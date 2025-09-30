【無料ウェビナー】上海モーターショーから読み解く 中国最新技術トレンドと業界動向 （10/21開催）

ジャンシン・ジャパン株式会社

近年、中国の自動車市場は急速に進化しており、製品・サービスの品質向上や海外展開の加速が顕著になっています。本セミナーでは、2025年の上海モーターショーで得た知見をもとに、中国自動車の技術革新・市場トレンド、EV市場で注目すべきポイントを分かりやすく整理してお伝えします。中国市場でのビジネス機会や海外展開戦略のヒントを得たい技術者・企画担当・経営層の方に最適な内容です。講演後は質疑応答も実施し、実務に直結する議論の場を提供します。

開催概要

・セミナー名

上海モーターショーから読み解く 中国最新技術トレンドと業界動向

・開催日時

2025年10月21日（火）15:00～16:00

※日本時間、Zoom Webinarにてライブ配信、参加費無料

・言語：日本語

・主催：ジャンシン（匠新）

・セミナー内容

世界最大級の展示会である上海モーターショーの観点から、最新の技術トレンドや業界動向を解説します。グローバル市場の“今”を理解することで、日本の開発・研究の方向性にも示唆を与える内容です。

・登壇者紹介（抜粋）

齋藤 慶太

ジャンシン(匠新）イノベーション・アクセラレーション事業部 マネージャー

中国のエコシステムや業界トレンド、スタートアップ動向、BATH 等の調査・分析を担当。北京大学・上海復旦大学での留学経験を持ち、展示会でのトレンド抽出や競合分析、産業チェーンにおける中資企業との連携探索など多方面で実務経験を積む。EVに加え、AIやロボティクス分野のマクロ分析にも精通。

セミナーの詳細 :https://www.takumi.ltd/webinar251021

お申し込み :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_tA2w8JXcR1mH4NJCDEeGaA#/registration

中国自動車市場の“今”をつかみ、次の一手を考えるための実践的なインサイトを提供します。皆様のご参加を心よりお待ちしております。