iPhone修理アイサポ【南相馬店】が令和7年10月1日（水）OPEN！
株式会社ギア（本社：東京都新宿区、運営代表者：望月弘晃）はiPhone修理フランチャイズ事業において、アイサポ南相馬店を令和7年10月1日（水）にOPENしました。
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績100万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
■アイサポ南相馬店より皆様へ
この度、10月1日（水）に『iPhone修理アイサポ南相馬店』がOPENしました。
当店は、JR常磐線原ノ町駅から車で5分、福島交通バス南相馬市役所から徒歩7分、福島県道120号線・野馬迫通り本町2丁目交差点から車で1分の場所にございますエネルギー生活市場エルム館内にございます。
iPhone修理アイサポ南相馬店は、生活関連商品の販売だけでなく、ガソリンスタンド・コインランドリーを併設した複合型店舗です。
公共交通機関や徒歩はもちろん、お車でもお気軽にご来店いただけます。
セルフスタンドMUSE本町店では、給油はもちろん最新型のドライブスルー洗車機を完備。拭き上げスペースも5台分の広さがあり、快適にご利用いただけます。
さらにエルム館内では、テーブルコンロをはじめとするガス機器やダスキンのお掃除用品を展示・販売。隣接のコインランドリーも最新設備を揃えておりますので、iPhone・iPad修理の待ち時間も有効にお過ごしいただけます。
発売から年数が経過したものだけでなく新しい機種の修理も行っております。
iPhoneのバッテリー交換や画面修理であれば即日修理、データはそのままで承っており、厳選した高水準のパーツをお客様にお求めやすい価格にてご案内させていただきます。
iPhoneのリアカメラレンズやライトニング・Type-Cコネクタ（ドックコネクタ）等各種パーツも取り揃えております。
【充電ができない】【電源が頻繁に落ちる】【水没させてしまった】などiPhoneのお困り事がございましたらお気軽にご連絡・ご相談ください。
スタッフ一同お客様のご来店心よりお待ちしております。
【アイサポ南相馬店店舗概要】
所 在 地：975-0008
福島県南相馬市原町区本町3-72-3 株式会社エネルギー生活市場エルム館内
営業時間：9時～17時まで営業中（最終受付 16時）
電話番号：0120-273-990
iPhone修理アイサポ南相馬店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpominamisoma/
アクセス方法：
・JR常磐線原ノ町駅から車で5分
・県道120号線 野馬迫通り本町2丁目交差点から車で1分
・福島交通バス南相馬市役所から徒歩7分
【駐車場】無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
プレスリリース詳細へ