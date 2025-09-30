ITOKI DESIGN HOUSE AOYAMAで「THE STAGE by NII- 働く人が躍動する舞台」を期間限定で開催

株式会社イトーキ

株式会社イトーキ(本社：東京都中央区、代表取締役社長：湊 宏司)は、2025年秋にオープンする ITOKI DESIGN HOUSE AOYAMAを会場に、オフィスファニチャーブランド「NII（ニー）」によるコンセプチュアルなプレゼンテーション「THE STAGE by NII」を2025年10月31日(金) ～ 11月28日(金)に期間限定開催します。

「NII」は「Ingenious design -創意創発するデザイン」をコンセプトに、オフィスを魅力的で活気ある舞台へと昇華させるファニチャーブランドです。国内外で活躍するデザイナーと協業し、品質、快適性、クラフトマンシップに細部までこだわった革新的なコレクションを創り出します。NII が追求する独創的なデザインは、エネルギーとインスピレーションに満ちた場をもたらし、人をつなぎ、思考や協働を促し、挑戦を後押しすることで、新たな価値を生む原動力となります。日本で発表となったファーストラインアップは、イタリア人建築家・ミケーレ・デ・ルッキ率いる建築スタジオ AMDL CIRCLE（エーエムディーエル・サークル）、NY を拠点に活動する Todd Bracher（トッド・ブレイチャー） 、Rodolfo Agrella（ロドルフォ・アグレラ））、Jun Aizaki /Creme（相崎 準 / クレム）が参画したコレクションとなります。

この度、NIIの創り出す舞台の世界観を体験いただくべく、「THE STAGE by NII」と題した展示を行います。会場構成は、「カラーとコンセプト」を特徴にグラフィックからインスタレーションまで国内外で幅広く活躍するクリエイティブユニットSPREAD(スプレッド)を起用。これまでのオフィスの枠を超え、「仕事」というアクティビティ自体が魅力的なコンテンツとなり、働くことがエンターテイメントになるその舞台をNIIとともにつくります。

PRESENTATION

「THE STAGE by NII」の会場構成は、クリエイティブユニットSPREADとコラボレーション。

これまでのオフィスの枠を超え、「仕事」というアクティビティ自体が魅力的なコンテンツとなり、働くことがエンターテイメントになるその舞台をNIIとともにつくります。

会場には、壁面から天井、床に伸びた黒のラインを起点に広がるストライプと、ところどころに配されたミラー(鏡)によって、従来の視覚的な枠組みを超え、展示空間に新たな解釈や意味を生み出し、来場者の思考を促します。また、そのミラーによる空間の広がりは、オフィスファニチャーに必要な拡張性を表現しています。

SPREAD（スプレッド）

山田春奈と小林弘和によるクリエイティブ・ユニット。長い時間軸で環境を捉えるランドスケープデザインの思考と鮮烈な印象を視覚に伝えるグラフィックデザインの手法を融合させ、あらゆる記憶を取り込み「SPREAD＝広げる」クリエイティブを行う。生活の記録をストライプ模様で表す「Life Stripe」、すべて異なる色のグラデーションを空間に配置した「Much Peace, Love and Joy」など、色の表現を追求した作品をミラノ、バーゼル、マイアミ、シンガポール、東京など国内外で展開。

主な仕事に「国立新美術館開館10周年」記念ビジュアル、ジャパン・ハウス ロンドン「The Carpenters’ Line」展、JR 東日本「Yamanote Line Museum」、工場見学イベント「燕三条工場の祭典」、バーバリー「The Burberry Trench」､花王「est」など。Red Dot Design Award にて 2 年連続のグランプリなど受賞歴多数。作品集「SPREAD by SPREAD」（青幻舎）刊行。 https://spread-web.jp

EXHIBITION OUTLINE

THE STAGE by NII

会期： 10月 31 日(金)～ 11 月 28 日(金)

日時：2025 年 10 月 31 日 ( 金 ) ～ 11 月 9 日 ( 日 ) 迄 11:00 ー 18:00（無休）以降 10:00 - 17:00（土・日・祝日 休業）

会場： ITOKI DESIGN HOUSE AOYAMA

東京都港区北青山１丁目２-３ 青山ビル 1F

PRODUCTS

NIIのプロダクトは、オフィス・共用空間において目を惹く独創的で突出したアイコニックデザインと、使う人の想像力を喚起する拡張性、自然とコミュニケーションを誘発する仕掛けなどを特徴とし、さまざまなワークシーンにフレキシブルに順応するモデュールファニチャーが揃います。

BITMAP

大小サイズの異なるブロックが一つのエッジでつながり、独特なたたずまいを生み 出すソファです。小さなブロックがまるで浮いているかのような驚きをもたらします。 その上面は簡易のテーブル、肘置き、背もたれとしても活用でき、さらには腰掛ける ことも可能で、どの方向からもアプローチできます。1モデュールでありながら、 それぞれを交差するように組み合わせて配置することで、平行、対面、斜めなどあらゆる方向でのコミュニケーションを可能にします。

Design：Todd Bracher（トッド・ブレイチャー）

PIGNA

隙間が光や風を通し、視線をほどよく遮る鱗状のパネルが特徴的な、ディバイダーとソファの2つのスタイルを備えた家具です。周囲が見渡せる高さのロータイプとちょうどいいこもり感のミドルタイプ、空間をゆるやかに仕切るハイタイプ（ディバイダーのみ）の 3 種から、プライバシーレベルに合わせた高さを選択できます。ソファの座面は一般的なものより広く、ゆったりと座れます。外の空間とのつながりと内側のプライベート感、両方を維持しながらコミュニケーションを促します。外の空間とのつながりと中のプライベート感、両方を維持しながらコミュニケーションを促します。

Design：AMDL CIRCLE（エーエムディーエル・サークル）

CONNEXA

骨格を思わせるフレームがガラスの天板を点で支えている、有機的な構造が特徴のテーブルです。4種のガラス天板と 5種のフレームから選べ、シンプルながら組み合わせや拡張が可能です。独立させたとき、連結させたときでまた違った場を生み出します。自然と植物、生物のすがたを想起させつつも、さりげないたたずまいは、人の心を開き、自然と会話を生み出します。

Design：Rodolfo Agrella（ロドルフォ・アグレラ）

PARLAMENTO

4つの高さが異なるユニットによって、多様な個が交わる空間をつくるモデュール家具です。水の波紋を思わせるローソファ／ハイソファ、そしてローテーブル／ハイテーブルからなるユニットは、人間工学的な知見から、空間のどの位置にいてもフラットに情報を共有できるよう設計されています。フレキシブルな組み合わせで、ボードルームはもちろん、ホスピタリティが重視されるレセプションやコミュニケーションエリアにも対応し、一体感のある空間を演出します。

Design： Jun Aizaki（相崎準）

DESIGNER PROFILE

Photo by Jean-Claude CanceddaTod Bracher ｜トッド・ブレイチャー

工業デザイナー、デザイン戦略家。コペンハーゲン、ミラノ、パリ、ロンドン、ニューヨークでの生活と仕事の経験を生かしたアプローチで、多様な文化的視点を実用的なデザインへと統合している『Wallpaper*』誌のトップ・グローバル・デザイン・インフルエンサーに選出されたほか、複数のデザイナー・オブ・ザ・イヤーを受賞。3M、Burberry、Cappellini、 Herman Miller、Humanscale、イッセイミヤケ、Jaguar、ニューヨーク市など世界有数のブランドとパートナーシップを結び、これまで 200 以上の製品を市場に送り出し、20 以上の特許を取得、40 以上のデザイン賞を受賞。アートと機能性のバランスを取りながら、科学、自然、数学を駆使したインパクトのあるソリューションを生み出しながら、家具、美容、テクノロジーから科学まで幅広い業界にその手法を提供している。

Photo by Max Rommel From Left to Right:Angelo Micheli, Managing Director Michele De Lucchi,Founder Davide Angeli, Deputy Managing DirectorAMDL CIRCLE ｜エーエムディーエル・サークル

ミケーレ・デ・ルッキによって設立された複合スタジオ。ミラノを拠点に、ヒューマニスティックかつ学際的なアプローチで建築、インテリアデザイン、プロダクトデザイン、グラフィックを含むプロジェクトを手掛け、建築の未来を見据えた、変化を認め刺激するリサーチを続けている。Deutsche Bank、Intesa Sanpaolo、Novartis、UniCredit といった大企業とのコラボレーションをはじめ、ベルリンのノイエ美術館やミラノ・トリエンナーレ、近代美術館ガッレリア・デイタリア（ミラノ、トリノ、ナポリ）といった建物や展示システムをデザイン。さらに、Alessi、Artemide、Cassina、Hermes、Poltrona Frau、UniFor などの照明、製品、家具もデザインしている。

Photo by Francisco FernandezRodolfo Agrella ｜ロドルフォ・アグレラ

自身の名を冠したスタジオRADSのクリエイティブディレクターも務めるデザイナー、建築家。作品はGerman Design AwardのSpecial Mention、Hublot Design Prize、NYCxDESIGN Awards、イタリアのSalone del MobileにおけるCollezione Permanenteへの選出など、国際的な評価を得る。コラボレーションにおいても、Absolut、Koziol、WeWork、Juniper Lighting、3M、ICFF、Bernhardt Design、Steinway & Sons、Heller、NKBA、Untitled Artといった国際的なブランドと関わる。現在も、生まれ育ったラテンアメリカの感性を欧米のコードと融合させ、活気に満ちたクリエイティブな言語へと昇華させている。

Photo by Taran WilkhuJun Aizaki ｜相崎準

ニューヨークを拠点とするクリエイティブ・デザイン・スタジオ、CRÈME のオーナー兼代表であり、建築家。ホスピタリティ業界においては、Starwood Hotels & Resorts、Hyatt Hotels Corporation、InterContinental Hotels Group、Highgate、Marriott、Gerber Groupなど名高いクライアントとの実績や、ニューヨークの Kimpton Hotel Eventiの2フロアのマスタープランとリノベーション、フィラデルフィアの Hyatt Centric Center Cityのインテリア全体とブランディングも手掛ける。その他、Redfarm、L’Amico、Mr. Purple といった独特な雰囲気のレストランもデザインしている。

BRAND OUTLINE

ブランド名：NII（ニー）

取り扱いアイテム：オフィス家具

クリエイティブディレクター：田幸 宏崇 / ITOKI

デザイナー：AMDL CIRCLE、Todd Bracher、Rodolfo Agrella、Jun Aizaki /Creme

URL：https://www.nii-ingenious.com

Instagram：@nii.design.official

企画・製造：株式会社イトーキ

COMPANY PROFILE

株式会社イトーキは 1890 年創業。ミッションステートメントに『明日の「働く」を、デザインする。』を掲げ、オフィス家具の製造販売、オフィス空間デザイン、働き方コンサルティング、オフィスデータ分析サービスのほか、在宅ワークや家庭学習用家具、公共施設や物流施設向け機器など、”Tech × Design based on PEOPLE” を強みに、さまざまな「空間」「環境」「場」づくりをサポートしています。

近年では従業員エンゲージメントを経営の重要指標の一つとし、オフィス環境への投資やインターナルコミュニケーションの強化、DE&I 推進など人的資本の最大化に取り組んでいます。また、環境に配慮したサステナブルな製品開発や資源循環促進なども通して、ビジョンステートメント『人も活き活き、地球も生き生き』する社会の実現を目指しています。

CONTACT

SALES CONTACT

