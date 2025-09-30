澤 円さんの新連載「モヤモヤ言語化ラボ」が、Webマガジン『エンジニアtype』で始まりました！

株式会社キャリアデザインセンター

株式会社キャリアデザインセンターが運営するWebマガジン『エンジニアtype』（https://type.jp/et/feature/） は、新連載「澤 円の『モヤモヤ言語化ラボ』」を2025年9月19日（金）に開始しました。

■連載趣旨

元・日本マイクロソフト業務執行役員であり、“プレゼンの神”こと、澤円さんが、エンジニア読者のモヤモヤや気になるニュースを、分かりやすく“言語化”。「どう考えたらいいか分からない」を「そう考えればいいのか」に変える、頭と心の整理の場です。あなたが前に進むためのヒントを一緒に見つけていきましょう。

■第一回

「自社開発したいのに内定が出ない…」そんなときにやるべき頭の整理とは？

第一回目に取り上げたのは、「SESから自社開発に転職したい」というエンジニア読者から寄せられた悩みです。

記事URL：https://type.jp/et/feature/29263/

●相談内容

今SESで働いてるんですが、将来的には自社プロダクトを持ってる会社に転職して、ちゃんと自社開発に関わりたいと思ってます。

ただ、正直「このプロダクトの開発に携わりたい！」って思える会社からは全然内定が出なくて……。 逆に、そこまで興味を持てない事業会社からは内定がもらえることもあります。

こういう場合って、興味がある会社は一旦諦めてでも、とりあえず「自社プロダクト開発」に関われる会社に行ったほうがいいんでしょうか？

この悩みに対して澤さんは、内定が出ない悩みにすぐ答えを出すのではなく、まず「なぜ自社開発にこだわるのか」を自分の言葉で整理した方がいいとアドバイスを送ります。自社開発という選択が、本当に理想の選択肢なのか？ 前提を疑うその視点が、モヤモヤを解くきっかけになるはずです。

【連載担当者】

澤 円さん

立教大学経済学部卒。生命保険のIT子会社勤務を経て、1997年、日本マイクロソフトに転職、2020年8月に退職し、現在に至る。プレゼンテーションに関する講演多数。武蔵野大学専任教員。数多くのベンチャー企業の顧問を務める。 著書：『外資系エリートのシンプルな伝え方』（中経出版）／『伝説マネジャーの 世界No.1プレゼン術』（ダイヤモンド社）／『未来を創るプレゼン 最高の「表現力」と「伝え方」』(プレジデント社)／『「疑う」から始める。これからの時代を生き抜く思考・行動の源泉』（アスコム社）／『「やめる」という選択』（日経BP社） Voicyチャンネル：澤円の深夜の福音ラジオ オンラインサロン：自分コンテンツ化 プロジェクトルーム

■澤さんへの「お悩み・質問」を大募集！

エンジニアtype編集部では、澤さんに「言語化してほしい」「解決法が知りたい」という悩みや質問を募集しています。キャリア、仕事、働き方にまつわるモヤモヤを、ぜひお寄せください。



連絡先：

エンジニアtype編集部

e-typemag@type.jp

