iPhone修理アイサポ【多気店】が令和7年10月1日（水）新たにオープン！
株式会社ギア（本社：東京都新宿区、運営代表者：望月弘晃）はiPhone修理フランチャイズ事業において、アイサポ多気店を令和7年10月1日（水）に新たにオープンしました。
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績100万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330427&id=bodyimage1】
■アイサポ多気店より皆様へ
この度、10月1日（水）に『iPhone修理アイサポ多気店』が新たにオープンしました。
当店は、紀勢本線相可駅から車で5分ほど、バスでしたら三重交通または多気町営バス多気町役場バス停から徒歩1分の位置にございます多気ブックセンター、シャディ・サラダ館にございます。
2021年4月に多気郡にオープンしてから、移転し相可の多気ブックセンター、サラダ館内に併設する形で営業しています。
併設しているシャディ・サラダ館ではお中元・お歳暮などの季節商品をはじめ、婚礼内祝、出産内祝、快気祝、新築内祝、厄祝、香典返し、法要等の好適品などギフトを数多く取り扱っております。
またブックセンターでは豊富に雑誌・本を揃えておりますのでぜひiPhone修理のついでにご利用ください。
1人1台と言われるスマホが壊れると困りますよね！
iPhone修理アイサポ多気店では、不具合個所を明確にすることで、必要なパーツのみを交換し、短時間で、コストを抑えて修理できます。
修理箇所を相談したい！見積りを聞きたい！場合はお気軽にフリーダイヤルにてお問い合わせください。
みなさまのご来店をお待ちしております。
【アイサポ多気店店舗概要】
所 在 地：519-2181
三重県多気郡多気町相可1562-1 サラダ館多気店内
営業時間：10時～19時まで営業中（最終受付 18時）
電話番号：0120-792-435
iPhone修理アイサポ多気店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpotaki/
アクセス方法：
●バス：三重交通 または 多気町営バス 多気町役場 から徒歩1分
●車：紀勢本線相可駅から5分
●車：相可駅入口交差点から多気町役場方面へ2分
●車：ビーフロードを多気町役場方面へ 役場のすぐ近く
【駐車場】無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績100万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330427&id=bodyimage1】
■アイサポ多気店より皆様へ
この度、10月1日（水）に『iPhone修理アイサポ多気店』が新たにオープンしました。
当店は、紀勢本線相可駅から車で5分ほど、バスでしたら三重交通または多気町営バス多気町役場バス停から徒歩1分の位置にございます多気ブックセンター、シャディ・サラダ館にございます。
2021年4月に多気郡にオープンしてから、移転し相可の多気ブックセンター、サラダ館内に併設する形で営業しています。
併設しているシャディ・サラダ館ではお中元・お歳暮などの季節商品をはじめ、婚礼内祝、出産内祝、快気祝、新築内祝、厄祝、香典返し、法要等の好適品などギフトを数多く取り扱っております。
またブックセンターでは豊富に雑誌・本を揃えておりますのでぜひiPhone修理のついでにご利用ください。
1人1台と言われるスマホが壊れると困りますよね！
iPhone修理アイサポ多気店では、不具合個所を明確にすることで、必要なパーツのみを交換し、短時間で、コストを抑えて修理できます。
修理箇所を相談したい！見積りを聞きたい！場合はお気軽にフリーダイヤルにてお問い合わせください。
みなさまのご来店をお待ちしております。
【アイサポ多気店店舗概要】
所 在 地：519-2181
三重県多気郡多気町相可1562-1 サラダ館多気店内
営業時間：10時～19時まで営業中（最終受付 18時）
電話番号：0120-792-435
iPhone修理アイサポ多気店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpotaki/
アクセス方法：
●バス：三重交通 または 多気町営バス 多気町役場 から徒歩1分
●車：紀勢本線相可駅から5分
●車：相可駅入口交差点から多気町役場方面へ2分
●車：ビーフロードを多気町役場方面へ 役場のすぐ近く
【駐車場】無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
プレスリリース詳細へ