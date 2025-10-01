pCloud お月見キャンペーンで最大1万円Amazonギフトカードを進呈

2025年9月25日

発行：ノイテックス有限会社

pCloud お月見キャンペーンで 最大1万円Amazonギフトカードを進呈

ノイテックス有限会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役：林 鉄平）は、2025年10月1日から10月8日までの期間、pCloud お月見キャンペーン 2025 を開催いたします。

当キャンペーンは、スイス発のクラウドストレージ「pCloud」が開催する毎年恒例のセールイベントに協賛し、pCloudを購入してエントリーしたお客さまを対象にAmazonギフトカードの配布を行います。

当企画は通算25回目となり、回を重ねるごとに参加者も増え続け、日本独自のキャンペーン企画として定番化しています。

サマリー

2025年10月1日～10月8日にpCloud お月見キャンペーン 2025を開催

pcloud.comでpCloud個人用プランが50％以上のセール価格として登場

キャンペーンページから購入・エントリーすると、Amazonギフトカードをプレゼント

pCloudの独自性について

買い切りプランがあり、一生分のストレージを一括払いできます。

USB接続の外付けドライブのように扱え、かんたんに操作できます。

Windows / Mac / Linux / iOS（iPadを含む）/ Androidのマルチデバイス対応です。

極めて高いセキュリティ性能、徹底したプライバシー保護をご提供します。

さらにゼロ知識暗号化による最高強度の秘密フォルダを持てます。

日本でもASP・SaaSの安全、信頼性に係る情報開示認定制度を取得済みです。

お月見キャンペーンの概要

期 間：2025年10月1日 ～ 10月8日23:59まで

内 容：10月1日からダウンロードGoGo！において、pCloudの特設ページが公開されます。

下記特設ページのリンクからpCloud公式サイトに移動、対象商品を購入し、その後エントリーフォームから応募すると、有効エントリーのすべての皆さまにAmazonギフトカードをプレゼントしています。

応募ルール・エントリーフォームはこちらからご確認ください https://d-gogo.com/pages/pcloud-moonfest-2025

Amazonギフトカードは、pCloudの購入容量によって最高1万円相当をプレゼントしています。

ページで案内された手順に従ってpCloudを購入し、その後エントリーする必要があります。

当キャンペーンでは、pCloud個人版の500GB / 2TB / 10TBの購入がエントリー条件です。

なお、このキャンペーンイベントは、pCloudの日本普及を目指すノイテックス有限会社がAmazonギフトカードの費用などを負担しており、応募者の方は追加料金などの負担を必要としません。特設ページからpCloudを購入した方なら、誰でもご応募いただけます。

■ ノイテックス有限会社について

ノイテックス有限会社は、pCloudの日本公式パートナーです。pCloudの日本上陸を手掛け、サービスの日本語化や日本市場への最適化策などを提供してきました。

会社概要

会社名：ノイテックス有限会社

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

代表者：林 鉄平

HP：https://n-techs.com/outline/

■ pCloudについて

pCloudは、セキュリティ大国スイスで生まれたクラウドストレージ・サービスです。ゼロ知識暗号化やリージョンコード設定、買い切りプランなど、安全性と利便性を両立した独自のサービスで日本でもにわかに注目を集めています。

会社概要

会社名：pCloud International AG

所在地：74 Zugerstrasse Str 6340 Baar, Switzerland

代表者：Tunio Zafer

HP：https://www.pcloud.com/ja/