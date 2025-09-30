「もちはだ(R)」電気代値上げに備える“着る暖房”―加古川市の企業・ワシオが主婦監修の「節電・節約セット」を発売開始
加古川市のワシオ株式会社（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：鷲尾 岳）はこのたび自社ブランド〈もちはだ(R)️〉から、家計に優しい「節約を成功させた主婦監修 節電・節約セット」（税込11,000円）と「もちはだおためし 節電・節約セット」（税込4,670円）を、2025年9月30日より自社オンラインストアおよび加古川市内店舗で販売開始しました。
背景：電気料金の値上げと家計への影響
10月から電力大手各社の電気料金は、政府の補助金終了に伴い平均で月500円前後の値上げが見込まれています。燃料価格や為替の影響もあり、光熱費は今後も変動する見込みで、地域住民の家計への負担増加が懸念されています。特に冬季の暖房費は家計を圧迫しやすく、加古川市でも節電・省エネの取り組みが急務となっています。
新セットについて
もちはだはお客様から「着る暖房」という異名で呼ばれるほどで、3代目社長の鷲尾 岳は、冬場に外はもちろん家の中でも、もちはだ製品を着用することで暖房費がまったくかからない生活を送っており、暖房費の節約にも繋がっています。
新セット内容
もちはだおためし節電セット（4,670円税込）
・もちはだ(R)製品を気軽に体感できるスターターセット
・初めてのお客様向けに、着用効果を実感しやすいアイテムを厳選
節約を成功させた主婦監修 節電・節約セット（11,000円税込）
・体温を保温するインナー、靴下、ネックウォーマーなどを組み合わせた「着る節電アイテム」
・実際に家庭での節電に成功した主婦が監修し、生活に即したラインナップ
特徴と実績
- 「着る暖房」と呼ばれるほどの高い保温性
- 独自製法「鷲尾式起毛」により、体温を逃さず温かさを持続
- 南極探検家・植村直己氏の使用実績や、冬場のドラマ・ロケで芸能人が愛用するなど信頼と話題性あり
鷲尾式起毛の特徴
ユーザーの声
・エアコンの使用は1日1時間半、ストーブは4時間半弱に減少
・暖房使用時間が減り、石油の消費量も削減
・もちはだ(R)アイテムは3年以上使っても暖かさが変わらない
・毎年防寒グッズを買い足す必要がなくなり、衣類代も節約できた
着用イメージ
ユーザーの声を記載したnoteはこちら :
https://note.com/mochihada_0311/n/n2131a072a0aa
もちはだを着て節電を成功させた主婦に突撃インタビュー
代表コメント
ワシオ株式会社 代表取締役 鷲尾 岳
「燃料費高騰と補助金終了で家計の負担は増す一方です。私自身も、冬はもちはだ(R)製品だけで暖房費ゼロの生活を実現しています。創業70年の防寒専門メーカーとして、“冷えから地域の人々を守る”を使命に、もちはだ(R)のあたたかさをさらに広げ、加古川市をはじめ全国の家庭の健康で安心できる暮らしに貢献してまいります。」
三代目・代表 鷲尾岳
今後の展望
創業70年の防寒専門メーカーとして、“冷えから人々を守る”を使命に、もちはだ(R)のあたたかさをさらに広げ、健康で安心できる暮らしに貢献してまいります。
製品情報
- 商品名：節約を成功させた主婦監修 節電・節約セット(https://washio-japan.com/products/happy25-01?_pos=1&_sid=4cc9de42a&_ss=r)
- 価格：11,000円（税込）
- 商品名：もちはだおためし節電・節約セット(https://washio-japan.com/products/start05?_pos=1&_sid=35213c365&_ss=r)
- 価格：4,670円（税込）
販売開始日：2025年9月30日
販売サイト：もちはだSTORE（https://washio-japan.com/）
販売店：もちはだ直営店 675-0304 兵庫県加古川市志方町高畑961-9
もちはだSTORE :
https://washio-japan.com/
会社概要
会社名：ワシオ株式会社
● 代表者：鷲尾 岳
● 所在地：兵庫県加古川市
● 創業：1955年
● 事業：起毛ニット製品の製造販売（ブランド名：もちはだ(R)）
【本件に関するお問い合わせ先】
ワシオ株式会社 担当窓口：今津千果
電話：079-452-0311
FAX：079-452-0891
E-mail：imazu@mochihada.co.jp
会社WEB：https://washio-japan.com/