輔）は、eラーニングシステムで一般的な「アカウント数による従量課金」の課題を解決する新プランを、2025年9月26日（金）にリリースいたしました。
これにより、アカウント数を気にすることなく、定額でeラーニングシステムを無制限にご利用いただけます。
オウルキャスト公式サイトはこちら
https://owlcast.jp/
▼eラーニングシステム『オウルキャスト』とは
オウルキャストはオンラインスクールや研修ビジネス、社内・学内での学習管理など、あらゆる教育ジャンルに対応できるeラーニングシステムです。
IT導入補助金、人材開発支援助成金に対応しています。
オウルキャストは御社のご利用シーンに最適なeラーニングシステムを構築いたします。
オウルキャストの活用シーン：
・オンラインスクール、講座、資格試験、学習塾
・企業向けのeラーニング研修、講習
・社内研修、学校など組織内でのeラーニング
オウルキャストについて詳しくは公式サイトをご覧ください。
https://owlcast.jp/
▼新プランリリースの背景
オウルキャストは昨年4月にリリースされた新しいeラーニングシステムです。
おかげさまでeラーニングの外販（BtoC・BtoB）、社内・学内でのeラーニング活用など、様々な教育用途で導入のご相談をいただいております。
eラーニングシステムや学習管理システム（LMS）は、システムの利用アカウント数に応じた従量課金を採用している製品が非常に多いシステムのジャンルになります。
上記のような事情もあり、オウルキャストにご相談いただく事業者さまの中には、次のようなお悩みを持たれる方が多数いらっしゃいました。
・オンライン講座などのeラーニングの販売では多くの受講者を抱える可能性があるが、
アカウント数による従量課金のシステムでは事業コストが青天井になってしまう…
・社内研修に学習管理システムを導入したいけど、アカウント課金のシステムの場合、
「数百ID～」などのレンジがあるものも多く、結果的にコストが高くなってしまう…
そこで、オウルキャストでは、eラーニングシステムや学習管理システム（LMS）で一般的な料金体系である「アカウント数による従量課金」のコスト課題を解決するために「アカウント数無制限」の新プランをリリースいたしました。
加えて、より多くの方々がeラーニング活用による事業拡大、業務効率化、学習成果向上などの恩恵を受けられるように、従来のプランと比較して月額料金の大幅値下げも実施いたしました。
eラーニングシステム、学習管理システム（LMS）の導入をお考えの方は、ぜひ、お気軽にオウルキャストまでお声がけくださいませ。
オウルキャストについて詳しくは公式サイトをご覧ください。
https://owlcast.jp/
▼プレスリリースの原本はこちら
https://owlcast.jp/news/2025/09/26/10012/
【株式会社ストランダー会社概要】
代表者 ： 代表取締役社長 青木大輔
所在地 ： 東京都新宿区歌舞伎町２-２-１５ ヒルコート東新宿ビル３階
企業HP ： https://strander.jp/
主な事業 ：
・eラーニングシステム「オウルキャスト」の開発・提供
公式サイト https://owlcast.jp/
・動画サイト構築システム「ソーシャルキャスト」の開発・提供
公式サイト https://socialcast.jp/
・eラーニングサービス「SUSUME」の運営
公式サイト https://susume.business/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名 ： 株式会社ストランダー
部署名 ：セールス・マーケティング部
担当者 ： 空閑 由次
E-Mail ： sc_inquiry@strander.jp
配信元企業：株式会社ストランダー
eラーニングシステム『オウルキャスト』を開発・販売する株式会社ストランダー（本社：東京都新宿区、代表取締役：青木大輔）は、eラーニングシステムで一般的な「アカウント数による従量課金」の課題を解決する新プランを、2025年9月26日（金）にリリースいたしました。
これにより、アカウント数を気にすることなく、定額でeラーニングシステムを無制限にご利用いただけます。
オウルキャスト公式サイトはこちら
https://owlcast.jp/
▼eラーニングシステム『オウルキャスト』とは
オウルキャストはオンラインスクールや研修ビジネス、社内・学内での学習管理など、あらゆる教育ジャンルに対応できるeラーニングシステムです。
IT導入補助金、人材開発支援助成金に対応しています。
オウルキャストは御社のご利用シーンに最適なeラーニングシステムを構築いたします。
オウルキャストの活用シーン：
・オンラインスクール、講座、資格試験、学習塾
・企業向けのeラーニング研修、講習
・社内研修、学校など組織内でのeラーニング
オウルキャストについて詳しくは公式サイトをご覧ください。
https://owlcast.jp/
▼新プランリリースの背景
オウルキャストは昨年4月にリリースされた新しいeラーニングシステムです。
おかげさまでeラーニングの外販（BtoC・BtoB）、社内・学内でのeラーニング活用など、様々な教育用途で導入のご相談をいただいております。
eラーニングシステムや学習管理システム（LMS）は、システムの利用アカウント数に応じた従量課金を採用している製品が非常に多いシステムのジャンルになります。
上記のような事情もあり、オウルキャストにご相談いただく事業者さまの中には、次のようなお悩みを持たれる方が多数いらっしゃいました。
・オンライン講座などのeラーニングの販売では多くの受講者を抱える可能性があるが、
アカウント数による従量課金のシステムでは事業コストが青天井になってしまう…
・社内研修に学習管理システムを導入したいけど、アカウント課金のシステムの場合、
「数百ID～」などのレンジがあるものも多く、結果的にコストが高くなってしまう…
そこで、オウルキャストでは、eラーニングシステムや学習管理システム（LMS）で一般的な料金体系である「アカウント数による従量課金」のコスト課題を解決するために「アカウント数無制限」の新プランをリリースいたしました。
加えて、より多くの方々がeラーニング活用による事業拡大、業務効率化、学習成果向上などの恩恵を受けられるように、従来のプランと比較して月額料金の大幅値下げも実施いたしました。
eラーニングシステム、学習管理システム（LMS）の導入をお考えの方は、ぜひ、お気軽にオウルキャストまでお声がけくださいませ。
オウルキャストについて詳しくは公式サイトをご覧ください。
https://owlcast.jp/
▼プレスリリースの原本はこちら
https://owlcast.jp/news/2025/09/26/10012/
【株式会社ストランダー会社概要】
代表者 ： 代表取締役社長 青木大輔
所在地 ： 東京都新宿区歌舞伎町２-２-１５ ヒルコート東新宿ビル３階
企業HP ： https://strander.jp/
主な事業 ：
・eラーニングシステム「オウルキャスト」の開発・提供
公式サイト https://owlcast.jp/
・動画サイト構築システム「ソーシャルキャスト」の開発・提供
公式サイト https://socialcast.jp/
・eラーニングサービス「SUSUME」の運営
公式サイト https://susume.business/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名 ： 株式会社ストランダー
部署名 ：セールス・マーケティング部
担当者 ： 空閑 由次
E-Mail ： sc_inquiry@strander.jp
配信元企業：株式会社ストランダー
プレスリリース詳細へ