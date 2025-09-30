10/28(火) JCDデザインシンポジウムSECTION65開催のお知らせ
一般社団法人 日本商環境デザイン協会
JCD SECTION65 タイトル
JCD (一般社団法人日本商環境デザイン協会、理事長：窪田茂、所在地：東京都品川区) は、来たる10月28日に JCD デザインシンポジウム SECTION65を開催します。
JCD デザインシンポジウム SECTION は 1993 年から連続されるトークイベントで、その時代の空間デザインのあり方を巡って、多くの国内外のデザイナー・建築家などにご登場いただいています。
６５回目の今回はJCD関東支部の共催協力のもと「歴史的建造物のこれから - なぜ・どう・なにを残すのか」をテーマに、建築史の研究者と建造物を利用する実務者とコンテクストデザイナーという個性的なスペシャリスト3名のゲストをお呼びして、歴史的建造物の新しい魅力や可能性を発見し、未来へとつなげるヒントを探るシンポジウムを開催します。
日時 : 2025 年 10 月 28日（火） 18:00 - 20:00 （受付 17:30～、懇親パーティー 20:15 - 21:00）
場所： 東京藝術大学 上野キャンパス 美術学部中央棟 第１講義室 / 懇親パーティー会場は大学美術館学生食堂（藝大食樂部）
アクセス：〒110-8714 東京都台東区上野公園12-8
https://www.geidai.ac.jp/wp-content/uploads/2023/10/ueno_map_dl_2023.pdf
主催 : 一般社団法人日本商環境デザイン協会（JCD）
共催協力：JCD関東支部
パネリスト：
- 黒田哲二 NOT A HOTEL株式会社 執行役員
- 倉方俊輔 大阪公立大学大学院工学研究科教授
ファシリテーター：
- 渡邉康太郎 Takram コンテクストデザイナー
参加費： 5,000 円 (申し込み先着 150 名）
申し込み方法：下記の U R L またはリーフレット上の QR コードからお申し込みいただけます。
https://forms.gle/s759ZWpkHBdzV6917
開催告知リーフレット
JCD とは：
1961 年に創立され、永きに渡りインテリアデザインの発展と文化育成に貢献する団体です。現在の主な活動は、デザインアワード、シンポジウム、子供達にデザインを教える SODA 活動、国際交流活動、各種出版をはじめ、全国の各支部では様々なデザインイベントや交流会などを開催しています。
https://www.jcd.or.jp/jp/about/
本プレスリリースに関するお問い合わせ先：
JCD事務局
email : info@jcd.or.jp
https://www.jcd.or.jp/