毎年売り切れ続出！ フジテレビの人気番組『突然ですが占ってもいいですか？』発の2026年版カレンダーが今年も登場！ 「手のひらカレンダー」付きの限定版も

『突然ですが占ってもいいですか？ PRESENTS とにかく「運がいい日」がわかるカレンダーBOOK 2026』表紙

毎年大好評で、売り切れも続出するフジテレビの人気番組『突然ですが占ってもいいですか？』発のカレンダー。その2026年版がバージョンアップして今年も登場します！

番組に登場する占い師、星ひとみ、木下レオン、シウマ、村野弘味、大串ノリコ、彌彌告。この６人の凄腕占い師が、その月の「世界の運気があがるスポット」をセレクト。

ほか、2026年の基本運勢や運気が上がるスポットでの過ごし方、ラッキーアイテムも紹介します。

さらに、一粒万倍日、天赦日、大安、新月、満月など、2026年のとにかく「運がいい日」が一目でわかります。

より一層開運ムードを高める、アートディレクター・森本千絵（goen°）によるアートワークにも注目。

あなたの2026年をハッピーにしてくれる“最強開運カレンダー”です！

「運がいい日」が一目でわかる！

アートディレクター・森本千絵（goen°）によるアートワークにも注目

【限定付録付き特別定価版】には「手のひらカレンダー」付き！

カレンダー（1月）一粒万倍日、天赦日、大安、新月、満月などを一日一日記載していますカレンダー（5月）カレンダー（10月）

【限定付録付き特別定価版】には、カレンダーを縮小したＡ５サイズの「手のひらカレンダー」が付きます。 持ち運びに便利で、手帳としても活用できます！

限定付録「手のひらカレンダー」表紙

【書誌情報】

タイトル：扶桑社ムック『突然ですが占ってもいいですか？ PRESENTSとにかく「運がいい日」がわかるカレンダーBOOK 2026』

発売日：2025年9月30日（火）

定価：1540円（本体1400円＋税10％）

判型 ページ数：A4判 40ページ

ISBN：978-4-594-62413-2

発行：扶桑社

タイトル：【限定付録付き特別定価版】『突然ですが占ってもいいですか？ PRESENTS

とにかく「運がいい日」がわかるカレンダーBOOK 2026』

発売日：2025年9月30日（火）

定価：1870円（本体1700円＋税10％）

判型 ページ数：A4判 40ページ

ISBN：978-4-594-62414-9

発行：扶桑社

