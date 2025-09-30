こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ビジネスチャット・社内SNS「WowTalk AI」AI機能を大幅アップデート
～ドキュメント要約、Web検索、Microsoft Teams連携で業務効率化を支援～
キングソフト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：馮 達、以下、キングソフト）が提供する、ビジネスチャット・社内SNS「WowTalk（ワウトーク）」は、生成AIを活用した3つの新機能「トーク内ドキュメント要約」「AI Web search」「Microsoft Teams連携」を追加したことをお知らせいたします。 今回のアップデートにより、情報確認の効率化、リアルタイム性の高い情報収集、そして利用環境の拡大を実現し、お客様の業務生産性向上をさらに強力にサポートします。
セキュリティと利便性を両立した生成AIチャットサービス「WowTalk AI」
「WowTalk AI」は、厳しいセキュリティレベルを求める業界・企業にも適合する強固なセキュリティを最優先に設計されており、企業の機密情報を守りながら、安全に生成AIのメリットを享受できる環境を提供します。
・入力データの保護
API連携のため、入力したデータが学習モデルに利用されることはありません。利用規約上もAPIを利用したリクエストは学習されないことが保証されています。
・管理機能
管理者は、利用履歴の取得が可能です。さらに、全社一括での利用はもちろん、部門単位で利用範囲を細かく設定できるため、企業のセキュリティポリシーに準じた柔軟なアクセス制御が可能です。意図しない情報利用を防ぎ、厳格なガバナンスを維持します。
新機能詳細
トーク内ドキュメント要約機能
本件に関するお問合わせ先
【本リリースに関するお問い合わせ先】
キングソフト株式会社 担当：広告宣伝部 PRチーム
TEL:03-4226-8230 FAX:03-4226-8231 EMAIL:press@kingsoft.jp
関連リンク
WowTalk サービスサイト
https://www.wowtalk.jp/
WowTalk AI
https://www.wowtalk.jp/functions/ai.html
「WowTalk」外部サービス連携について
https://www.wowtalk.jp/functions/apps.html
キングソフト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：馮 達、以下、キングソフト）が提供する、ビジネスチャット・社内SNS「WowTalk（ワウトーク）」は、生成AIを活用した3つの新機能「トーク内ドキュメント要約」「AI Web search」「Microsoft Teams連携」を追加したことをお知らせいたします。 今回のアップデートにより、情報確認の効率化、リアルタイム性の高い情報収集、そして利用環境の拡大を実現し、お客様の業務生産性向上をさらに強力にサポートします。
セキュリティと利便性を両立した生成AIチャットサービス「WowTalk AI」
「WowTalk AI」は、厳しいセキュリティレベルを求める業界・企業にも適合する強固なセキュリティを最優先に設計されており、企業の機密情報を守りながら、安全に生成AIのメリットを享受できる環境を提供します。
・入力データの保護
API連携のため、入力したデータが学習モデルに利用されることはありません。利用規約上もAPIを利用したリクエストは学習されないことが保証されています。
・管理機能
管理者は、利用履歴の取得が可能です。さらに、全社一括での利用はもちろん、部門単位で利用範囲を細かく設定できるため、企業のセキュリティポリシーに準じた柔軟なアクセス制御が可能です。意図しない情報利用を防ぎ、厳格なガバナンスを維持します。
新機能詳細
トーク内ドキュメント要約機能
ドキュメントファイル「詳細」➡「AIドキュメント要約」を選択
ドキュメントファイル内のテキストデータを要約表示
「AI対話」からリアルタイムな情報もキャッチアップ
ドキュメントファイル内のテキストデータを要約表示
トーク内で送受信されたドキュメントファイルをダウンロードすることなく、WowTalk AIがファイル内のテキストデータを要約します。ファイルを開かずとも概要を把握できるため、重要度の判断や内容の確認にかかる時間を大幅に短縮し、スピーディーな情報把握を実現します。
AI Web search機能
AI Web search機能
「AI対話」からリアルタイムな情報もキャッチアップ
AI対話において、リアルタイムのWeb情報を参照して回答を生成可能にする機能です。通常のインターネット検索とは異なり、そのままAIと会話形式で調査ができるため、対話を重ねることで素早く話題を深掘りしたり、細かな要望をリクエストすることができます。情報収集からアウトプットの作成までWowTalk AI内で作業が完結するため、検索のためにAIとブラウザを切り替える手間が発生せず、調査業務等をシームレスかつスピーディに行えるようになります。
WowTalk AI × Microsoft Teams連携
Microsoft Teamsに「WowTalk AI」アプリを追加することで、Microsoft Teams内から直接WowTalk AIのRAG機能をご利用いただけます。普段使い慣れているMicrosoft Teamsの操作性を損なうことなく、社内ドキュメント検索など、AI機能を活用した業務効率化をサポートします。
・「WowTalk」外部サービス連携について https://www.wowtalk.jp/functions/apps.html
「WowTalk」サービス概要
WowTalk AI × Microsoft Teams連携
Microsoft Teamsに「WowTalk AI」アプリを追加することで、Microsoft Teams内から直接WowTalk AIのRAG機能をご利用いただけます。普段使い慣れているMicrosoft Teamsの操作性を損なうことなく、社内ドキュメント検索など、AI機能を活用した業務効率化をサポートします。
・「WowTalk」外部サービス連携について https://www.wowtalk.jp/functions/apps.html
「WowTalk」サービス概要
「WowTalk」は、チャットや無料通話、社内SNSなどの機能に加え、匿名相談や安否確認、社員間で感謝を伝えることができるサンクス機能など、プラスαの機能をもつビジネスチャットです。セキュリティ対策も万全の社内情報共有のツールとして様々なメリットを提供し、グループチャットによる社内コミュニケーション活性化を実現します。
・「WowTalk」サービスサイトはこちら https://www.wowtalk.jp/
キングソフト株式会社について
「すべての人の働き方に彩りを」をミッションに掲げ、SaaSプラットフォーム「Wonder Cloud Works」をはじめ、クラウド型オフィスソフト「WPS Cloud」、ビジネスチャット・社内SNS「WowTalk」、法人向け名刺管理ソリューション「CAMCARD BUSINESS」、運搬や配膳を自動化するAIサービスロボット「Lanky Porter」など、新しい時代の働き方・生き方の実現を目指したサービスを提供しています。その他、オフィスソフト「WPS Office」シリーズ、セキュリティ＆ユーティリティサービス「キングソフトセキュリティCare+」シリーズ、セキュリティと広告ブロックを兼ね備えた「アドクリーナー」シリーズ、新たに加わったバックアップアプリ「Noccos」など、ソフトウェアからアプリケーション、AIサービスと幅広く事業を展開しています。
キングソフト株式会社
本社所在地：東京都港区芝五丁目29番11号 G-BASE 田町 5階
代表取締役会長兼社長：馮 達
設立：2005年3月9日
事業内容：法人・個人向けSaaSおよびソフトウェア、アプリ、AIサービスの開発・販売・提供
URL：https://www.kingsoft.jp
＊本プレスリリースに記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。
・「WowTalk」サービスサイトはこちら https://www.wowtalk.jp/
キングソフト株式会社について
「すべての人の働き方に彩りを」をミッションに掲げ、SaaSプラットフォーム「Wonder Cloud Works」をはじめ、クラウド型オフィスソフト「WPS Cloud」、ビジネスチャット・社内SNS「WowTalk」、法人向け名刺管理ソリューション「CAMCARD BUSINESS」、運搬や配膳を自動化するAIサービスロボット「Lanky Porter」など、新しい時代の働き方・生き方の実現を目指したサービスを提供しています。その他、オフィスソフト「WPS Office」シリーズ、セキュリティ＆ユーティリティサービス「キングソフトセキュリティCare+」シリーズ、セキュリティと広告ブロックを兼ね備えた「アドクリーナー」シリーズ、新たに加わったバックアップアプリ「Noccos」など、ソフトウェアからアプリケーション、AIサービスと幅広く事業を展開しています。
キングソフト株式会社
本社所在地：東京都港区芝五丁目29番11号 G-BASE 田町 5階
代表取締役会長兼社長：馮 達
設立：2005年3月9日
事業内容：法人・個人向けSaaSおよびソフトウェア、アプリ、AIサービスの開発・販売・提供
URL：https://www.kingsoft.jp
＊本プレスリリースに記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
【本リリースに関するお問い合わせ先】
キングソフト株式会社 担当：広告宣伝部 PRチーム
TEL:03-4226-8230 FAX:03-4226-8231 EMAIL:press@kingsoft.jp
関連リンク
WowTalk サービスサイト
https://www.wowtalk.jp/
WowTalk AI
https://www.wowtalk.jp/functions/ai.html
「WowTalk」外部サービス連携について
https://www.wowtalk.jp/functions/apps.html