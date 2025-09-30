「ハードロックカフェ」乳がん撲滅チャリティ「PINKTOBER® 2025-Stronger Together-」





【ピンクリボン・キャンペーン】



10月に世界中で行われる「ピンクリボン・キャンペーン」。シンボルのピンクリボンは、乳がん研究が浅かった80年代、アメリカの小さな町で、乳がんで死亡した女性の母親が、亡くなった女性の娘である孫に同じ悲しみを繰り返さないよう願いを込めピンク色のリボンを手渡したことに端を発しています。この行為が乳がんの恐ろしさと、乳がんについて知り、考えるきっかけを町の住人に広め、その後、アメリカはもとより、全世界に広まりました。日本でもピンクリボン・キャンペーンは年々拡大しています。



