ビジネスチャット・社内SNS「WowTalk AI」AI機能を大幅アップデート







トーク内で送受信されたドキュメントファイルをダウンロードすることなく、WowTalk AIがファイル内のテキストデータを要約します。ファイルを開かずとも概要を把握できるため、重要度の判断や内容の確認にかかる時間を大幅に短縮し、スピーディーな情報把握を実現します。



「AI対話」からリアルタイムな情報もキャッチアップ 「AI対話」からリアルタイムな情報もキャッチアップ







Microsoft Teamsに「WowTalk AI」アプリを追加することで、Microsoft Teams内から直接WowTalk AIのRAG機能をご利用いただけます。普段使い慣れているMicrosoft Teamsの操作性を損なうことなく、社内ドキュメント検索など、AI機能を活用した業務効率化をサポートします。



「WowTalk」は、チャットや無料通話、社内SNSなどの機能に加え、匿名相談や安否確認、社員間で感謝を伝えることができるサンクス機能など、プラスαの機能をもつビジネスチャットです。セキュリティ対策も万全の社内情報共有のツールとして様々なメリットを提供し、グループチャットによる社内コミュニケーション活性化を実現します。



・「WowTalk」サービスサイトはこちら https://www.wowtalk.jp/





キングソフト株式会社について

「すべての人の働き方に彩りを」をミッションに掲げ、SaaSプラットフォーム「Wonder Cloud Works」をはじめ、クラウド型オフィスソフト「WPS Cloud」、ビジネスチャット・社内SNS「WowTalk」、法人向け名刺管理ソリューション「CAMCARD BUSINESS」、運搬や配膳を自動化するAIサービスロボット「Lanky Porter」など、新しい時代の働き方・生き方の実現を目指したサービスを提供しています。その他、オフィスソフト「WPS Office」シリーズ、セキュリティ＆ユーティリティサービス「キングソフトセキュリティCare+」シリーズ、セキュリティと広告ブロックを兼ね備えた「アドクリーナー」シリーズ、新たに加わったバックアップアプリ「Noccos」など、ソフトウェアからアプリケーション、AIサービスと幅広く事業を展開しています。





キングソフト株式会社

本社所在地：東京都港区芝五丁目29番11号 G-BASE 田町 5階

代表取締役会長兼社長：馮 達

設立：2005年3月9日

事業内容：法人・個人向けSaaSおよびソフトウェア、アプリ、AIサービスの開発・販売・提供

URL：https://www.kingsoft.jp



