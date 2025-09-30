「難病相談支援センター20周年記念講演会」のお知らせ
奈良県
チラシ（表面）
https://prtimes.jp/a/?f=d142065-334-47ca1d09b9638267f58aeef26770de89.pdf
難病ってどんな病気？
難病の患者さんって近くにいるの？
病気になっても自宅で生活は続けられるの？
地域で支え合うってどういうこと？
難病診療連携拠点病院である 奈良県立医科大学 脳神経内科学講座教授 杉江先生や、
僻地で在宅医療を支えている 南奈良医療センター 総合診療科部長 明石先生から
直接 最新情報を学べるチャンスです！
＜日時＞
令和7年10月26日(日） １３：３０～ 講演開始 （受付 １３：００～）
＜参加対象＞
難病患者の方・そのご家族を含め、在宅医療・介護・福祉に関わる方、
医療・介護・福祉の道を目指ざそうと考えている方、
難病について学びたい方等、誰でも参加できます。
＜費用費＞ 無料
＜会場・アクセス＞
奈良県社会福祉総合センター 6F 大ホール
奈良県橿原市大久保町320番11
「近鉄畝傍御陵前」駅下車 徒歩３分
＜申し込み＞
「別添チラシ」 もしくは「奈良県難病相談支援センター」ホームページより
・奈良スーパーアプリ(https://nsa.pref.nara.jp/gap/applicationRegister?appmngid=a03J3000009yuuoIAA&entry=1)もしくはFAX（２４時間対応）
・TEL ０７４３（６１）５２６３（直通 ９：００～１７：００対応）
ご来場を心よりお待ちしております。
(車椅子でのご来場、サポートの必要な方は事前にTELにてご連絡ください）
