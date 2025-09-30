「エルデンリング」オーケストラコンサート　公式Tシャツデザインは国内外で活躍しているコラージュアーティスト「河村康輔氏」が担当！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、全世界累計出荷本数3,000万本を突破したアクションRPG『ELDEN RING』の公式オーケストラコンサート「ELDEN RING SYMPHONIC ADVENTURE」を2026年2月15日(日)パシフィコ横浜国立大ホールにて開催致します。これに先立ち、公式Tシャツの詳細を公開しました。

制作はエルデンリングファンにはおなじみのブランド「TORCH TORCH」が担当。アートは、国内外で活躍しているコラージュアーティストの「河村康輔氏」が担当し、本日12時より受注販売を開始します。エルデンリングの刺激に満ちた広大な世界を想起させる本公演用に制作された公式Tシャツ、是非この機会をお見逃しなく！

＜TORCH TOPRCHよりメッセージ＞

これまでは、ゲーム作品に登場する特定のキャラクターやアイテムに焦点をあてた商品を手がけてまいりました。今回はそうではなく『ELDEN RING』という作品そのものを題材とするにあたり、かねてよりご一緒したいと願っていた河村康輔さんにコラージュアートの制作を依頼させていただきました。完成したビジュアルは『ELDEN RING』の重厚な王道感をたたえ、かつ新鮮でもあるという、河村さんならではの表現となっています。ぜひ公演とともにお楽しみください。

■河村康輔 × TORCH TORCH/ ELDEN RING SYMPHONIC ADVENTURE 公式Tシャツ（ブラック／ホワイト）

価格：6,380円（税込）

アーティスト/グラフィックデザイナー河村康輔氏によって本公演用に制作されたアートをあしらったTシャツです。サイズはS、M、L、XL、XXLをご用意しています。

＜河村康輔＞

アーティスト/グラフィックデザイナー。1979年広島県生まれ。コラージュアーティストとしてアーティストとのコラボレーションや国内外での個展、グループ展に多数参加。代表作に大友克洋氏の初の大規模原画展『大友克洋GENGA展』（2012）メインビジュアル制作やAKIRAを使用したコラージュ作品「AKIRA ART WALL PROJECT」の発表（2019）、Oasisデビュー30周年記念バンドロゴ（2024年）など。現在もアパレルブランドへのグラフィックワーク、ジャケット、書籍の装丁、広告デザイン、アートディレクションで活躍している。2021年にUTのクリエイティブディレクターに就任。

＜TORCH TORCH＞

『ELDEN RING』をはじめ『DARK SOULS』や『Bloodborne』など、フロム・ソフトウェア開発によるゲーム作品とコラボレーションしたアパレルや、最先端の技術でアンティーク感を演出したシルバーアクセサリーなど、独自の美学でユニークなアイテムを発表するブランド

＜その他追加グッズ＞

■公式コーチジャケット

価格：8,800円（税込）

胸に、霊馬にまたがる騎士、そして背中にルーンを大きく配置したコーチジャケットです。サイズはL、XLをご用意しています。

グッズ予約販売サイト :https://shop.asobistore.jp/category/eldenring_sa

開催概要

＜ELDEN RING SYMPHONIC ADVENTURE＞

2026年2月15日(日) 開場: 17:00 開演: 18:00

会場：パシフィコ横浜 国立大ホール

特設サイト：https://eldenring-orchestra.bn-ent.net(https://eldenring-orchestra.bn-ent.net)

プロモーション動画：https://youtu.be/z2g0eNvSB_E(https://youtu.be/z2g0eNvSB_E)

※公演時間等は予告なく変更になる場合がございます。

※公演内容の都合上、公演終了時間が大きくずれる可能性があるため、

公演時間の明確なお時間はお伝えしておりません。あらかじめご了承ください。

＜出演＞

指揮：栗田博文

演奏：東京フィルハーモニー交響楽団

栗田博文

1988年第23回東京国際音楽コンクール指揮部門において第１位、翌年国内主要オーケストラを指揮しデビュー。1989年に渡欧。同年、第1回アントニオ・ペドロッティ国際指揮者コンクールに入賞。1995年第1回シベリウス国際指揮者コンクールの最高位に輝く。同年、フィンランド放送交響楽団より招かれ、ヨーロッパデビューを果たす。古典から現代作品まで幅広いレパートリーを持ち、様々なジャンルとのコラボレーションも積極的に行う。国立音楽大学客員教授。

東京フィルハーモニー交響楽団

1911年創立、日本で最も長い歴史をもつオーケストラ。シンフォニーオーケストラと劇場オーケストラの両機能を併せもつ。名誉音楽監督チョン・ミョンフン、首席指揮者アンドレア・バッティストーニ、特別客演指揮者ミハイル・プレトニョフ。自主公演の他、新国立劇場他でのオペラ・バレエ演奏、NHK他における放送演奏で高水準の演奏活動を展開。海外公演も積極的に行い、高い注目を集める。1989年よりBunkamuraオーチャードホールとフランチャイズ契約を締結。文京区、千葉市、軽井沢町、長岡市と事業提携を、刈谷市と連携協定を結び、各地域との教育的、創造的な文化交流を行っている。

(C)︎上野隆文

＜主催＞

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

＜制作＞

株式会社プロマックス

＜協力＞

株式会社フロム・ソフトウェア

TORCH TORCH

＜権利表記＞

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc.

チケット

＜詳細＞

スペシャルシート（特典グッズ付）\20,000（税込）

S席\12,000(税込)

A席\9,000(税込)

※未就学児入場不可

※スペシャルシートの特典グッズは当日窓口にて引き換えいたします。

＜スペシャルシート特典＞

スペシャルシートを購入された方には、入場時に本オリジナル特典グッズ

（公式トートバッグ、公式メタルキーホルダー、公式ミニタオル、公式パンフレット）をお渡しします。

・公式トートバッグ

霊馬にまたがる騎士の黒トートバッグです。

・公式メタルキーホルダー

祝福で休息する騎士のブラック基調のメタルキーホルダーです。

・公式ミニタオル

最初の王、ゴッドフレイの姿をあしらったミニタオルです。

※パンフレットは、ASOBI STOREで単品販売しているものと同一となります。

※公式トートバッグ、公式メタルキーホルダー、公式ミニタオルについては一般販売の予定はありません。

＜来場者特典＞

チケットを購入された方には、入場時にELDEN RING SYMPHONIC ADVENTURE 特製箔押し紙チケットをお渡しします。

※イメージイラストです。

※対象 スペシャルシート、S席、A席

※入場時にご購入されたチケット1枚につき本紙チケットを1枚お渡しします。

チケット最速先行販売の受付中！

9月15日(月)21時より、イープラスにてチケットの最速先行受付中です。

＜最速先行予約＞

受付期間：2025年09月15日(月祝)21:00～09月30日(火)23:59

当落発表：10月03日(金)13:00～

入金期間：10月03日(金)13:00～10月6日(月)21:00

枚数制限：お一人様につき４枚まで

※詳細は販売サイトをご確認ください。

※海外向けチケット販売も9月19日(金)より販売開始しております。

Tickets for overseas customers will be available for purchase starting on September 19.

公式グッズ事前受注販売中！

バンダイナムコエンターテインメントの公式eコマース「ASOBI STORE」にて、本公演の公式グッズの販売を開始します。いずれも2月15日(日)の公演前にお届けします。

・受注締め切り：11月17日(月)23時59分まで

※2月15日公演会場でも販売予定。数に限りがございます。

是非ASOBI STOREの事前販売をご利用ください。

グッズ予約販売サイト :https://shop.asobistore.jp/category/eldenring_sa

＜商品詳細＞

公式パンフレット

価格：3,300円(税込)

各種インタビューや公演のセットリストなど掲載したパンフレットです。

公式ステンレスサーモタンブラー

価格3,300円(税込)

黒地に金が映える、魔女と騎士の出会いの情景がプリントされたステンレスサーモタンブラーです。

公式ラージトートバッグ

価格4,400円(税込)

生きている小壺の意匠をあしらった、普段使いしやすい大容量トートバッグです。

16オンスのキャンパス生地を使用し、内側に吊り下げポケットが付いています。

公式タオル

価格2,200円(税込)

黄金樹の大判サイズのタオルです。

公式ステッカーセット

価格1,100円(税込)

ELDEN RINGをテーマにした３枚のステッカーセットです。

■ELDEN RINGとは

「ELDEN RING」は、本格的なダークファンタジーの世界を舞台にしたアクションRPGです。広大なフィールドとダンジョン探索による未知の発見や、立ちはだかる困難とそれを乗り越えた時の達成感など、自由度の高い冒険をお楽しみいただけます。フロム・ソフトウェアの開発力と、バンダイナムコエンターテインメントの海外ネットワークを駆使したマーケティング力を掛け合わせた本作は、2022年2月25日の発売から現在まで世界中のファンの皆さまにプレイしていただき、世界累計出荷本数（※）が3,000万本を突破しています。※ダウンロード版 および PCゲームプラットフォーム「Steam」からのダウンロードを含みます。

〈各種公式サイトおよびX (旧Twitter)〉

公式サイト： https://www.eldenring.jp/index.html

【公式】X：フロム・ソフトウェア公式 https://x.com/fromsoftware_pr

バンダイナムコゲームミュージック https://x.com/BNE_BNGM

ASOBI STORE公式 https://x.com/asobistore