『Qpa×ぺあぬい』Qpa大人気作家様総勢41名でおくる120以上のキャラクターがぬいぐるみになって登場!　9月分受注予約開始!

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、BLレーベル「Qpa」（毎月24日配信）作品の「めぐみとつぐみ（S井ミツル 著）」「地雷系彼氏すずくん（かさいちあき 著）」「三兄弟、おにいちゃんの恋（コウキ。 著）」「俺達は新婚さんかもしれない（ちしゃの実 著）」「キーミスティックアンダーカバー（喃喃 著）」「フロウフルレメディ（緋汰しっぷ 著）」ぺあぬい9月分受注予約を2025年9月30(火)18：00からORIGOO公式サイト（https://www.origoo.jp/）で開始いたします。

ORIGOO公式サイト予約ページ：https://origoo.jp/shopbrand/qpa(https://origoo.jp/shopbrand/qpa9)9(https://origoo.jp/shopbrand/qpa9)

■めぐみとつぐみ

・「めぐみとつぐみ」LEDライトスタンド：4,620円（税込）

・「めぐみとつぐみ」アクリルキーホルダー：770円（税込）

・「めぐみとつぐみ」ぬいっこアクリルスタンド：1,760円（税込）

・「めぐみとつぐみ」キャンバス：4,400円（税込）

・「めぐみとつぐみ」クッション：4,840円（税込）

・「めぐみとつぐみ」ネームプレートセット：1,760円（税込）

・「めぐみとつぐみ」マスキングテープ：880円（税込）

・「めぐみとつぐみ」ぺあぬいセット：4,895円（税込）

※購入特典：「めぐみとつぐみ」出生届風カード

・「めぐみとつぐみ」限定コスチューム：4,235円（税込）

※ぬいぐるみは付属しておりません

・「めぐみとつぐみ」コンプリートセット 28,160円（税込）

※画像はコンプリートセットのイメージとなります ※画像はイメージで、実際の商品と異なる場合がございます

■地雷系彼氏すずくん

・「地雷系彼氏すずくん」LEDライトスタンド：4,620円（税込）

・「地雷系彼氏すずくん」アクリルキーホルダー：770円（税込）

・「地雷系彼氏すずくん」ぬいっこアクリルスタンド：1,760円（税込）

・「地雷系彼氏すずくん」キャンバス：4,400円（税込）

・「地雷系彼氏すずくん」クッション：4,840円（税込）

・「地雷系彼氏すずくん」ネームプレートセット：1,760円（税込）

・「地雷系彼氏すずくん」マスキングテープ：880円（税込）

・「地雷系彼氏すずくん」ぺあぬいセット：4,895円（税込）

※購入特典：「地雷系彼氏すずくん」出生届風カード

・「地雷系彼氏すずくん」限定コスチューム：4,510円（税込）

※ぬいぐるみは付属しておりません

・「地雷系彼氏すずくん」コンプリートセット 28,435円（税込）

※画像はコンプリートセットのイメージとなります ※画像はイメージで、実際の商品と異なる場合がございます

■三兄弟、おにいちゃんの恋

・「三兄弟、おにいちゃんの恋」LEDライトスタンド：4,620円（税込）

・「三兄弟、おにいちゃんの恋」アクリルキーホルダー：770円（税込）

・「三兄弟、おにいちゃんの恋」ぬいっこアクリルスタンド：1,760円（税込）

・「三兄弟、おにいちゃんの恋」キャンバス：4,400円（税込）

・「三兄弟、おにいちゃんの恋」クッション：4,840円（税込）

・「三兄弟、おにいちゃんの恋」ネームプレートセット：1,760円（税込）

・「三兄弟、おにいちゃんの恋」マスキングテープ：880円（税込）

・「三兄弟、おにいちゃんの恋」ぺあぬいセット：4,895円（税込）

※購入特典：「三兄弟、おにいちゃんの恋」出生届風カード

・「三兄弟、おにいちゃんの恋」限定コスチューム：4,345円（税込）

※ぬいぐるみは付属しておりません

・「三兄弟、おにいちゃんの恋」コンプリートセット 28,270円（税込）

※画像はコンプリートセットのイメージとなります ※画像はイメージで、実際の商品と異なる場合がございます

■俺達は新婚さんかもしれない

・「俺達は新婚さんかもしれない」LEDライトスタンド：4,620円（税込）

・「俺達は新婚さんかもしれない」アクリルキーホルダー：770円（税込）

・「俺達は新婚さんかもしれない」ぬいっこアクリルスタンド：1,760円（税込）

・「俺達は新婚さんかもしれない」キャンバス：4,400円（税込）

・「俺達は新婚さんかもしれない」クッション：4,840円（税込）

・「俺達は新婚さんかもしれない」ネームプレートセット：1,760円（税込）

・「俺達は新婚さんかもしれない」マスキングテープ：880円（税込）

・「俺達は新婚さんかもしれない」ぺあぬいセット：4,895円（税込）

※購入特典：「俺達は新婚さんかもしれない」出生届風カード

・「俺達は新婚さんかもしれない」限定コスチューム：3,630円（税込）

※ぬいぐるみは付属しておりません

・「俺達は新婚さんかもしれない」コンプリートセット 27,555円（税込）

※画像はコンプリートセットのイメージとなります ※画像はイメージで、実際の商品と異なる場合がございます

■キーミスティックアンダーカバー

・「キーミスティックアンダーカバー」LEDライトスタンド：4,620円（税込）

・「キーミスティックアンダーカバー」アクリルキーホルダー：770円（税込）

・「キーミスティックアンダーカバー」ぬいっこアクリルスタンド：1,760円（税込）

・「キーミスティックアンダーカバー」キャンバス：4,400円（税込）

・「キーミスティックアンダーカバー」クッション：4,840円（税込）

・「キーミスティックアンダーカバー」ネームプレートセット：1,760円（税込）

・「キーミスティックアンダーカバー」マスキングテープ：880円（税込）

・「キーミスティックアンダーカバー」ぺあぬいセット：4,895円（税込）

※購入特典：「キーミスティックアンダーカバー」出生届風カード

・「キーミスティックアンダーカバー」限定コスチューム：4,400円（税込）

※ぬいぐるみは付属しておりません

・「キーミスティックアンダーカバー」コンプリートセット 28,325円（税込）

※画像はコンプリートセットのイメージとなります ※画像はイメージで、実際の商品と異なる場合がございます

■フロウフルレメディ

・「フロウフルレメディ」LEDライトスタンド：4,620円（税込）

・「フロウフルレメディ」アクリルキーホルダー：770円（税込）

・「フロウフルレメディ」ぬいっこアクリルスタンド：1,760円（税込）

・「フロウフルレメディ」キャンバス：4,400円（税込）

・「フロウフルレメディ」クッション：4,840円（税込）

・「フロウフルレメディ」ネームプレートセット：1,760円（税込）

・「フロウフルレメディ」マスキングテープ：880円（税込）

・「フロウフルレメディ」ぺあぬいセット：4,895円（税込）

※購入特典：「フロウフルレメディ」出生届風カード

・「フロウフルレメディ」限定コスチューム：4,345円（税込）

※ぬいぐるみは付属しておりません

・「フロウフルレメディ」コンプリートセット 28,270円（税込）

※画像はコンプリートセットのイメージとなります ※画像はイメージで、実際の商品と異なる場合がございます

■関連コミック

めぐみとつぐみ 1詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10046951.html

めぐみとつぐみ 2詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10046952.html

めぐみとつぐみ 3詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10046953.html

めぐみとつぐみ 4詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10046954.html

めぐみとつぐみ 5詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10079547.html

めぐみとつぐみ 6詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10084448.html

地雷系彼氏すずくん 1詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10047088.html

地雷系彼氏すずくん 2詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10047089.html

地雷系彼氏すずくん 3詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10086559.html

地雷系彼氏すずくん 4詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10143498.html

三兄弟、おにいちゃんの恋詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10047048.html

俺達は新婚さんかもしれない 1詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10047012.html

俺達は新婚さんかもしれない 2詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10047013.html

俺達は新婚さんかもしれない 3詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10047014.html

俺達は新婚さんかもしれない 4詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10047015.html

キーミスティックアンダーカバー詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10084775.html

続：キーミスティックアンダーカバー詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10080628.html

フロウフルレメディ 上詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10075686.html

フロウフルレメディ 下詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10079550.html

■BLレーベル「Qpa」

竹書房BLレーベル「エロ×ロマンス→エロス」をテーマに毎月24日配信。

https://bl.takeshobo.co.jp/qpa/

X：https://x.com/Qpa_BLinfo

■株式会社竹書房

1972年設立。麻雀漫画専門誌『近代麻雀』や、4コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVD などを取り扱う出版社です。

https://www.takeshobo.co.jp/

X：https://x.com/takeshobopr