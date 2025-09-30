8月のLemino韓流・アジア人気ランキング発表！！　『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』 ディレクターズカット版が2ヵ月連続で1位にランクイン！

株式会社NTTドコモ

NTTドコモの映像配信サービス「Lemino(R)」は、2025年8月の韓流・アジアコンテンツの月間視聴数を集計し、「Lemino人気作品月間ランキング」を発表いたします。8月は、7月に引き続き、全編タイで撮影された新感覚の異文化ラブストーリー『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～ 』ディレクターズカット版が1位にランクインしました。

集計対象期間：2025年8月１日(金) ～ 8月31日(日)

対象コンテンツ：集計対象期間にLeminoで配信された韓流・アジアコンテンツ

ランキング基準：集計対象期間の視聴数

※複数エピソードで構成される作品については、視聴数が一番多いエピソードを集計。

※PPV配信コンテンツは含まない。

韓流・アジアコンテンツにおける人気作品2025年8月ランキング第1位には、『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』ディレクターズカット版が2ヵ月連続でランクイン！

『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』は全編タイで撮影された新感覚の異文化ラブストーリーで、日本を代表するトップアイドルグループ「Snow Man」の向井康二がタイドラマ史上初の日本人主演として全編タイ語での演技に挑み、タイの実力派俳優マーチ=チュターウット・パッタラガムポンとW主演を務めます。そして日本でもファンが多いフルーク=ナタット・シリポントーンとユド=タンタット・ターリンピロムら、今タイで人気も実力もあるキャストたちが共演しています。

スタッフ陣もタイで最高のクリエイターが集結。脚本は胸キュン新世代BLドラマ『Cutie Pie』や『Close Friend』など、象徴的なタイBLドラマを手がけたクリエイティブチームが集結。さらに、多くの名作を生み出してきた実力派脚本家・マヤ、All-Write Teamらとのコラボレーションが実現。

日本とタイ、異なる価値観を持つ二人が出会い、ぶつかり合いながらも絆を深めていく姿を描いた、時にコミカルで、時に胸を打つ物語が紡がれ、国や文化の壁を超え、観る人の心に温かな余韻を残すラブストーリー。Leminoでは、タイ放送版に未放送シーンを追加したディレクターズカット版にてお届けいたしますので、ぜひお楽しみください！

人気作品ランキング2位には、『僕の彼女がイケメンになりました』がランクイン。『僕の彼女がイケメンになりました』は、LINEマンガオリジナルの人気webtoonが原作で、一晩でイケメンになってしまった彼女ジウンと、そんな彼女をどうしても諦めきれない彼女一筋のユンジェが繰り広げるドタバタ青春ロマンスです。 主人公のユンジェを演じるのは、人気ボーイズグループASTROのマンネで、俳優としても活躍する多彩なユンサナ。天文学科に通う大学生であり、彼女に一途な純情青年を演じます。そんなユンジェの彼女であり、芯が強く恋愛に真面目な大学生ジウンを演じるのは、女優として活動の場を広げているOH MY GIRLのアリン。そして、突然変異でイケメン男子になったジフンには『Bitch X Rich』や『バッドガールフレンド』で人気急上昇中の俳優ユ・ジョンフが抜擢されました。内面は“ジウン”でありながら、すっかり変わった外見にあたふたするキャラクターとして、ユンジェとのケミにご注目ください。さらに、彼女がいると知りながらユンジェに猛アタックするミンジュ役には、明るい笑顔とバラエティセンスで大活躍中のチュウが参加。

人気作品ランキング3位には、『スジと出逢ったウリ～医師たちの恋愛事情！？～』がランクイン。ヘドゥル病院の精神科医であるスジは、テレビ出演・出版など多方面でも活躍し大忙しな日々を送っていた。そんな中、ヘドゥル病院に島で公衆保健医として働いていたウリが赴任する。医師としての実力もあり、正義感が強く患者が最優先のウリは、外部の活動で度々代診を依頼するスジのやり方に不満を抱く。そして、口論に発展した２人はライバル関係に。一方、スジの妹ナヨンは、完璧な姉をそばで見て育ち、スジに対する劣等感と嫉妬心を抱いていた。そんな中、スジはあるスキャンダルに巻き込まれ、スターの座から一気に転落してしまう。いつも他人に弱みを見せず、自分だけで解決しようとスジを恋人のヒョンソンとウリはそれぞれのやり方でサポートしようとする。その後、スジとウリは突然始まった同居生活により徐々に距離が縮まっていくが…。精神科医スジを演じるのは、T-ARAのメンバーのウンジョン。新任の精神科医ウリ役には、ペク・ソンヒョンが抜擢。スキャンダルがきっかけで転落したスター精神科医と、正義感溢れる新任精神科医のドタバタロマンスをぜひお楽しみください！

(C)Studio NLicensed by KBS Media Ltd. (C) 2024 KBS. All rights reserved

【Leminoで2025年8月に視聴されている人気の韓流・アジアコンテンツTOP10】[表: https://prtimes.jp/data/corp/113690/table/807_1_8198fec6f333cb055accdd0d88adf8c7.jpg?v=202510010656 ]

【新着コンテンツラインアップ】

■ファーストレディ

＜日韓同日・ 日本独占配信中＞

(C) STUDIO JIDAM Co., Ltd

『ファーストレディ』は、大統領に当選した夫が、将来のファーストレディとなる妻に離婚を要求するという前例のない出来事をきっかけに展開される物語を描いたドラマです。大統領就任までの残り67日間、大統領当選者夫婦の息詰まる対立の中で浮上する政界の陰謀と家族の秘密を、スピード感たっぷりに描きます。ドラマ』ドリームハイ2』、『身分を隠せ』や映画『スーパースターカム・サヨン』などで実力を証明したキム・ヒョンワン作家が、6年間の準備期間を経て執筆を完成させた作品で、『ペントハウス』のユジンと『紳士とお嬢さん』のチ・ヒョヌが主演を務めることでも期待を集めています。権力と野心、愛が絡み合う、“ファースト夫婦”の最悪のスキャンダル『ファーストレディ』、ぜひLeminoでお楽しみください！

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDNjYWQ%3D=?pit_git_type=SERIES&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202509_nr-firstlady-0930

■BOSS RIIZE : SHANGHAI IMPOSSIBLE

＜日韓同日・ 日本独占配信中＞

『BOSS RIIZE : SHANGHAI IMPOSSIBLE』は、デビュー3年目を迎えたRIIZEの新たな魅力と素顔が満載のリアルバラエティです。伝統と現代が息づく華やかな都市・上海を舞台に、天下一の座をめぐり＜BOSS派＞と＜召使派＞が激突？！より壮大で過酷なミッションと彼らの勝負魂を揺さぶる予測不能な投票対決！予測不可能な対決で勝利したチームは＜BOSS派＞、敗れたチームが＜召使派＞になり、その瞬間に彼らの旅の運命が決定！目指すはただ一つ、BIG BOSSの座を勝ち取ること！ 裏切りも辞さない予測不可能な＜投票戦争＞。連合と裏切りが交錯する中で、果たしてBIG BOSSの座を手にするのは誰なのか？『BOSS RIIZE : SHANGHAI IMPOSSIBLE』、ぜひLeminoでお楽しみください！

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDNlNjk=?pit_git_type=SERIES&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202509_nr-bossriize-0930

また、Leminoでは様々な韓流・アジアコンテンツの人気作品をご覧いただけますので、ぜひこの機会に気になる作品をお楽しみください。

「Lemino」概要

ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※２でご利用いただけます。

■「Lemino」サービスサイト ： https://lemino.docomo.ne.jp/

※1「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※２＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

