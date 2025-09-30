見ても食べても楽しい「ハロウィンスイーツ」を販売

株式会社 重慶飯店

ローズホテル横浜(横浜市中区山下町77番地/総支配人 渡部 一樹)では、2025年10月1日(水)から10月31日(金)まで、1階「パティスリー ミリーラ・フォーレ」にて、期間限定で「ハロウィンスイーツ」を販売いたします。

今年のハロウィンスイーツは全5種類。タルト生地に食感の良いメレンゲと自家製の甘酸っぱいカシスジャムを入れ、紫芋のモンブランクリームで包んだ「モンスターモンブラン」や、ゴルゴンゾーラのレアチーズムースでポルトワインクリームを包み込んだ、風味豊かな大人のチーズケーキ「ミイラのムース ～ゴルゴンゾーラ～」、紅茶の香り、フランボワーズの酸味の三重奏を楽しめるムース「吸血クモ ～紅茶とフランボワーズ～」など全4種の新作に加え、9月より販売している、アクセントにシナモンとほのかにラム酒を効かせ焼き上げた北海道産かぼちゃとクリームチーズを合わせた「かぼちゃのチーズケーキ ～トリックオアトリート～」も、ケーキの上にコウモリとカボチャのモチーフを添え、ハロウィンらしく装いを変えて登場いたします。ちょっぴりミステリアスで可愛らしいハロウィンスイーツと共に、秋のティータイムをお過ごしください。

ハロウィンスイーツ 販売概要

販売期間：2025年10月1日(水)～10月31日(金)

販売時間：日～木 10:00～20:00 / 金・土 10:00～21:00

販売場所：パティスリーミリーラ・フォーレ TEL：045-681-2916

〒231-0023 横浜市中区山下町77 ローズホテル横浜 1F

料金：ミイラのムース ～ゴルゴンゾーラ～ \1,242 / モンスターモンブラン \1,134

吸血クモ ～紅茶とフランボワーズ～ \1,026 / ジャック オー ランタンのムース \993

かぼちゃのチーズケーキ ～トリックオアトリート～ \918 ※全て税込。

HP：https://www.rosehotelyokohama.com/restaurant/06/plan/detail/3227/

商品紹介

ミイラのムース ～ゴルゴンゾーラ～

ゴルゴンゾーラのレアチーズムースでポートワインクリームを包み込んだ風味豊かな大人のチーズケーキ。

モンスターモンブラン

食感の良いメレンゲと自家製の甘酸っぱいカシスジャムを紫芋のモンブランクリームで包み、タルト生地と合わせました。

吸血クモ ～紅茶とフランボワーズ～

紅茶が香るムースショコラとフランボワーズ風味のムースショコラ。チョコレートの甘さ、紅茶の香り、フランボワーズの酸味の三重奏をお愉しみください。

ジャック オー ランタンのムース

かぼちゃのムースの中にはキャラメル風味のかぼちゃプリンとココナッツムース、食感の良いチョコレートでコーティングした生地を合わせました。

かぼちゃのチーズケーキ ～トリックオアトリート～

北海道産かぼちゃとクリームチーズを合わせ、アクセントにシナモンとほのかにラム酒を効かせ焼き上げました。

パティスリー ミリーラ・フォーレローズホテル横浜について

1959年に横浜中華街に重慶飯店本館を創業以来、横浜中華街のランドマークでもある「ローズホテル横浜（旧ホテルホリデイ・イン横浜）」をオープン。「食」「泊」をテーマに、全国に展開しております。客室数184室、3つのレストランのほか、大小様々な宴会場を有し、館内はいたるところに飾られた中国絵画や調度品が目を引くノスタルジックなホテルです。

ブランド公式サイト https://www.rosehotelyokohama.com/

その他SNSサイト

Facebook https://www.facebook.com/RoseHotelYokohama/

Instagram https://www.instagram.com/rosehotelyokohama/

X（旧：Twitter）https://twitter.com/chinatown_y



※画像はイメージです。

※諸般の事情により、リリースの内容に変更が生じる場合がございます。最新情報はホテルホームページよりご確認ください。