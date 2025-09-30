NEEDLESの審美眼と先見性が融合した、新しいフリースコレクション　UNIQLO and NEEDLES　2025年10月31日(金)発売

株式会社ユニクロ

セレクトショップ・ネペンテスの創立者、清水慶三がデザインを手がけるブランド、NEEDLES。その確かな審美眼や先見性が作り出す世界観とユニクロのモノづくりによる特別なフリースコレクション「UNIQLO and NEEDLES（ユニクロ アンド ニードルズ）」が誕生しました。ユニクロの進化し続ける「フリース」に、シンプルなデザインの中にプロダクト本来の魅力を際立たせるNEEDLESの美学が融合した新しいLifeWearです。

ベーシックなデザインから垣間見える究極のこだわりが詰まった3型

NEEDLESらしい細部へのこだわりとユニクロのフリースが組み合わさることにより、ベーシックなデザインの中に追及された美しさが宿る特別なフリースコレクションに仕上がりました。 ブラック、グレー、ベージュ、パープルをワントーンでまとめるシンプルなカラーを採用した3型を展開します。

NEEDLESらしいカラーパレットとディテールに込められた美学

モダンでリラックスしたシルエットに、NEEDLESらしいシックなカラーリングを施したフリースジャケットは1970年代のヴィンテージアイテムから着想を得ています。無地とストライプのバリエーションで展開されるカーディガンはNEEDLESのアイコン的なパターンをユニクロのフィット感に合わせて調整しました。エレガントなストレートシルエットのフリースワイドパンツは、生地と同色のサイドテープが施され洗練された印象を演出します。NEEDLESとのコラボレーションならではの、美意識と世界観が詰まった新しいフリースをジェンダーレスでお楽しみください。

清水慶三氏のコメント

1988年のネペンテス創業、1995年にNEEDLESを設立して以来、東京の神宮前から世界に向けて自分 たちのペースでの発信を続けてきました。軽やかで暖かいユニクロ社の代名詞とも言えるフリースに NEEDLESらしさを感じる蝶のモチーフやシルエットが加わり、アイコニックで特別なアイテムが生まれました。このコラボレーションにより幅広い層の皆さんへ、よりグローバルにNEEDLESの世界観をお届けできることを心から楽しみにしています。

■コレクション詳細

発売日：2025年10月31日（金）より発売

販売店舗：全国のユニクロ店舗とユニクロオンラインストアにて販売

サイズ展開：MEN: XS-4XL（XS, XXL-4XLはオンラインのみで展開）

スペシャルサイト：https://www.uniqlo.com/jp/ja/men/special-collaboration/uniqlo-and-needles

■オンライン先行予約販売について

オンラインストアにて先行予約販売を実施します。該当期間にご予約いただいたお客様へは商品が入荷 次第順次配送します。詳細はスペシャルサイトをご確認ください。

オンライン先行予約販売期間：10月10日（金）8:15 ～10月16日（木）

配送予定時期：10月24日（金）～10月31日（金）の期間で順次お届け予定

※先行予約販売予定数が上限に達し次第終了となります。

※オンライン先行予約販売で完売した場合も、店舗・オンラインサイトともに再度販売を実施します。

■商品ラインナップ

フリースジャケット｜4,990円

フリースオーバーサイズカーディガン｜3,990円

フリースワイドパンツ｜3,990円

■「NEEDLES」について

1995年設立。清水慶三が40年近くにわたり世界各国を訪れ、様々なプロダクトを世に送り出してきた経験をもとに、自身の世界観を投影する、パーソナルな視点からのコレクションを制作するブランド。〈NEEDLES〉は、針を意味する「NEEDLE」と、より少ないという意味を持つ「LESS」を組み合わせた造語で必要以上のものを用いない「NEEDLESS」という意味から作られました。

https://www.needles.jp/