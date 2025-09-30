《メゾン クリヴェリ》から新作フレグランス「キュイール インフラルージュ エキストレ ド パルファム」が登場

ブルーベル・ジャパン株式会社10月1日（水）発売。《メゾン クリヴェリ》の新作「キュイール インフラルージュ エキストレ ド パルファム」

2025年10月1日に登場する、《メゾン クリヴェリ》の新作「キュイール インフラルージュ エキストレ ド パルファム」は調香師ジョルディ・フェルナンデスとのコラボレーションにより誕生しました。「オルファクトリー ショック」コレクションの新作であるこの香りは、創業者ティボー・クリヴェリがエレクトロニックミュージックフェスティバルでラズベリーカクテルを飲んだ記憶からインスパイアされています。その体験をそのまま香りにしたような、鮮やかな蛍光色のラズベリーのアコードと、しなやかで深みのあるレザーが織りなすエレガントで意外なコントラストを描いたフレグランスです。

「キュイール インフラルージュ」について :https://bit.ly/3VXcdrC

■インスピレーションストーリー～ブランド創設者の体験

ブランド創設者の体験を香りに昇華している

「キュイール インフラルージュでは、私にとって特別な素材であるレザーを軸に、意外性とエレガンスを兼ね揃えた、強力なシヤージュ（残り香）を表現しようとしました。その中で、私は親しい仲間たちと過ごした数々の夜を思い出し、音楽フェスの夜の雰囲気から、しなやかで心地よいグレインレザーのノートを想起しました。レーザーのまばゆい光と、私のお気に入りのカクテルであるラズベリーダイキリの鮮やかでクセになる味わいが、輝きと活気あるラズベリーアコードとなりました。蛍光色のネオンライト、虜になるカクテル、音楽のリズム、木目のバーカウンター、DJのターンテーブル、夜の暗闇、そして魔法のようなひと時がもたらす笑顔 ― キュイール インフラルージュはそのすべてを融合した香りです。」

香りのインスピレーションイメージ

■香り

フレッシュでみずみずしいシトラスとラズベリーをブレンドした爽快なカクテルのような香りのトップノートから幕開け。ベルガモットの輝きと爽やかな酸味に、マンダリンとビターオレンジのデュオが重なり、ほのかにスパイシーなニュアンスを奏でます。ハートノートは、美しく拡散性の高いスエードレザーアコードが広がり、そこに温かみのあるパウダリーノートとドライウッドが加わります。これらのファセットは、オリスアブソリュートとシナモンオイル、2種類のシダーウッドの組み合わせから生まれます。ドライダウンは、深みと温かみのある、クセになるような香りで、ウードウッドのアコードにバニラCO2※、トンカビーンアブソリュートがうまく溶け合います。

*二酸化炭素（CO2）を超臨界流体として用いる「CO2抽出法」**でバニラビーンズから抽出。よりクリーンで安全な抽出物であり、より自然に近い香りを得られる

■製品情報

ブランド名：メゾン クリヴェリ

製 品 名：キュイール インフラルージュ エキストレ ド パルファム

50ｍL 37,400円（税込）

2025年10月１日（水）発売

「キュイール インフラルージュ」 :https://bit.ly/3VXcdrC取扱い店舗 :https://latelierdesparfums.jp/pages/shops?&brand=maison-crivelli

■メゾン クリヴェリのフレグランスレイヤリング

メゾン クリヴェリは、常に創造性を追い求める中で、フレグランスの世界を探求するための新たな提案として、香りの重ね付けを再解釈しました。東洋の伝統から着想を得た「重ね付け（レイヤリング）」は、フレグランスを重ね合わせることにより予想外の調和を生み出し、まったく新しい香りのコントラストを作り出す繊細な芸術です。

香りを自由自在に重ねることは、大胆さを表現する新たな方法。メゾン クリヴェリにおいてレイヤリングは、一つひとつの香りに内在する驚きの要素を引き立てる、パーソナルな体験です。日常を超越した行為であり、フレグランスの芸術を再構築する香りの探求。「キュイール インフラルージュ」は、印象的なコントラストが幅広い解釈に誘うため、特にレイヤリングに適した香りです。

ウード マラクージャ エキストレ ド パルファム

「ウード マラクージャ エキストレ ド パルファム」は、パッションフルーツの香りが「キュイール インフラルージュ」の爽やかなフルーティーカクテルのトップノートを引き立て、ウードの余韻を際立たせます。

ウード マラクージャ について :https://bit.ly/4f270Y9

リス ソラベルグ オードパルファム

「リス ソラベルグ オードパルファム」は、フローラルノートがキュイール インフラルージュのオープンノートにフレッシュさを加え、リキュールの香りがエキストレ ド パルファムの甘さをキャンディのようなニュアンスで引き立てます。

リス ソラベルグ について :https://bit.ly/4lLSwhY

ネロリ ナシンバ オードパルファム

「ネロリ ナシンバ」は、キュイール インフラルージュにきらめくようなフローラルタッチを加え、レザーのベースに深みを与えます。

ネロリ ナシンバ について :https://bit.ly/40y5ZRU