スポルディング、2025-26シーズンも引き続き「PFUブルーキャッツ石川かほく」をオフィシャルサプライヤーとしてサポート
世界中のアスリートを支えるスポーツブランドのスポルディング・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：小笠原俊彦 以下スポルディング）は、2025-26シーズンにおいても、大同生命SV.LEAGUE WOMEN所属「PFUブルーキャッツ石川かほく」のオフィシャルサプライヤーとして、引き続きチームをサポートいたします。
今シーズンは、スポルディングが同チームをサポートする2年目の節目となります。より強固なパートナーシップのもと、さまざまな取り組みを通じてチームを支援してまいります。
2025-26シーズンのスタートを飾るイベントとして、8月30日にはホームアリーナ「とり野菜みそ BLUECATS ARENA」にて『北陸ダービーチャリティマッチ PRE SEASON 2025-26』が開催され、当日は新たにデザインされたスポルディング製ユニフォームをお披露目いたしました。さらに、スポルディングとPFUブルーキャッツ石川かほくの共同企画として、「エスコートキッズプログラム」を実施。SNSを通じて募集した子どもたちが、スポルディング特製Tシャツを着用し、選手たちと一緒にコートへ登場する演出で、会場を大いに盛り上げました。
なお、PFUブルーキャッツ石川かほくのホーム開幕戦は、10月18日（土）・19日（日）に開催される予定です。
スポルディングは今後も、チームおよび選手の声に耳を傾けながら、最適な製品の開発と提供を通じてパフォーマンスの最大化をサポートしてまいります。また、スポーツを通じた地域貢献にも力を入れ、バレーボール界のさらなる発展に貢献してまいります。
2025-26シーズン「PFUブルーキャッツ石川かほく」ユニフォームデザイン
【カラー＆デザイン】
昨シーズンに引き続き “猫のひっかき傷”をフロントにもバックにも施すことで、このユニフォームを着て、常識をひっかいて、勝利を重ねるという思いが込められている。また、両サイドに施されたカラーのグラデーションラインが、軽やかさ、スマートさを表現しています。
【サステナブル多機能素材採用】
スポルディングが開発した衣類から再生したリサイクル糸を一部使用した新多機能素材を採用。
エコフレンドリーでありながら速乾性に優れ、紫外線カット機能、汗をかいても身体を冷やさない温度コントロール機能、抗菌機能を備える。
チームユニフォームにおいても、スポルディングのサステナビリティ活動「PASS FOR THE FUTURE」の柱である“地球環境への負荷軽減を目指した製品づくり“に取り組んでいます。
【プレーヤーのパフォーマンスを最大限に引き出すための独自のカッティング】
・4枚の布を縫い合わせて作られたデザイン「4枚はぎ」採用により、立体的でより体にフィットしやすく、動きやすい形に仕上げると共に
ユニフォームのシルエットを綺麗に見せています。
・すっきりとしたVネックライン
「PFUブルーキャッツ石川かほく」について
石川県かほく市をホームタウンとし、2024年10月開幕、世界最高峰を目指す。
「大同生命SV.LEAGUE」で活動する女子バレーボールチーム。2023年4月に事業会社化し、日本一、アジア一、世界一と高みを見据える。すべての皆様へ熱狂と感動という想像以上の日常を届け、より愛されるチームを目指す。
名称：PFUブルーキャッツ石川かほく
本拠地：石川県かほく市宇野気ヌ98番地2
■公式ウェブサイト：https://pfu-bluecats.com
■公式X：https://x.com/PFUBlueCats
■公式Instagram：https://www.instagram.com/pfu_bluecats
■公式Facebook：https://www.facebook.com/pfu.bluecats
■公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCPVEhL5g4GYNFCVfCdwtpmw
■オフィシャルオンラインストア：https://store.pfu-bluecats.com
【2025-26シーズン キーヴィジュアル】
【『北陸ダービーチャリティマッチ PRE SEASON 2025-26』2025年8月25日エスコートキッズプログラムの模様】
本件に関するお問合わせ先
ーケティング（山田・木村） ｜℡ 03-6408-0451 | ✉natsushi.yamada@spalding.co.jp
