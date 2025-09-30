THEOでVポイントがもらえる！Wプレゼントキャンペーン開始のお知らせ

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

【期間】

プレゼント１.：2025年10月1日（水）～2026年2月27日（金）

プレゼント２.：2025年10月1日（水）～2026年3月31日（火）

【概要】

★プレゼント１.：下記条件を満たすお客さまに、運用中のTHEO保有残高に応じて、残高1万円につきVポイントを0.5ポイント進呈いたします。（1ポイント未満は切り捨て）※1

・キャンペーン期間中（2025年10月～2026年2月）における各月末（判定日）においてTHEOを10万円以上運用中かつ、Vポイント進呈時までに出金もしくは解約が無いお客さま

・各月末（判定日）の翌月末時点で、日興イージートレード経由でVポイントサービスを申し込み済みのお客さま

※1【運用中のTHEO残高と進呈ポイントのイメージ図】

★プレゼント２.：さらにプレゼント１.の対象で、2026年3月31日時点でTHEOを50万円以上運用しているお客さまの中から、抽選で500名さまにVポイント1,000ポイントをプレゼント

詳細を見る :https://www.smbcnikko.co.jp/service/campaign/theo_vpoint/index.html

