2日間で延べ8,000人を動員！HA-LU主催、渋谷の夏を彩ったカルチャーフェス『渋谷アオハル2.0祭』レポート

株式会社HA-LU

数分で心が夢中になるショートドラマレーベル、株式会社HA-LU（本社：東京都港区、代表取締役：岡春翔、以下「HA-LU」）は、2025年8月16日（土）・17日（日）の2日間、MIYASHITA PARK（渋谷区立宮下公園）屋上を舞台に青春カルチャーフェス『渋谷アオハル2.0祭』を開催しました。

前夜祭を含めて延べ約8,000人が来場し、ショートドラマをはじめ、音楽 / ファッション / フォトブース / コカ・コーラによる乾杯演出など多彩なコンテンツを通じて、α・Z世代がSNSの熱狂をリアルに体感する2日間となりました。

■ 初開催で延べ8,000人超が来場、渋谷が青春の熱気に包まれた2日間

今回が初開催ながら、SNSを起点に多くの若者が足を運び、リアルの場で大きな熱量が生まれました。

来場者の傾向としては以下の特徴が見られました。

■ 実施コンテンツ一覧

- 来場者数：延べ8,000人（前夜祭含め）- 世代・属性：10～20代が78％

当日の映像はこちらからご覧いただけます。

- 渋谷アオハル2.0祭[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=kIkBn46lhjY ]- 前夜祭[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=zeJPYl3PXJ8 ]

◾︎ 8月16日（土）

- MC

人気クリエイター・えなぴが登場。

- ライブ／トークイベント

Pixel Ribbon オープニングステージ

『Popteen × HA-LU』スペシャルステージ（土屋惺来さん、谷田ラナさん、向井怜衣さん 出演）

映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』上映記念SPセッション（安斉星来さん、鈴木福さん 出演）

ドラマ『アリアの番人～何者かになりたい僕ら～』上映およびトークステージ（豊田裕大さん、坪倉由幸さん、小熊まむさん（iLiFE!）、虹羽みにさん（iLiFE!）、純嶺みきさん（iLiFE!） 出演）

◾︎ 8月17日（日）

- MC

人気クリエイター・こーくんが登場。

- ライブ／トークイベント

心愛 -KOKONA- 弾き語りステージ

教育番組『タマ』トークステージ

聖傘 - SEZAN - スペシャルステージ（清家碧羽さん、西廣竜史さん、TORAさん、赤池きらりさん 出演）

CLASS SEVEN スペシャルステージ

■ ショートドラマ連動コンテンツ

ショートドラマレーベルHA-LUならではの取り組みとして、SNSでの熱狂をリアルの場へ展開しました。

■ 体験・参加型コンテンツ

■ 前夜祭イベントの実施

- 『Popteen』モデル出演のオリジナルショートドラマ『ポプるっ！』新作発表・上映（土屋惺来さん、谷田ラナさん、向井怜衣さん 出演）- 映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』公式SNSで「ハル学園」とのコラボショートドラマ公開（安斉星来さん、鈴木福さん 出演）- ドラマ『アリアの番人～何者かになりたい僕ら～』を第3話まで限定無料上映（豊田裕大さん、坪倉由幸さん、小熊まむさん（iLiFE!）、虹羽みにさん（iLiFE!）、純嶺みきさん（iLiFE!） 出演）- CLASS SEVENによる『ハル学園』旧作上映＆新作発表- コカ・コーラを片手に一斉乾杯演出・無料配布- LuLuLunフェイスパック無料配布- ドラマ『アリアの番人～何者かになりたい僕ら～』コラボおみくじ- テレ東ブース（テレ東バナナ社員・ナナナとの撮影タイム）- 映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』赤い人との撮影タイム- アオハル祭限定の悪口おみくじ／恋みくじ・お守り販売・絵馬体験- HARTiスマートプリ機（イベントコラボフレーム）

8月15日（金）には、渋谷サクラステージのイベントスペース「404 Not Found」にて『渋谷アオハル2.0祭 前夜祭』を開催。ハル学園でのショートドラマ制作の裏側や、HA-LUが今後目指すショートコンテンツの展望について語るトークイベントを実施しました。

■ 街全体での連動施策

- SHIBUYA STREET LIVE

「SHIBUYA STREET LIVE」では、新進気鋭のミュージシャン全36組が、MIYASHITA PARKだけでなく街中でライブを実施しました。ストリートライブでも、それぞれの「アオハル」を感じる2日間となりました。

- OOH広告施策

渋谷の街を舞台に、デジタルとリアルをつなぐ大型プロモーションを実施しました。

- 『青春パズドラブ！』株式会社HA-LUが制作する『青春パズドラブ！』のショートドラマアカウントのOOH広告を展開。掲出場所：渋谷MODI 集英社ビジョン / SHIBUYA109 CocoSpotビジョン / MAGNET 109フォーラムビジョン / 渋谷愛ビジョン- 『渋谷アオハル2.0祭』2025年8月8日～21日の期間、駅貼り広告および8月18日～21日の中吊り広告を実施し、渋谷を中心に幅広く展開。中吊り広告：東急大井町線 / 東急池上線 / 東急田園都市線 / 東急東横線 / 東急目黒線 / 東急多摩川線駅貼り広告：渋谷 / 中目黒 / 日吉 / 三軒茶屋 / 駒沢大学 / 目黒

来場者の方からはSNS上で1,200件を超える投稿が集まり、各種メディア露出も報道番組をはじめ70件を超えるメディア様へ特集いただきました。

■ “青春カルチャーフェス” 次回開催と今後の展望

『渋谷アオハル2.0祭』は初開催で延べ8,000人を動員し、SNSの熱狂をリアルへと広げる場となりました。HA-LUは今後も本イベントを継続開催し、より多くの若者や企業・ブランド・クリエイターを巻き込みながら、規模・内容ともにさらなる拡充を図ります。

今後の展望としては、ショートドラマを軸に「青春カルチャーフェス」をデジタルとリアルを横断するカルチャープラットフォームへと進化させていくことを目指します。

HA-LUでは、事業パートナー、イベント協賛企業を募集しています。

日本国内の10代から20代（α・Z世代）へ商品やサービスを届けたいと考える、広告主 / 事業パートナー、イベント協賛を募集しております。

ご興味のある方は、info@ha-lu.jp / https://ha-lu.jp/contact まで、お気軽にご連絡ください。

■ コメント

株式会社HA-LU 代表取締役CEO／渋谷アオハル2.0祭 総合プロデューサー岡 春翔

『渋谷アオハル2.0祭』にご来場くださった皆さま、関係者の皆さま、そしてコカ・コーラ社をはじめとするスポンサーの皆さま、本当にありがとうございました。

初開催ながら延べ8,000人にお越しいただき、渋谷の街に若者の熱気を生み出せたことは、私たちにとっても大きな一歩となりました。

今後もHA-LUはデジタルとリアルをつなぐ挑戦を加速させ、来年さらにスケールアップした『渋谷アオハル2.0祭』をお届けします。

～渋谷という場で、若者と大人の共存と共創を～

■ 渋谷アオハル2.0祭について

HA-LUはこれまで、数分で人の心を動かすショートドラマを通じて “α・Z世代の感性” と “共感” を軸にした新しい青春像を発信してきました。今回の「渋谷アオハル2.0祭」は、その世界観をリアルな都市空間へ拡張し、五感で “青春” を体験できる初の試みです。渋谷というカルチャーの交差点で、若者の感性と企業・ブランド・クリエイターが交わることで、次なる文化のうねりを生み出していきます。

■ 開催概要

名称：渋谷アオハル2.0祭

日程：2025年8月16日（土）・17日（日） ※前夜祭 15日（金）

会場：MIYASHITA PARK（渋谷区立宮下公園）屋上（芝生広場ほか渋谷エリア各所）

来場者数：延べ約8,000人

（16日：3,998人、17日：3,253人、前夜祭：約70人、ストリートライブ：20～50人／回）

イベントHP：https://ha-lu.jp/event/shibuya-aohalu-v2-fes

公式 Instagram：https://www.instagram.com/aohalu2.0sai/

公式 X：https://x.com/aohalu2_0sai

主催：株式会社HA-LU

協賛：日本コカ・コーラ株式会社（ゴールドスポンサー）、三井不動産、東急不動産、テレビ東京、WEGO、映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』、LuLuLun、SHIBUYA MABLs

協力：東急、SHIBUYA109エンタテイメント、Lemino、Popteen、CLASS SEVEN、聖傘 - SEZAN -、HARTi、マテリアル、教育番組、Wanget、Pixel Ribbon、心愛

後援：一般社団法人渋谷区観光協会

■ 株式会社HA-LUについて

数分で心が夢中になる、ショートドラマレーベル「HA-LU」。

次世代のクリエイターが集い、アオハルをアップデートする ”青春2.0” を繰り広げ、誰もが夢中になるショートドラマを世の中に生み出すショートドラマレーベル。

「非常識なムーブメントを起こす」ことをミッションに掲げ、2024年4月に設立。"ワカモノの感性 / 等身大" を軸に、誰しもが持っているアオハルをアップデートし続け、自由な「青春2.0」を創り出す。日本発、HA-LU発、そしてワカモノ発で、数分で心が夢中になるショートドラマを世界へ―。

会社名 ： 株式会社HA-LU

所在地 ： 東京都港区赤坂7-4-7 シェ・イレーヌビル 2F

代表者 ： 岡 春翔

設立 ： 2024年4月30日

サイト ： https://ha-lu.jp

公式 Instagram ： https://www.instagram.com/halu.japan/

公式 TikTok ： https://www.tiktok.com/@halu_gakuen

お問合せ先

株式会社HA-LU 広報

メール pr@ha-lu.jp