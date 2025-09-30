こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ハードロックカフェ」乳がん撲滅チャリティ「PINKTOBER® 2025-Stronger Together-」
チャリティグッズ「Pinktober® Collection 2025」（Tシャツ、ピンバッジ）の販売にくわえ、各店でイベントを開催
様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」では、"乳がんに対する正しい知識を広め、乳がん検診を推進する活動"として世界中で行われている“ピンクリボン・キャンペーン”に賛同し、「PINKTOBER®（ピンクトーバー）」という名を冠したチャリティ・キャンペーンを毎年、全世界のハードロックカフェやハードロックホテルで実施しています。
26年目となる2025年度は10月1日（水）より、ポップカルチャーの象徴として最も認知され、影響力のある雑誌「Sports Illustrated Swimsuit」をパートナーに迎え、レストランに併設するロックショップにて"Stronger Together"のメッセージがデザインされた「Pinktober® Collection 2025」（Tシャツ、ピンバッジ）を販売します。なお、これらチャリティグッズの売上の一部は、乳がんの啓発と研究を支援する基金に寄付します。
また、レストラン各店においても、ピンクリボン・キャンペーンに基づき、ピンクリボン活動啓発ライブの開催やピンクリボンセミナーなどの開催を予定しております。（※催しにより、寄付先は異なります。詳細、最新情報についてはホームページを確認下さい）
ハードロックカフェ 「PINKTOBER® 2025 -Stronger Together-」 グッズ販売概要
◇ 販売開始：
2025年10月1日（水）
◇販売商品：
・「Ladies Pinktober® Tee 2025」 4,950円（税込）
・「Pinktober® Pin 2025」 2,640円（税込） ※店舗所在地のネーム入り、各店100個限定
◇開催店舗：
ハードロックカフェ ロックショップ
東京店（六本木）／上野駅東京店／横浜店／京都店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店
◇ ハードロックカフェ 公式HP：
http://hardrockjapan.com/
ハードロックカフェ 「PINKTOBER® 2025 -Stronger Together-」
レストランイベント 開催概要
～9月30日現在情報～
◇ 東京店
ピンクリボン活動啓発ライブの開催 ※ライブチャージ1,500円
10月8日（水）1stステージ 19:30／2ndステージ 20:30
出演：333
◇ 横浜店
ピンクリボン活動啓発ライブの開催 ※ライブチャージ1,500円
10月9日（木）1stステージ 19:00／2ndステージ 20:00
出演：ぽっぷこーん☆
◇ ユニバーサル・シティウォーク大阪店
ピンクリボンセミナーの開催 ※参加費2,500円（フード・ドリンク付）
10月4日（土）12:00開場／14:00～ 講演会
講師：吹田徳洲会病院乳腺センター長 藤本泰久氏／総合アカデミー健康美導塾 代表 廣瀬ちあき氏
【ピンクリボン・キャンペーン】
10月に世界中で行われる「ピンクリボン・キャンペーン」。シンボルのピンクリボンは、乳がん研究が浅かった80年代、アメリカの小さな町で、乳がんで死亡した女性の母親が、亡くなった女性の娘である孫に同じ悲しみを繰り返さないよう願いを込めピンク色のリボンを手渡したことに端を発しています。この行為が乳がんの恐ろしさと、乳がんについて知り、考えるきっかけを町の住人に広め、その後、アメリカはもとより、全世界に広まりました。日本でもピンクリボン・キャンペーンは年々拡大しています。
【ハードロックⓇ概要】
世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com
公式ホームページ
https://hardrockjapan.com/
ハードロックカフェ・ジャパン オンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
【ハードロックカフェ 店舗】
・東京店
東京都港区六本木5-4-20
TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野１階
TEL.03-5826-5821
・横浜店
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
TEL.045-682-5626
・京都店
京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階
TEL.075-606-5671
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪™ 3・4階
TEL.06-4804-3870
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社WDI JAPAN マーケティング部 TEL. 03-3470-5307
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
ハードロックカフェ・ジャパン オフィシャルオンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
