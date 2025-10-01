iPhone修理アイサポ【西舞鶴店】が令和7年10月1日（水）OPEN！
株式会社ギア（本社：東京都新宿区、運営代表者：望月弘晃）はiPhone修理フランチャイズ事業において、アイサポ西舞鶴店を令和7年10月1日（水）にOPENしました。
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績100万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330425&id=bodyimage1】
■アイサポ西舞鶴店より皆様へ
この度、10月1日（水）に『iPhone修理アイサポ西舞鶴店』がOPENしました。
当店は、国道27号線沿い西舞鶴高校前にございますapollostation西舞鶴SS内にございます。
最大の特徴は、アポロステーションガソリンスタンドとの併設店舗であること。
給油や洗車、オイル交換の合間に、iPhoneの画面割れ修理やバッテリー交換が同時に行える、時間効率の良いサービスを提供しています。
また、スタンドならではの明るく清潔な待合スペースや、スタッフのきめ細やかな接客も好評です。
アイサポの強みでもある総務省登録修理業者としての安心感、高品質パーツ使用・と保証制度、そして修理の際は必ず18項目の無料点検を実施、幅広い修理サービスでお客様のニーズに応えます。
「iPhone修理は時間がかかる」「データが消えるのが不安」そんな声に応えるべく、私たちは技術・品質・安心の3つを大切に、地域に根ざしたサービスをお届けします。
スタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ち致しております。
【アイサポ西舞鶴店店舗概要】
所 在 地：624-0841
京都府舞鶴市字引土68-3 apollostation西舞鶴SS店内
営業時間：9時～17時まで営業中（最終受付 16時）
電話番号：0120-273-898
iPhone修理アイサポ西舞鶴店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenponishimaizuru/
アクセス方法：
・JR西日本・京都丹後鉄道 西舞鶴駅より徒歩6分
・自主運行バス・京都交通 西高前バス停下車 徒歩1分
・国道27号線 引土交差点近く西舞鶴高等学校前
【駐車場】無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
