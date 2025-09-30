『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』メインステージ「機動戦士ガンダムUC[ユニコーン]」「機動武闘伝Gガンダム 後半」が追加！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントから配信中のApp Store/Google Play向けスマートフォンアプリ『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』にて、メインステージに「機動戦士ガンダムUC[ユニコーン]」と「機動武闘伝Gガンダム 後半」が新たに追加されました。

また、UR「ユニコーンガンダム(デストロイモード/覚醒)(EX)」/UR「バナージ・リンクス」、UR「ゴッドガンダム(EX)」/UR「ドモン・カッシュ」、UR「ガンダムF91(EX)」 /UR「シーブック・アノー」が新たに追加されたピックアップガシャも開催中です。

さらに、現在開催中の「Half Anniversary最大46連無料ガシャ」や販売中の「サウンドパック vol.1」についてもあわせてお知らせいたします。

メインステージ「機動戦士ガンダムUC[ユニコーン]」、「機動武闘伝Gガンダム 後半」が追加！

9月30日よりメインステージ「機動戦士ガンダムUC[ユニコーン]」、「機動武闘伝Gガンダム 後半」が追加されました！

「機動戦士ガンダムUC[ユニコーン]」はメインステージ「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」のステージ5をクリアすることで、「機動武闘伝Gガンダム 後半」はメインステージ「機動武闘伝Gガンダム」のステージ10をクリアすることで解放されます。

また、期間限定で「機動戦士ガンダムUC[ユニコーン]」にて使用された「StarRingChild」や、「機動武闘伝Gガンダム」にて使用された「Trust You Forever」などの楽曲がメインステージにて流れます！

期間中はぜひBGMをONにしてお楽しみください！

※楽曲再生期間：9/30 12:00～10/29 12:00頃

※再生可能期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

UR「ユニコーンガンダム(デストロイモード/覚醒)(EX)」/UR「バナージ・リンクス」、UR「ゴッドガンダム(EX)」/UR「ドモン・カッシュ」、UR「ガンダムF91(EX)/「シーブック・アノー」がピックアップガシャに登場！

期間限定ユニットとして、UR「ユニコーンガンダム(デストロイモード/覚醒)(EX)」/UR「バナージ・リンクス」、UR「ゴッドガンダム(EX)」/UR「ドモン・カッシュ」が、期間限定URサポーター「オットー・ミタス＆ネェル・アーガマ（ロンド・ベル隊仕様）」がピックアップガシャで登場！

その他、UR「ガンダムF91(EX)」 /UR「シーブック・アノー」がピックアップされるほか、複数のSSRユニット、サポーターなどが新登場します！

▼ガシャ詳細▼

※開催期間：開催中 ～ 10/24 11:59まで（予定）

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

「Half Anniversary最大46連無料ガシャ」開催中！

9月30日より「Half Anniversary最大46連無料ガシャ」が開催中です！

「Half Anniversaryログインボーナス」や「Half Anniversaryパネルミッション」などでゲットできる専用チケットを集めることで、専用ガシャを引くことができます。

46連ガシャを引くと2体のURユニットが確約！

ぜひご参加ください！

▼ガシャ詳細▼

※開催期間：開催中 ～ 11/7 11:59まで（予定）

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

51曲が収録された「サウンドパック vol.1」が販売中！

9月30日より、ゲーム内で使用できる楽曲を収録した「サウンドパック vol.1」が販売中です！

BGM51曲に加え、プレミアムガシャチケットなどもセットになった特別なパックです。

解放したBGMはゲーム内の「BGM設定」から変更可能です。

ぜひ入手してお気に入りのBGMでジージェネエターナルをお楽しみください！

▼「サウンドパック vol.1」詳細▼

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※サウンドパックはプラットフォームごとに1回まで購入できます。

※楽曲の解放状況はプラットフォームを跨いで引き継ぐことはできません。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』とは

「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズ最新作が始動！

本作は迫力の戦闘演出とともに、TVアニメ・劇場版・ゲーム・漫画・小説など、原作で描かれたあらゆるガンダムの物語を巡り、追体験することが出来ます。

１.本格的な「ジージェネレーション」シリーズがスマホで手軽に体験可能

マス目上のマップでユニットを動かして戦う「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルを踏襲しつつ、スマホで手軽に遊べるオートモードも本作では搭載！

２.迫力ある演出と共に原作を追体験

数多く存在するガンダム作品の物語が追体験できるステージを用意。

知っている作品はもちろん、知らない作品もステージを攻略しながら名台詞、名場面を迫力ある戦闘演出と共に体感して楽しむことが出来る！

３.あらゆるユニットを集めて自分だけの夢の部隊を編成

ユニット/キャラクターは各ステージを攻略していくことで入手可能！各ステージ攻略を楽しみながら、あらゆるユニットやキャラクターを集め、作品の枠を超えて自分だけの部隊を編成出来る！

また、入手したユニット、キャラクターはステージ中の戦闘を通してレベルアップ/育成出来るので、好きなユニットをとことん強化しよう！

４.「ジージェネレーション」シリーズならではの開発系譜を楽しみながら300以上のユニットを入手

強化したユニットは「開発」を行うことで新たなユニットとして獲得出来る。

初期開発可能なユニットは300以上！

また、本作の開発ではシリーズ毎に開発経路図上のユニットをすべて開発する

ことで、コンプリート報酬として、特別なユニットの入手も可能！

５.70のガンダム作品から500機以上が参戦！10のシナリオ参戦作品で原作追体験が可能！

本作にはあらゆるガンダム作品から機体やキャラクターが参戦！

サービス開始当初から70作品500機以上が参戦！

参戦する全作品は以下ご覧の通りとなっています。

「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズとは？

「ジージェネレーション」シリーズは、ガンダムの歴代の作品の中から

自分の好きなモビルスーツやキャラクターを集め、成長・開発・編成といった

シリーズの特徴でもあるゲームシステムを通して、自分だけの部隊を編成し、

ガンダムの世界を追体験するシミュレーションゲームです。

原作の物語やオリジナルのストーリーを楽しみながら、

作品の枠を超えてプレイヤー独自の部隊を作り出していく、

「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルは幅広い層に支持されてきました。

新旧のガンダム作品が一堂に会する夢の舞台を作り出す……。

ガンダムファンなら誰しもが思い描いたその願いを実現させたゲームなのです。

製品概要

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信開始日：配信中

販売価格：ダウンロード無料・一部アイテム課金

配信プラットフォーム：App Store、Google Play ※一部非対応機種がございます。

対応言語：日本語、英語、韓国語、繁体字、簡体字

著作権表記：(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS

配信：株式会社バンダイナムコエンターテインメント

