在シカゴ日本国総領事館 × MTJグループ 和牛プロモーションイベント開催決定 ！日本産和牛がつなぐ日米の食文化と未来

MTJグループ株式会社

MTJグループ株式会社（所在地：東京都港区六本木、代表取締役CEO：山重柾人、以下：MTJグループ）と在シカゴ日本国総領事館（所在地：アメリカ・シカゴ、総領事：溝渕将史、以下：在シカゴ日本国総領事館）は、米国シカゴにて日本産和牛をテーマとしたプロモーションイベントを共同で開催いたします。

本イベントでは、食文化・流通・外交交流という視点から、和牛の魅力・ブランド価値を伝え、日米の食文化交流とビジネス連携を促進することを目的とします。

【背景と目的】

近年、日本産和牛は単なる高級食材としてだけでなく、日本の食文化そのものを象徴するグローバルブランドとして注目を集めています。日本政府・関連団体は、和牛の海外展開強化を戦略の一環と位置付けています。



今回、在シカゴ日本国総領事館とMTJグループがタッグを組んで開催する本イベントは、以下を主な目的とします。

１. 日本産和牛ブランドの国際認知向上

米国・シカゴの消費者・飲食業界・メディア層に対し、日本産和牛の品質、品種・生産背景、調理ポテンシャルを直接体験してもらう機会を提供。

２. 日米食文化交流の深化

和牛を媒介として、地元シェフ、食文化関係者、在米邦人、日本人来訪者らの間で対話・理解を深める場を創出。

３. ビジネス機会の創出・流通基盤強化

日本産和牛を取り扱う卸・小売・外食チェーンとの商談機会を設け、輸入／流通チャネル拡大の創出。

４. 外交・ソフトパワー・地域貢献

日本食・日本産和牛を通じた文化発信を強化し、在留邦人・日系コミュニティとの連携や地域貢献を促進。

【イベント概要】

主催：在シカゴ日本国総領事館、MTJグループ株式会社

協力：Wagyu Master USA、Shō Omakase

日時：2025年9月30日

会場：在シカゴ日本国総領事館

対象：食文化関係者、外食業界、メディア、在米邦人、文化交流関係者 など

内容（予定）：基調講演・プレゼンテーション（和牛の生産・ブランド戦略・流通等）、

和牛試食・調理デモンストレーション、

ネットワーキング（名刺交換・商談機会）、

メディア向け撮影

【コンテンツ】

・基調講演・プロジェクト説明：MTJグループ代表 山重柾人

・和牛調理・試食提供シェフ：Chef Mari Katsumura

・特別セッション：インタラクティブQ&A、来場者との意見交換・交流会

【期待される成果・展望】

・シカゴおよび米国中西部市場における日本産和牛の知名度・ブランド評価の向上

・新たな流通パートナーや販路の契約・協業の可能性を推進

・今後の米国、北米主要都市での類似イベントの展開の足掛かり

・日米食文化交流を通じた文化発信・ソフトパワーの強化

・在留邦人・日系企業コミュニティ強化

【コメント】

MTJグループ 代表取締役 CEO 山重 柾人

「日本産和牛は単なる食材ではなく、物語と文化を持つ日本の象徴です。本イベントを通じて、シカゴ・米国の皆様と和牛の魅力を共有し、日米の“食の架け橋”となることを願っています。」

【会社概要】

会社名：MTJグループ株式会社

所在地：東京都港区六本木

代表者：代表取締役CEO 山重 柾人

事業内容：和牛を中心とした外食事業、WAGYU FES(R)︎、食肉祭等のメディア事業、フードフェスの企画制作施工運営

設立：2019年9月

公式HP：https://mtjinc.com/

【本件に関するお問合せ】

MTJグループ株式会社 広報部

Email：mtj_info@mtjinc.com