こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
海老名市の「妊婦支援給付金」給付方法に「ＡＴＭ受取（現金コース）」が採用
～お近くのセブン銀行ＡＴＭでかんたん受取り～
株式会社セブン銀行グループの株式会社セブン・ペイメントサービス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柏熊 俊克）は、神奈川県海老名市（市長：内野 優、以下 海老名市）へ「ＡＴＭ受取（現金コース）」の提供を2025 年10 月1 日（水）より開始しました。
海老名市では、子ども・子育て支援法の取組みの一環として、妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的に「妊婦支援給付金」を妊娠時と出産後の2 回に分けて給付しています。
給付金の受取方法に「ＡＴＭ受取（現金コース）」をご選択いただくことで、対象の皆さまは、従来の銀行口座への振込に加え、全国に28,000 台以上あるセブン銀行ＡＴＭから、原則24 時間365 日、ご自身のライフスタイルに合わせて、手軽に給付金を受取ることができるようになります。
これまで、申請から給付までに1～2 カ月程度を要していたところ、「ＡＴＭ受取」の導入により最短で申請から数日以内に給付金を受取ることが可能となり、支援の迅速化が期待できます。また、海老名市の職員さまにとっても、銀行口座振込や口座情報の不備対応等の作業負担を軽減できるため、スピーディーな給付実現が期待できます。
セブン・ペイメントサービスは、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
◆「ＡＴＭ受取」のご利用方法についてはこちらをご覧ください。
* 海老名市の「妊婦支援給付金」の概要についてはこちらをご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
「ATM受取」のご利用方法について
https://www.7ps.jp/lp-receive/
海老名市の「妊婦支援給付金」の概要について
https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/kosodate/boshi/1017816.html
以上
