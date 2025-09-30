毎年売り切れ続出！ フジテレビの人気番組『突然ですが占ってもいいですか？』発の2026年版カレンダーが今年も登場！ 「手のひらカレンダー」付きの限定版も

『突然ですが占ってもいいですか？ PRESENTS　とにかく「運がいい日」がわかるカレンダーBOOK 2026』表紙


毎年大好評で、売り切れも続出するフジテレビの人気番組『突然ですが占ってもいいですか？』発のカレンダー。その2026年版がバージョンアップして今年も登場します！



番組に登場する占い師、星ひとみ、木下レオン、シウマ、村野弘味、大串ノリコ、彌彌告。この６人の凄腕占い師が、その月の「世界の運気があがるスポット」をセレクト。


ほか、2026年の基本運勢や運気が上がるスポットでの過ごし方、ラッキーアイテムも紹介します。



さらに、一粒万倍日、天赦日、大安、新月、満月など、2026年のとにかく「運がいい日」が一目でわかります。



より一層開運ムードを高める、アートディレクター・森本千絵（goen°）によるアートワークにも注目。



あなたの2026年をハッピーにしてくれる“最強開運カレンダー”です！


「運がいい日」が一目でわかる！


カレンダー（1月）

一粒万倍日、天赦日、大安、新月、満月などを一日一日記載しています

アートディレクター・森本千絵（goen°）によるアートワークにも注目


カレンダー（5月）

カレンダー（10月）

【限定付録付き特別定価版】には「手のひらカレンダー」付き！


【限定付録付き特別定価版】には、カレンダーを縮小したＡ５サイズの「手のひらカレンダー」が付きます。 持ち運びに便利で、手帳としても活用できます！



限定付録「手のひらカレンダー」表紙


【書誌情報】


タイトル：扶桑社ムック『突然ですが占ってもいいですか？ PRESENTSとにかく「運がいい日」がわかるカレンダーBOOK 2026』


発売日：2025年9月30日（火）


定価：1540円（本体1400円＋税10％）


判型　ページ数：A4判　40ページ


ISBN：978-4-594-62413-2


発行：扶桑社


タイトル：【限定付録付き特別定価版】『突然ですが占ってもいいですか？ PRESENTS


とにかく「運がいい日」がわかるカレンダーBOOK 2026』


発売日：2025年9月30日（火）


定価：1870円（本体1700円＋税10％）


判型　ページ数：A4判　40ページ


ISBN：978-4-594-62414-9


発行：扶桑社


