欧州 PFAS 規制・自動車業界のサステナビリティ要求に対応 『光ガイディングバー PFASフリータイプ』の開発に関するお知らせ

フクビ化学工業株式会社（本社：福井県福井市、代表取締役：森 克則）は、フッ素化合物（PFAS）を一切使用しない 『光ガイディングバー PFASフリータイプ』を新たに開発しました。

本製品は、欧州をはじめとするグローバル自動車メーカーの厳格な環境規制やサステナビリティ要求に対応しつつ、従来品と同等以上の高い発光性能を実現しています。これは、車内アンビエントライトやインテリア照明の新たな選択肢として、今後のグローバル展開が期待される製品です。

従来は発光性能を保つために外装にPFASを使うのが一般的でしたが、当社は独自技術によりそれを不要とし、環境負荷を大幅に低減しました。特許はすでに出願済みで、国際出願も予定しています。

PFASフリータイプと従来品 発光性能比較 ※PFAS フリータイプは従来品と同等以上に発光しています。

開発の背景

自動車業界において、車内空間の快適性やデザイン性向上のため、アンビエントライトなどのイルミネーション部材の需要が拡大しています。一方、欧州を中心にPFAS（フッ素化合物）規制が強化されており、グローバル自動車メーカーやサプライヤー各社もサステナビリティ対応を加速させています。こうした市場環境を受け、当社はPFASを一切使用せず、かつ従来品と同等以上の発光性能を持つPFASフリータイプを開発するに至りました。

製品概要

製品外径（mm）：φ3.5、φ6.3

硬さ：ハードタイプ（従来のハードタイプより柔軟性あり)

長さ：最大2mまで対応可能

今後の展開

現在、製品仕様の最終調整と量産体制の構築を進めており、2026 年 4 月以降の量産開始を予定しています。

今後は、環境配慮型のPFASフリータイプと従来品の両ラインアップを揃え、グローバル自動車メーカーやサプライヤーの多様なニーズに応える製品展開を強化していきます。また、海外展示会への出展も検討中であり、グローバル市場への認知拡大を図ります。試作品のサンプル提供については、準備が整い次第、順次対応を開始する予定です。

『光ガイディングバー』の特長

１．均一な発光性能

円柱状の成形部材に片側からLED光を入光することで、光が内部で拡散し、全体が美しく均一に発光します。

２．選べる2タイプの硬さ

柔らかいソフトタイプと硬めのハードタイプをラインアップ。用途や設置環境に応じた選定が可能です。

３．上質な光の演出

特にソフトタイプは柔軟性と発光性に優れ、上品で美しい光を演出できることから、自動車内装のイルミネーション部材としても採用されています。

『光ガイディングバー』の活用例

自動車内装（アンビエントライト、ドアトリム、センターコンソール等）をはじめ、家電、ロボット、ゲーミングチェア、インテリア照明、建築資材など、幅広い分野での活用が可能です。





フクビ化学工業株式会社について

創業以来、化学に立脚した樹脂成形技術によって、様々な分野の日常を、支え続けてまいりました。

フクビならではの化学のチカラで、新たな価値を生み出すこと。

お客様の想いをカタチにするために、挑戦し続けること。

化学のチカラで、想いをカタチに。プラスチックの開発型メーカーです。

【会社概要】

会社名：フクビ化学工業株式会社

所在地：福井県福井市三十八社町３３－６６

代表者：森 克則

設立：昭和28年5月

URL：https://www.fukuvi.co.jp/

事業内容：

１．建築資材の製造・販売

住宅用内装材・外装装飾部材、集合住宅用床システムなど

２．樹脂製産業資材の製造・販売

３．精密化工製品製造・販売

反射防止などの機能性精密樹脂製品など