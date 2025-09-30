異世界×学園コメディ×サスペンス！？謎とセクシー渦巻く『センセイ、魔王を殺して』1・2巻など「サイコミ」9月の電子書籍発売情報！

株式会社Cygames

株式会社Cygames（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中の作品から『センセイ、魔王を殺して』1・2巻を含む17タイトルの電子書籍を、9月25日（木）に株式会社双葉社から、9月19日（金）と9月30日（火）に株式会社小学館から、それぞれ発売します。

『センセイ、魔王を殺して』は、『群れなせ！シートン学園』や『エドデッド』の作者・山下文吾先生が描く最新作で、謎とセクシーが渦巻く異世界学園コメディ作品です。勇者が魔王を討ち倒して平和が訪れてから14年後・・・魔物の生徒が通う女学院に新任教師のユウが赴任することから物語が始まります。彼には勇者の転生体としての特命が課せられていて--ぜひ1・2巻あわせてお楽しみください！

9月19日（金）発売タイトル一覧

『ウマ娘 プリティーダービー うまむすめし』6巻

漫画：浅草九十九 （原作：Cygames）

バッティングセンターでメジロマックイーンと的当て勝負をするトウカイテイオー。

しかし何度やっても決着がつかずに2人はへとへと！

疲れをかっと飛ばす甘さたっぷりのクレープで一時休戦♪

他にも「ウインバリアシオンの勝負」「ライトハローと佐岳メイ、駿川たづなおすすめの土鍋ご飯」などなど、ウマ娘たちと様々な“食”が織りなす日常をお届けします！

ウマ娘たちの“おいしいひとしな”をめしあがれ♪

発売：小学館

『黒影のジャンク～大決闘会編～』25巻

中尾拓矢

賞金稼ぎのテッドとラビを退け、カミヤを探すジャンク一行の前にぬいぐるみの姿をしたラクジャが現れた。

何があったのか全てを聞くジャンクたち。

そして続けざまに彼らの元にアイリスがやってくる。

黒なのか白なのか、訝しむジャンクたちだったが、話し合いの末に同行することになり……。

王道バトルファンタジー、再会の第25巻！

発売：小学館

『終の退魔師 ―エンダーガイスター―＜無修正ver.＞』21巻

四方山 貴史

「どんな奴にも弱点はあるんだよ」

最強の女殺し屋、鵺。

何故彼女は力にこだわるのか。

鵺が鵺になった過去が明らかになる。

一方、姿無き男と戦いを続けるジャーのもとに現れた謎のセクシーナース軍団。

ジャーにとって彼女達はあまりに相性が悪く、最悪の敵だった…！

刻一刻と悪化していく状況の中ジャーは、そしてアキラは果たして攻勢の糸口をつかめるのか。

ジャーの奮闘が始まる！

発売：小学館

『異世界美少女受肉おじさんと』16巻

池澤真・津留崎優

異世界転移したら、なぜか金髪美少女になったうえに、死んでしまったおじさん・橘日向。

親友の神宮寺は橘を生き返らせる試練に挑むも、害悪系妖精達によって過去の記憶の一部を奪われてしまう。

「俺はおまえとくだらない話をして、笑えればそれでいい」

思い出の一部を失った2人は関係性を新たに、まさかの悪役令嬢編へ突入！！？

累計100万部突破！！狂気で異色の異世界ラブコメ、覚悟の第16巻！！

発売：小学館

9月25日（木）発売タイトル

『バツイチがモテるなんて聞いてません』10巻

亀奈ゆう/COMIC ROOM

和葉が編集長を務めていた女性誌「zeal」が休刊。

心血を注いできた雑誌との別れに、和葉の心にはぽっかりと穴があいた。

そんな中、学生時代の元恋人・健と食事をすることに。

その席で健は、彼女の“仕事”と“人生”を揺るがす提案を持ちかけてきて--？

発売：双葉社

9月30日（火）発売タイトル一覧

『顔整いには理解らない』2巻

柏崎殻

骨格や体質など努力では変えられない「遺伝子の壁」と戦う女子大生・リコ。

そして、リコの垢抜けを応援する幽霊の女の子・ミキ。

リコの身体に憑依をしたミキは、自身を殺した執刀医を捜すが

真実を追うたび、「整形界隈」の深い闇に沈んでいく--。

整形病み垢、口コミの嘘、性淘汰の真実……

外見至上主義のこの世界を、サバイブせよ。

可愛くなりたい全人類に捧げる、垢抜けライフハック大全、第2巻！！

発売：小学館

『推し活デッドライン』6巻

佐倉えび

碧--二見 皇弥をとりまく一連の借金事件の黒幕は実の兄である二見 凌弥…！！

凌弥の悪質さはとどまることを知らず、「ベガシス」の敏腕プロデューサー・上河内と共にすでに人身売買にまで手を染めていたのだった。

凌弥の抱く強烈な執着心の真相に少しずつ近づくさえ達…果たして彼女達は凌弥、そして芸能界の深い闇から碧を守ることができるのか！？

推しに全てを捧げる限界オタクの疑念渦巻くサスペンス第6巻！

発売：小学館

『クレイジーラン』7巻

蒼井ミハル/COMIC ROOM

東京都陸上総体の激走により、アキレス腱を負傷した卯月。

そんな状況に悲観することなく、次ステップの南関東大会をあえて棄て、

冬の駅伝に照準を定めることを早々に決断する。

卯月の悲願である「全国制覇」に向け、彼が打ち出した夏の秘策。

それは、標高1200mを超える菅平高原での合宿だった。

「合宿を制する者が駅伝を制す」熱き夏合宿編、開幕--！

発売：小学館

『黒影のジャンク～大決闘会編～』26巻

中尾拓矢

突如、アクリナを治めるカミヤの元に現れたマルケル。

魔法を使わず対抗しようとするカミヤだったが、マルケルに見破られ。劣勢なところをガラシャに助けられる。

しかしマルケルは村にも攻撃を開始する。

村は大混乱に陥り、そこかしこで村人も襲われ、被害は大きくなっていく。

この危機にジャンクたちはどうする……！？

王道バトルファンタジー、混乱の第26巻！

発売：小学館

『婚活マッチトゥザフューチャー』4巻

輪立さく

結婚相談所で出会った二階堂家に洗脳されたなずな。その奇妙な雰囲気を漂わせる二階堂家の人々に、なずなは次第に取り込まれていく--。

そして、さんざん振り回されたなずなが選んだものは…まさかの「婚活やめる」宣言！？婚活漫画、タイトル改変の危機！！おひとり様を満喫する【なずな39歳ソロ活編】、さらには【恋愛リアリティーショー編】へと突入し、ますますヒートアップ！婚活の枠を超えた、規格外で大爆笑な第4巻！

発売：小学館

『センセイ、魔王を殺して』１巻

山下文吾

勇者が魔王を打ち倒し、平和が訪れ14年…

魔物の生徒が通う王立カルネシア女学院。そこへ赴任した新任教師のユウ、一癖も二癖もある生徒たちに手を焼く学園生活が始まるが彼には勇者の転生体としての特命が密かに課せられていた。

『シートン学園』『エドデッド』の山下文吾が描く最新作は異世界×ドタバタ学園コメディ×サスペンス！？謎とセクシー渦巻く第1巻発売！！

発売：小学館

『センセイ、魔王を殺して』2巻

山下文吾

14年前に魔王を打ち倒した勇者の転生体・ユウ。

魔王の転生体が紛れ込んでいると目されている王立カルネシア女学院へ新任教師として赴任した彼の真の目的は魔王の転生体の抹殺だった…。

一部の生徒との交流も始まり順調に学園へ馴染み始めたが戦闘狂…無感情…露出狂といった新たな生徒の悩みが襲い掛かる！！

カオスっぷりに拍車のかかる学園コメディ×サスペンスな第2巻！！

発売：小学館

『ちくわ戦記～おれのカワイイで地球侵略～』5巻

ブブ

ちくわが通販で買ったアイテム"オシャベリ奥歯"を寧々ちゃんが飲み込んじゃった！？

突然流暢にしゃべり始めた寧々ちゃんが、テンションアゲアゲで天才っぷりを見せつける！

一方ちくわとようかんは、ドッグランでコラボしたり、ドッグウェアのモデルに選ばれたり、カワエネGETのために大奮闘！

しかしちくわのボリューミーなお腹では着られる服がなくて……！？

宇宙一キュートなハートフルコメディ！第5巻！

発売：小学館

『デストらないで！妹めろちゃん』3巻

せうゆプリン

かわいい妹は世界を滅ぼすとんでも兵器！？

妹のためなら世界がぶっ壊れたって構わない！危なすぎる兵器を宿した妹と、危なすぎる思想を持った発明家の姉。

そんな2人の前に、世界を裏から支配するとんでもない危険人物が現れて…！？

かわいすぎて、たまにデンジャラス！ハラハラドキドキしながら爆笑できちゃう、破滅的日常コメディに巻き込まれちゃおう！

発売：小学館

『電騎装鋼 ライジン』3巻

木根ヲサム

宿敵・レガとの死闘の中、ライジンの能力を覚醒させるリョート。

かつてない超常的なパワーで圧倒し、敵襲を退けたと思いきや、

突如 現れた白いライジン--『スルツェ型』にティアラがさらわれてしまう。

その正体は、まさかのデヴァイド！？

語られる衝撃の真実に、リョートたちの心は激しく揺れ動く--。

これは敵の罠か、それとも……？

新時代の変身ヒーローアクション、激動の第3巻！

発売：小学館

『ハピネス 願望成就アプリ』2巻

悠木星人

願い事を叶える怪しいアプリ「ハピネス」が、幼なじみ7人のスマホにインストールされた翌日の夜。

とある人物が亡くなったと主人公・リヤの耳に入る。

それがきっかけとなり、仲良しだったはずの幼なじみ一同は疑心暗鬼になっていた。

その人物の死因についてハピネスが関与していないか、6人での話し合いが始まるも…

明らかに異変を感じさせる人物がいた--。

友情が試される、新感覚サスペンス、第2巻。

発売：小学館

『Forward!-フォワード!- 世界一のサッカー選手に憑依されたので、とりあえずサッカーやってみる。』20巻

吉田雄太

格上相手に勝利する方法はただひとつ、先制攻撃あるのみ！

ホイッスル直後から怒涛の攻めを展開する東京連合一同。

しかしうまくいったと思うのもつかの間、手加減をやめたユーベユースによる異次元な実力を見ることになる--。

殻を破ってサッカーが上手くなろうとする男子高校生と、最強のストライカーによる、新感覚サッカーマンガ、第20巻！

発売：小学館

『放課後H研究会』6巻

ナカシマ

変態紳士・村井の教えを活かし、何も知らない村井を興奮させた方が勝ちといったエロの期末テストが開幕！

自身の巨乳を生かしたパワープレイで村井にアピールする棗に対し、「ムード」で攻める久我。

過激な攻防の末、不意に「ポロリ」してしまう二人の“アレ”。

初めて見た光景に脳を焼かれた村井は、「パイパイさん」なるイマジナリーフレンドを呼び出してしまい--

発売：小学館

