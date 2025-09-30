『ソードアート・オンライン』より、「キリト」「アスナ」の愛剣をモチーフにしたデザインのジップパーカーなどが新登場！【株式会社コスパ】

『ソードアート・オンライン』より、


「キリト」「アスナ」の愛剣をモチーフにしたデザインのジップパーカーなどがCOSPA(コスパ)から登場！



通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中です。


発売日は＜2025年12月下旬＞予定です。


【COSPA（コスパ）】／『ソードアート・オンライン』商品情報はこちら


┗ https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/01084/mode/series




商品情報

■ジップパーカー6種

《黒の剣士》キリト《二刀流》

《閃光》のアスナ


《絶剣》ユウキ

《整合騎士》アリス


《狙撃手》シノン

《シルフの戦士》リーファ


発売日：2025年12月下旬


サイズ：M/L/XL/XXL


価格：各8,800円（税込）



「キリト」「アスナ」たちの愛剣をモチーフにしたデザイン。


体型や着こなしに合わせて調整できるダブルジップ仕様。



・細めの糸を高密度で編み上げた、高い耐久性と上品な光沢感のある生地を採用。


・生地は綿100％でやわらかな肌触り。


・裏地は裏毛（裏パイル）仕様で、吸水性・吸湿性に優れているので、長時間着用しても快適。


・身幅と袖にゆとりを持たせた、ゆったりとしたシルエット。


・ポケットは、脇の縫い目に沿って付いているシームポケット仕様で、すっきりした見た目に。


・体型や好みに合わせて調整できるダブルジップ仕様。


・袖と裾はリブ編み仕様。


・フードは、2重仕様でしっかり頭を覆える大きめの設計。


・フードの紐先には金属チップ付きで、ほつれにくく長持ちします。




【基本予約受付期間】～2025年10月19日（日）


※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。





----------------------------------------


(C)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project


----------------------------------------




■関連リンク

発売元：株式会社コスパ


ブランド：COSPA(コスパ)


┗ 作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。



※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。


※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。


※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。



