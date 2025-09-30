METEORA st.所属ダンスアーティスト″隣のワンルームディスコ″″xxx project″メンバーが参加『ゾンビアタック』ニコニコ動画主催コンテスト″THE踊ってみた部門″ランキングで1位獲得！

ISARIBI株式会社

REAL AKIBA GROUP、ISARIBI株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役：田川浩巳）が運営するクリエイターレーベル 「METEORA st.」 に所属するダンスアーティスト「隣のワンルームディスコ」および「xxx project」メンバーが参加した動画作品『ゾンビアタック』が、ニコニコ動画主催イベント 「踊コレ2025秋」 の THE踊ってみた部門ランキングにて第1位 を獲得いたしました。

【#コンパス】ゾンビアタック 踊ってみた【オリジナル振付】 - ニコニコ動画

https://www.nicovideo.jp/watch/sm45446911

『ゾンビアタック』 - ZONE BEAT ATTACK -

DIVELA feat.初音ミク

https://www.nicovideo.jp/watch/sm45446911



【NHN Playart x niconico】 スマホゲーム「#コンパス」 "みりぽゆ" のテーマソング

http://app.nhn-playart.com/compass/lp/

【#コンパス 公式】みりぽゆ（CV：田村ゆかり）【ヒーロー紹介】

https://youtu.be/YNL2a42g4zs?si=u_sxjG8o3paBWltA



(ハート) meetch (from ××× project)

https://x.com/trafficmeetch



(ハート) おでんガールズ

https://x.com/odng_jr



(ハート) 隣のワンルームディスコ

https://x.com/ONEROOMDISCO_04



撮影・編集：

Johnny. ⁠

https://x.com/26310_J



照明：

えすえす

https://x.com/sekai59owari

「踊コレ2025秋」とは

「踊コレ（踊ってみたコレクション）」は、ニコニコ動画が主催する 踊ってみたの大投稿祭 です。

4日間にわたり、全国から多様な「踊ってみた動画」が投稿され、視聴者のコメントや応援を通じて盛り上がる一大イベントとなっています。

もともとは『The VOCALOID Collection』内で実施されていた「ボカコレ踊ってみたランキング」が独立して開催されるようになり、2022年秋に初回を実施。以降「2023年春」「2024年春」「2025年春」と継続し、今回の「踊コレ2025秋」で第5回目を迎えました。

踊コレは「踊るのに必要なのは“好き”だけ」をテーマに、誰もが参加できる“踊ってみた”文化の祭典として、多くのダンスファンから支持を集めています。

踊コレを知る | 歌踊コレ 2025秋

https://utaodo-collection.jp/about/odottemita/

隣のワンルームディスコ（dance performer）

高校からの同級生、プロダンサーユニット。

あなたの隣にこんな3人組がシェアハウスしてたら…?

RIKA.HINA.SERIAとして活動していたが、

2025年4月5日に隣のワンルームディスコとして活動開始。

公式X：https://x.com/ONEROOMDISCO_04

公式Instagram：https://www.instagram.com/oneroomdisco_04/

xxx project

Ry☆、めーとる、ありく、教授、えとう、ちっさいの。で構成される「悪役顔6人組の踊ってみたグループ」ヴィラン的な世界観をテーマの他に楽曲の世界観を、ダンスで高次元で創り上げ全員の関連動画再生数は約4,000万再生超えのクリエイター集団でもある。

公式YouTube: https://youtube.com/@xxx_project

公式X： https://x.com/_xxxproject_

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/