「難病相談支援センター20周年記念講演会」のお知らせ

奈良県

チラシ（表面）

難病ってどんな病気？


難病の患者さんって近くにいるの？


病気になっても自宅で生活は続けられるの？


地域で支え合うってどういうこと？



難病診療連携拠点病院である　奈良県立医科大学　　脳神経内科学講座教授　杉江先生や、


僻地で在宅医療を支えている　南奈良医療センター　総合診療科部長　　　　明石先生から


直接　最新情報を学べるチャンスです！



＜日時＞


　令和7年10月26日(日）　１３：３０～　講演開始　（受付　１３：００～）



＜参加対象＞


　難病患者の方・そのご家族を含め、在宅医療・介護・福祉に関わる方、


　医療・介護・福祉の道を目指ざそうと考えている方、


　難病について学びたい方等、誰でも参加できます。



＜費用費＞　無料



＜会場・アクセス＞


　奈良県社会福祉総合センター　6F　大ホール


　奈良県橿原市大久保町320番11


　「近鉄畝傍御陵前」駅下車　徒歩３分


　


＜申し込み＞


「別添チラシ」　もしくは「奈良県難病相談支援センター」ホームページより


　　・奈良スーパーアプリ(https://nsa.pref.nara.jp/gap/applicationRegister?appmngid=a03J3000009yuuoIAA&entry=1)もしくはFAX（２４時間対応）


　　・TEL　０７４３（６１）５２６３（直通 　９：００～１７：００対応）　



　ご来場を心よりお待ちしております。


(車椅子でのご来場、サポートの必要な方は事前にTELにてご連絡ください）



