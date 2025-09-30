【映画化決定】直木賞・山本周五郎賞W受賞作『木挽町のあだ討ち』（永井紗耶子著）が待望の文庫化！好評発売中

株式会社新潮社

本書は、時代歴史小説作家の永井紗耶子先生が2023年に刊行した時代小説で、直木賞でも選考委員から絶賛された傑作です。

雪の降る夜、江戸の木挽町の芝居小屋裏で起きた「仇討ち」。この事件の真相が、目撃者の証言によって明らかになっていく果てに、大どんでん返しが待ち受ける物語です。人情味あふれる人生模様とミステリーの謎解きが、清々しい感動を呼んでいます。

文庫刊行及び映画化にあたり、著者の永井さんよりコメントを頂戴しました。

「木挽町のあだ討ち」、遂に映画化です。菊之助や木挽町の人々が活躍する姿を、劇場のスクリーンで観られるなんて！ これまで支えて下さった読者の皆様、監督、俳優、スタッフの方々……隅から隅までずずずい～っと感謝申し上げます。

直木賞・山本賞の選考委員から絶賛された傑作をぜひご堪能ください。

■書籍内容

雪の夜、木挽町の芝居小屋の裏手で、菊之助なる若衆が果たした見事な仇討。白装束を血に染めて掲げたるは父の仇、作兵衛の首級(しるし)。二年後。目撃者を訪ねる武士が現

れます。話を聞くのは元幇間、立師、衣装部屋の女形……。皆、世の中で居場所を失い、悪所に救われた者ばかりです。「立派な仇討」と語られるあの夜に何が起きたのか、〈真実〉とは……。人の情けと驚きの仕掛けが、清々しい感動を呼ぶ直木賞・山本周五郎賞受賞作品です。

■著者紹介：永井紗耶子（ながい・さやこ）

1977（昭和52）年、神奈川県生れ。慶應義塾大学文学部卒。新聞記者を経て、フリーランスライターとなり、新聞、雑誌などで幅広く活躍。2010（平成22）年、『絡繰り心中』で小学館文庫小説賞を受賞し、デビュー。2020（令和2）年に刊行した『商う狼 江戸商人 杉本茂十郎』は、細谷正充賞と、本屋が選ぶ時代小説大賞、2021年、新田次郎文学賞を受賞した。2023年、『木挽町のあだ討ち』で山本周五郎賞、直木賞を受賞。他の著書に『大奥づとめ よろずおつとめ申し候』『福を届けよ 日本橋紙問屋商い心得』『横濱王』『広岡浅子という生き方』『女人入眼』などがある。

■書籍データ

【タイトル】木挽町のあだ討ち

【著者名】永井紗耶子

【発売日】９月29日

【造本】文庫

【定価】（税込）781円

【ISBN】978-4-10-102883-5

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/102883/