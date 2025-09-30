こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
水素30％混焼大型ガスエンジン設備を世界で初めて販売開始
～水素Ready製品の市場投入により、カーボンニュートラル社会へ前進～
川崎重工は、水素を30％まで混焼可能な大型ガスエンジン（以下、本製品）を2025年9月30日より、世界で初めて販売開始しました。
本製品は、当社神戸工場（兵庫県神戸市）において、2024年10月より都市ガスに水素を最大30％（体積比）混合した燃料に対して適用可能なガスエンジン発電設備（8MW級）として、水素供給やメンテナンス性など運用面での検証を進め、2025年９月に実証試験を完了しました。
「カワサキグリーンガスエンジン」は、2011年の初受注以来、天然ガスを使用する5～8MW級の高効率ガスエンジンとして累計240台以上の受注実績を有しています。本製品はその実績をベースに、天然ガス・都市ガスに水素を最大30％（体積比）まで混合して燃焼することが可能な水素Ready製品となっており、脱炭素化やエネルギーの多様化に対応できます。
また、カーボンニュートラル社会の実現に向けたトランジション技術として、既設の設備やインフラを活用しながら水素の利用比率を高めていくことで、分散型電源として、現実的かつ持続可能な脱炭素化を進めることが可能です。
本製品の特長：
・高効率・低NＯx設計：高い発電効率と環境性能を両立
・フレキシブルな運用：運転中における水素混合率の変更が可能
・安全対策：水素漏洩検知器、窒素パージシステムなどを搭載
・既設エンジンへの改造対応：水素混焼エンジンへのレトロフィット化を実現
※既存のKGシリーズから仕様が変更となります。
当社は、将来的な水素エネルギーの普及を見据え、水素サプライチェーン（つくる・はこぶ・ためる・つかう）の構築を推進しています。世界のカーボンニュートラル実現に向けて、引き続き、水素の利活用に関する技術開発に積極的に取り組んでまいります。
以上
関連リンク
大型ガスエンジンにおける水素30%混焼技術を開発（2022年3月16日）
https://www.khi.co.jp/pressrelease/detail/20220316_1.html
国内初、水素30％混焼大型ガスエンジン実証設備の試運転成功（2024年7月29日）
https://www.khi.co.jp/pressrelease/detail/20240729_1.html
国内初、水素30％混焼大型ガスエンジンの運用開始（2024年11月15日）
https://www.khi.co.jp/news/detail/20241115_1.html
コージェネ大賞2024 技術開発部門で「理事長賞」「優秀賞」を受賞（2025年2月10日）
https://www.khi.co.jp/news/detail/20250210_1.html
水素混焼ガスエンジン外観
川崎重工は、水素を30％まで混焼可能な大型ガスエンジン（以下、本製品）を2025年9月30日より、世界で初めて販売開始しました。
本製品は、当社神戸工場（兵庫県神戸市）において、2024年10月より都市ガスに水素を最大30％（体積比）混合した燃料に対して適用可能なガスエンジン発電設備（8MW級）として、水素供給やメンテナンス性など運用面での検証を進め、2025年９月に実証試験を完了しました。
「カワサキグリーンガスエンジン」は、2011年の初受注以来、天然ガスを使用する5～8MW級の高効率ガスエンジンとして累計240台以上の受注実績を有しています。本製品はその実績をベースに、天然ガス・都市ガスに水素を最大30％（体積比）まで混合して燃焼することが可能な水素Ready製品となっており、脱炭素化やエネルギーの多様化に対応できます。
また、カーボンニュートラル社会の実現に向けたトランジション技術として、既設の設備やインフラを活用しながら水素の利用比率を高めていくことで、分散型電源として、現実的かつ持続可能な脱炭素化を進めることが可能です。
本製品の特長：
・高効率・低NＯx設計：高い発電効率と環境性能を両立
・フレキシブルな運用：運転中における水素混合率の変更が可能
・安全対策：水素漏洩検知器、窒素パージシステムなどを搭載
・既設エンジンへの改造対応：水素混焼エンジンへのレトロフィット化を実現
※既存のKGシリーズから仕様が変更となります。
当社は、将来的な水素エネルギーの普及を見据え、水素サプライチェーン（つくる・はこぶ・ためる・つかう）の構築を推進しています。世界のカーボンニュートラル実現に向けて、引き続き、水素の利活用に関する技術開発に積極的に取り組んでまいります。
以上
関連リンク
大型ガスエンジンにおける水素30%混焼技術を開発（2022年3月16日）
https://www.khi.co.jp/pressrelease/detail/20220316_1.html
国内初、水素30％混焼大型ガスエンジン実証設備の試運転成功（2024年7月29日）
https://www.khi.co.jp/pressrelease/detail/20240729_1.html
国内初、水素30％混焼大型ガスエンジンの運用開始（2024年11月15日）
https://www.khi.co.jp/news/detail/20241115_1.html
コージェネ大賞2024 技術開発部門で「理事長賞」「優秀賞」を受賞（2025年2月10日）
https://www.khi.co.jp/news/detail/20250210_1.html