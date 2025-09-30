【トップ対談】エンジニア採用市場の最前線を走る2社の経営者が初めて語る、エンジニア採用の″勝ち方″と業界の未来｜ITプロパートナーズ × Offers 10/14開催

株式会社overflow事業成長を加速させるために企業が取るべきエンジニア採用戦略とは【ITプロパートナーズ VS Offers】｜10/14(火)開催

ハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers（オファーズ）」を運営する株式会社overflow（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木裕斗、以下 overflow）は、「事業成長を加速させるために企業が取るべきエンジニア採用戦略とは【ITプロパートナーズ VS Offers】」を2025年10月14日(火)にライブ配信いたします。

▶とりあえず申し込む（無料）(https://biz.itpropartners.com/blog/seminar/4161/?utm_campaign=offers_press)

本セミナーはこんな課題をもっている方におすすめ

開催概要

セミナー詳細内容

- エンジニア採用を事業成長の鍵と捉える経営者・CxO- 採用競争で後れを取りたくない人事責任者・採用責任者- 業界トップの知見から、自社の採用戦略を再構築したい方- 単なるサービス比較ではなく、採用の本質を学びたい方[表: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/257_1_ddac1a443bf364a4cbf60caf100ae708.jpg?v=202510010856 ]

事業成長を加速させるエンジニア採用戦略とは

エンジニア採用市場を牽引する2社のトップが、競合という垣根を越えて初共演。

業界の第一線で戦う経営者だからこそ語れる、採用戦略の本質に迫ります。

本ウェビナーではこの二人の目線から、エンジニア採用市場の過去・現在・未来までを紐解き、採用競争を勝ち抜き、事業成長に繋げるためのヒントをご提供します。

本ウェビナーでしか聞けない、トップ経営者の視点

- エンジニア採用市場の「過去・現在・未来」を2社のトップが徹底分析- 採用競争を勝ち抜くための"経営戦略"としての採用設計とは- 競合同士だからこそ語れる、それぞれのサービス戦略の違いと狙い

…などを語ります。

激戦のエンジニア採用を勝ち抜き事業成長を加速させたい方、この機会にぜひご覧ください。

【自己紹介・会社紹介】

- 登壇者紹介- 会社紹介

【本題】

第一部：なぜ二人の社長はこの市場で戦うのか？

- なぜエンジニア市場を選んだのか？- なぜそのビジネスモデルを選んだのか？

第二部：本音で語る、エンジニア採用の現在地と未来

- 採用市場全体について- 現在のエンジニア採用市場について- 各企業さまが取り組むべきエンジニア採用とは- 2社それぞれの今後の方針

第三部：質疑応答

※当日のコンテンツは予告なく変更になる場合がございます。

【ご案内】

※ご質問等はチャットまたは個別にご回答いたします。

登壇者プロフィール

株式会社Hajimari 代表取締役 木村 直人 氏

早稲田大学卒業後、大手損害保険会社を経て、株式会社アトラエ入社。成功報酬型求人サイト「Green」の立ち上げから関わり、仕組みを作る。その後人材系のベンチャー企業に参画し、取締役COOに就任。新規事業としてIT分野のプロフェッショナル人材を活用する「ITプロパートナーズ事業」を立ち上げる。2015年4月より「ITプロパートナーズ事業」を業務移管させる形で、株式会社ITプロパートナーズ（現：株式会社Hajimari）を創業。代表取締役に就任。

株式会社overflow 代表取締役 CEO 鈴木 裕斗

株式会社サイバーエージェントに新卒入社。広告営業を経て、Amebaプラットフォームの管轄責任者に就任。その後、iemo株式会社に入社、代表取締役就任を経て2ヶ月後に株式会社ディー・エヌ・エーにM&A、子会社化。iemo株式会社代表取締役とDeNAキュレーションプラットフォームの広告部長を兼任。2017年6月、株式会社overflowを創業。2018年から2020年9月末までエキサイト株式会社の社外取締役を兼任。

