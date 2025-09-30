海と空、魚と太陽の光が共演

Sigenergy Japan株式会社

青い太陽光パネルが養殖地の上に広がり、まるで光の網のように太陽をクリーンエネルギーへと変換し、水中を泳ぐハタと共鳴している。ここは漁業の揺りかごであると同時に、グリーンエネルギーの実験フィールドでもある。Sigenergyは沐春新能源科技有限会社と共に海南省で太陽光＋蓄電一体型のデモンストレーションプロジェクトを構築し、漁業のグリーントランスフォーメーションに新たなページを刻んでいる。

「挑戦：長廊に潜む“不可能な任務”」

物語の始まりは、一見普通の養殖池の長廊だった。



養殖池と廃水池の間に伸びる狭い通路――ここがSigenergy蓄電設備の設置場所となる。しかし、見た目以上に多くの課題が潜んでいた。

スペースの制約：設置できない“レイアウト問題”

長廊は狭く、従来のコンテナ式蓄電システムは広大な平地を必要とするため設置不可能。遠方に設置すればケーブルコストと運用保守の負担が増大する。

輸送・設置：重機が入れない“施工問題”

養殖場は水路に囲まれており、クレーンや大型輸送機械の進入は不可能。重機を前提とした従来型ソリューションは全く通用しない。

地盤強度：砂地に潜む“安全問題”

養殖場の地盤は砂質で強度が低く、重量のあるコンテナ式設備では超過荷重による長期的リスクが大きい。

環境腐食：塩害に晒される“耐久問題”

長廊は海岸からわずか300m。高湿度・高塩分環境下で長期安定稼働を保証することは、極めて大きな挑戦だった。

こうした複数の制約により、養殖場のグリーン転換は「ほぼ不可能な任務」と見なされていた。

「Sigenergyの“スペースフレンドリー”解決策：不可能を可能に」

伝統的な蓄電方式が通用しない環境で、Sigenergyの全モジュール型蓄電システムが真価を発揮した。まるで“レゴブロック”のように自由に組み合わせ可能なモジュール構造が、長廊設置に最適化された。

軽量かつモジュール式の設計により荷重を均等分散し、砂地でも安全に設置可能。 吊り上げ機械を必要とせず、人力だけで設置が可能。実際に海南プロジェクトではわずか4日間で全設置を完了した。 海岸近くの苛酷な環境にも耐えるよう、IP66 & C5-M防護等級で機器を“鎧”のように守り、長期安定稼働を実現。

「協力と共創：養殖業者に安心を、投資家に信頼を」

ハタ（東星斑）は「海の赤いバラ」と呼ばれる高級魚であり、育成環境には極めて厳しい条件が求められる。恒温の循環水、24時間稼働するエアレーション、透光率の管理――どれか一つ欠けても生育に影響する。結果として養殖場の電力消費は1日4.32万kWh、年間1500万kWh以上にも及び、電力コストは養殖業者の大きな負担だった。

Sigenergyの蓄電池併設太陽光発電技術プロジェクトにより、この負担は大きく軽減された。

電力コスト削減：

平均単価を0.82元/kWhから0.638元/kWhへ引き下げ、年間150万元以上を節約。

投資最適化：

アクティヴ容量設計により変圧器台数を従来の4台から2台に削減、初期投資を半減。

安定供給：

高速なグリッド切替により停電時でも循環ポンプとエアレーションを無停止で稼働。

さらに、SigenergyのDCカップリング構造が発揮する強みは大きい。従来では負荷需要に合わせ4MW程度しか導入されず、余剰は“棄光”されていた。しかし本プロジェクトでは6MWの太陽光を2倍超配比で蓄電に活用可能とし、発電効率を最大化した。

マルチMPPT設計により、異なるメーカー・規格のパネルも柔軟に対応。 1250Vの高圧入力でストリング長を延ばし、ケーブル・損失・投資コストを削減。

「共に築くグリーンな未来」

このプロジェクトでは、技術的ブレークスルーが「ハードの実力」を示す一方で、その本質は“協力共創”にあった。

養殖業者にとって：

投資負担ゼロ。設備は投資企業の沐春新能源が全額負担し、養殖業者は安価なクリーン電力を購入するだけ。太陽光屋根は日射遮蔽も兼ね、環境を改善。停電時もポンプは無停止。電池パックレベルの6重安全防護でリスクを最小化。

投資家にとって：

モジュール交換式で停止時間を最小化、将来の拡張も容易。高効率かつ低リスクで投資収益は安定。

海南の実例は示している。どれほど過酷な環境であっても、Sigenergyは効率的で信頼性の高いオーダーメイドソリューションを提供できる。「スペースフレンドリー型」産業用蓄電の実践者として、Sigenergyは多様な産業の持続可能な発展を支え、共にグリーンな未来を創り出していく。