世界のIoTデバイス市場規模シェア、競争環境、トレンド分析レポート： コネクティビティ技術別、コンポーネント別、エンドユーズ別 - 2031年までの世界機会分析と産業予測
世界のIoTデバイス市場は、2022年から2031年までに 922億米ドル から 4,280億米ドルまでの収益増加が見込まれ、2023年から2031年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 18.6％で成長すると予測されています。
モノのインターネットデバイスはインターネットに接続され、他のデバイスとデータを転送するためのセンサーを備えています。モノのインターネットデバイスには、無線センサー、コンピューターデバイス、アクチュエーター、ソフトウェアなどが含まれます。さらに、IoTデバイスは、単純な家庭用調理器具から複雑な産業用デバイスまで様々です。
製造・物流業界におけるIoT導入の加速
製造業や物流業におけるIoTデバイスの導入は、日本市場で顕著な成長ドライバーの一つです。スマートファクトリーの実現を目指し、各社が設備稼働状況の可視化、予知保全、トレーサビリティの強化に向けたIoTシステムを積極的に導入しています。さらに、EC市場の拡大に伴い、物流分野でもIoTセンサーによる在庫管理や配送トラッキングの自動化が加速しており、業界全体の効率化とコスト最適化が進んでいます。このように、産業のデジタル変革（DX）の中核として、IoTデバイスの役割は日々拡大しています。
ヘルスケアと高齢者向けIoTソリューションの成長性
高齢化が進行する日本では、ヘルスケア分野でのIoTデバイスの導入が急増しています。ウェアラブル端末によるバイタルモニタリング、遠隔医療のためのスマート診療機器、在宅介護支援用のセンサーシステムなどが、医療現場や家庭で活躍しています。これらのソリューションは、医療従事者の業務効率を高めるだけでなく、高齢者のQOL（生活の質）を向上させることにもつながっています。国の医療費抑制政策と連動する形で、IoTの医療分野への応用は今後も大きく進展することが予想されます。
主要な企業:
● Qualcomm Incorporated
● Texas Instruments Inc
● NXP Semiconductors N.V.
● Cisco Systems Inc.
● Microsoft Corporation
● Microchip Technology Inc.
● Cypress Semiconductor Corporation
● Renesas Electronics Corporation
● Intel Corporation
● MediaTek
スマートホームとコンシューマーIoT市場の躍進
日本の住宅事情とライフスタイルの変化に伴い、スマートホーム分野におけるIoTデバイスの需要も高まっています。スマートスピーカー、ホームセキュリティカメラ、エネルギー管理用のスマートメーターなど、家庭内の利便性と安全性を向上させる製品群が人気を集めています。特に若年層を中心に、IoTデバイスを活用した快適で効率的な住環境を求める声が強まっており、今後の新築・リノベーション市場においてもスマートホーム設備の標準化が進むと見られています。
技術革新と5G・6Gのインフラ進展がもたらす影響
5Gの全国的な展開と将来的な6Gインフラの実装が、IoTデバイスの可能性をさらに広げています。低遅延・高速通信の環境下では、より多くのデバイスを同時に接続し、高精度なリアルタイム制御が可能となります。これにより、自動運転、遠隔医療、ドローン配送、次世代ロボティクスなど、従来では実現困難だった分野でもIoT活用が現実のものとなります。日本国内の通信キャリアや電子機器メーカーも、この技術革新の波に乗り、積極的な研究開発と商用展開を進めています。
