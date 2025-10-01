自動車用鋼管市場分析：世界市場の成長、動向、機会、産業予測2025-2031
自動車の進化を支える骨格：自動車用鋼管の戦略的価値
自動車用鋼管は、車両の安全性、軽量化、そして性能を支える上で不可欠な基幹材料である。その本質的価値は、高強度、高剛性、そして優れた加工性という特性を併せ持つ点にある。車体構造のフレーム、排気系、駆動系、そして安全部品であるサイドインパクトビームなど、その用途は多岐にわたる。近年、自動車業界が直面する大きな課題である燃費向上と衝突安全性の両立は、より高強度かつ軽量な鋼管の開発を要求している。また、精密な曲げ加工や複雑な成形が可能な鋼管は、設計の自由度を高め、機能とデザインを両立させる上で重要な役割を果たしている。
CASE革命と環境規制が変える市場の需要構造
自動車用鋼管は、自動車産業の技術革新と市場構造の変化と密接に連動している。電動化（EV）や自動運転（Autonomous）といったCASE（Connected, Autonomous, Shared & Services, Electric）革命の進展は、従来のガソリン車とは異なる車体構造や部品を要求しており、高強度鋼管の新たな用途を創出している。また、各国の環境規制強化による燃費向上ニーズは、車体軽量化のための高強度鋼管への需要を継続的に牽引している。
LP Information調査チームの最新レポート「グローバル自動車用鋼管市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/133858/automotive-steel-pipe）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが0.4%で、2031年までにグローバル自動車用鋼管市場規模は113.9億米ドルに達すると予測されている。この数値は、市場全体が緩やかな成長期にあることを示唆しており、単なる数量拡大ではなく、高付加価値製品への需要シフトが市場を支えていると解釈できる。特に、高強度・軽量化という付加価値を持つ鋼管への需要は、市場全体の成長率を上回るペースで拡大している。
図. 自動車用鋼管世界総市場規模
図. 世界の自動車用鋼管市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、自動車用鋼管の世界的な主要製造業者には、Nippon Steel、The Fischer Group、Arcelormittal、Baowu、Benteler、JFE Steel、Cleveland-Cliffs、Salzgitter AG、Tata Steel、SeAH FSなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約33.0%の市場シェアを持っていた。
自動車用鋼管市場の競争優位性は、材料技術、製造プロセス、そして品質保証体制に集約される。自動車部品には高い安全性と耐久性が求められるため、鋼管メーカーには、素材の強度や疲労特性を最適化する高度な冶金技術が不可欠である。また、複雑な形状の部品を製造するための精密な成形・加工技術も重要な競争要因である。市場は、自動車メーカーとの強固な信頼関係を築き、品質と供給能力を両立できる大手企業が優位に立つ成熟した構造である。
自動車用鋼管が拓く持続可能なモビリティ社会
自動車用鋼管の将来は、持続可能なモビリティ社会の実現と密接に結びついている。EVの普及は、バッテリーを保護するための高強度なフレームや、軽量化による航続距離の延長という課題を提示しており、これに対応する新たな鋼管の需要を創出する。また、AIやロボティクス技術の活用は、鋼管の製造プロセスにおける品質管理の高度化や、生産効率の向上を可能にする。この市場は、単に自動車の進化に追従するだけでなく、軽量化と安全性、そしてコスト効率を両立させる戦略的ソリューションとして、その役割をさらに拡大していく。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Welded
Seamless
Others
用途別セグメント：
Passenger Car
Commercial Vehicle
会社概要
LP Informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
