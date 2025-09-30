スティック フレグランス「ジャディオール」。ゴールドに輝く、香りのアクセサリー登場

パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社

大胆さと美しさを讃えるフレグランス「ジャドール」から

J’ADIOR（ジャディオール）のクチュール ロゴをまとった

数量限定のスティック フレグランスが登場。

ディオール メゾンのシグネチャーJ’ADIOR（ジャディオール）。フランス語の「J’ADORE DIOR（ディオールが大好き）」というファッショニスタの強いメッセージから生まれたポジティブな造語「J'ADIOR」は、数々のクチュール アイテムにデザインされてきました。

このアイコニックなロゴをクールに纏ったジャドールのスティック フレグランスが2025年10月10日（金）数量限定で登場いたします。ディオールのアイコニックな「ジャドール」は、自信溢れるフェミニニティを輝かせるフレグランス。

J’ADIORのロゴが輝く新たなスティック フレグランスは、みずみずしくも華やかな花々の香りオードゥ パルファンと光り輝く豊潤な花々の香りローの2種類がラインナップ。ファッショナブルな新しい香りのアクセサリーは、あなたのスタイルを魅力的に仕上げ、存在感を輝かせます。ポータブルでいつでもどこでも。ゴールドがきらめくスティック フレグランスが、香りの魅力で包み込みます。

ゴールドの輝きを放つポータブルな香りのファッション アクセサリー

ジャドールから生まれた新たなスティック フレグランスのフォーミュラには、ジャスミンワックスが配合され、肌にのせるととろけるように馴染み、香水のようにしっかりと香りながらも、アルコールフリーに。肌の上でセンシュアルな輝きを放ち、首、デコルテ、手首へ纏うという、スティック フレグランスならではの新しい香りのスタイリングを叶えます。

ファッショナブルなスタイルを確立させるJ'ADIORスティック フレグランスは、ゴールドに輝く大文字でデザインされたJ'ADIORが大胆に、存在感を放ちます。オードゥ パルファンはホワイトのケースに、まばゆいゴールドのケースに収められ、ディオールらしい新たな香りのファッション アクセサリーへ。スタイリッシュでクールな魅力が溢れます。

ジャドール オードゥ パルファン

存在するはずのない、理想の花を表現したオードゥ パルファン。それはイランイラン、ジャスミン、ローズと無数の花々が調和し生まれた、どの花とも表現しがたい神秘的な魅力に包まれた「夢の花」の香り。上品で、みずみずしく、それでいて華やかに。透明感と妖艶さという相反するフローラルの魅力が輝きを放ち、一瞬で心を掴み魅了します。

ジャドール ロー

豊かに広がる花の輪郭とその色調を大胆に強調し、花々の美しさが際立つロー。丸みを帯びたまろやかな香りは、陽光に照らされたオレンジ ブロッサムや、なめらかなローズとジャスミンのアブソリュートが対話を繰り広げ、圧倒的なスケールで香り立ちます。パワフルでセンシュアルな花々の魅力を最大限に輝かせます。

ゴールドの輝きでドレスアップを叶える「ジャドール シマリング ボディ オイル」

ジャドール ボディケア アイテムから、新たにゴールドの輝きと花々の香りで魅了するシマリング ボディオイルが数量限定で登場。香り豊かなボディに、ゴールドの輝きが織りなす高貴な魅力が、肌を美しく引き立てます。

ジャスミン エキスを配合した、シルキーで軽やかなフォーミュラが、肌に溶け込むようになじみ、うるおいと豊かな花々の香りを包み込みます。ゴールドとパールのような輝きが、肌を光で包み込み、ジャドールの官能的なフローラル ノートとともに彩ります。アイコニックなジャドール フレグランスのボトル トップにあしらわれたガラスを彷彿とさせる、丸みのあるボトル デザインが、フェミニンな魅力を解き放ちます。輝くゴールドのオイルを肌へやさしくのせると、瞬時に煌めくゴールドのオイルが全身をつややかで、柔らかく、美しさを授けます。

数量限定品 ジャドール オードゥ パルファン ジャディオール（スティック フレグランス）

8,900円（本体価格） ／ 9,790円（税込価格）

数量限定品 ジャドール ロー ジャディオール（スティック フレグランス）

13,300円（本体価格） ／ 14,630円（税込価格）

数量限定品 ジャドール シマリング ボディ オイル

12,500円（本体価格） ／ 13,750円（税込価格）

2025年10月10（金） 全国数量限定発売

