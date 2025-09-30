『MAG館』オンラインくじが9/30（火）より発売開始！
株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじフリーク」より、『MAG館』のオンラインくじを2025年9月30（火）18:00より販売いたします。
v-mag(@v_mag_)先生による”幸乃先輩”と”チアリーピンク”の新規描き下ろし！
逆バニー姿でリードを繋がれたヒロイン２人の、ここでしか手に入らない艶やかなグッズをぜひチェックしてください！
オンラインくじ詳細
販売期間：2025年9月30日(火)18:00 ～ 2025年10月31日(金)17:59
価格：1回 880円（税込）※別途発送手数料がかかります
購入ページ：https://kujifreak.com/dlp/vmagkuji/
(C)v-mag
賞品ラインナップ
A賞：選べる！B2ハーフタペストリー（全4種）
＜サイズ＞約H728×W250mm
B賞：選べる！公開撮影会場ミニのぼり（全8種）※一部抜粋
<サイズ>約H300×W100mm
C賞：どこでも言いなり?敗北?アクリルスタンド（全8種）※一部抜粋
＜サイズ＞60×60mm以内
D賞：スマホ撮影風アクリルカード（全10種）※一部抜粋
＜サイズ＞約H115×W89mm
E賞：サービスチェキ風カード（全10種）※一部抜粋
＜サイズ＞約H86×W54mm
F賞：ブロマイドセット（全12種）※一部抜粋
※レア枠にはカード（全4種）（約H54×W86mm）がセットで付いてきます。
＜サイズ＞約86×54mm
ラッキー賞：キャンバスボード（全4種）
＜サイズ＞約H227×W158mm以内
ラストワン賞：アクリルパネル（全2種）
＜サイズ＞約210×150mm
