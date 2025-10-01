こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東洋英和女学院大学が図書館の利用対象者を拡大 ― 10月1日から横浜市の保育・教育関係者も利用可能に
東洋英和女学院大学（横浜市緑区）では10月1日（水）から、図書館の利用対象者を拡大する。これまで、同館を利用できるのは同大の学生・教職員のほか、卒業生・修了生、社会連携センター受講生、横浜市緑区の保育・教育関係者などとなっていたが、今後は横浜市の保育・教育関係者（保育・幼稚園施設、小・中・高等学校、特別支援学校等教育施設の教職員）も図書・雑誌等の閲覧・複写、貸出やAVブースの利用などができるようになる。同大の専門性を生かし、人材の育成、学術研究の向上に寄与する。
東洋英和女学院大学は2020年3月、大学の所在する横浜市緑区と連携・協力に関する基本協定を締結。連携の一環として、緑区の保育・幼稚園施設、小・中・高等学校、特別支援学校といった教育施設に勤める教職員を対象に図書館を開放してきた。
このたび同館では利用対象者を拡大し、横浜市全域の保育・教育関係者に開放する。
東洋英和女学院大学は長年、保育者の養成を行っており、保育の専門書・雑誌、また保育に限らず教育に関連する資料や国内外の絵本などを多数所蔵している。また、学術研究に不可欠なデータベース各種も活用することができる。
利用者の拡大により、同大の専門性を生かした人材の育成、学術研究の向上ならびに活力ある個性豊かな地域社会の形成・発展に寄与していく。
◆利用案内
【利用時間】 8:50～20:00（開館時間内）
※予約不要。
※土日祝日および休業日、本学行事の日などは閉館のためご利用頂けません。
※長期休暇中の開館時間は、9:00～17:00です。都合により変更となることがあります。最新の情報は図書館HPでご確認ください。
※平日は16:00以降、土曜日は補講日開館日に限り、お車でご来校いただくことも可能です。守衛室で臨時駐車の手続きをお取りになり、駐車してください。
【サービス内容】
・図書・雑誌等の閲覧・複写、貸出（登録した方のみ）*
・館内備付PCを使った情報検索、電子資料（データベース、電子ブック、電子ジャーナル）の閲覧
・AVブースの利用
*貴重書・雑誌・視聴覚資料など、貸出できない資料があります。返却が遅れた場合は、返却されるまで次の貸出はできません。資料を紛失・破損した場合は、原則として同一の資料を弁償していただきます。
その他詳細については下記URLを参照。
https://sites.google.com/toyoeiwa.ac.jp/library/riyoannnai/riyodekirukata/midoriku
●東洋英和女学院大学 図書館
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/shisetsu/library/
（参考：東洋英和女学院大学公式サイト内）
・横浜市にある保育・教育施設にお勤めの方の図書館利用について
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/shisetsu/library/news/20250918-23043.html
▼本件に関する問い合わせ先
東洋英和女学院大学図書館
住所： 〒226-0015 神奈川県横浜市緑区三保町32
TEL： 045-922-0301
FAX： 045-921-7815
E-Mail： libweb@toyoeiwa.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/