【北海道チーズドリア 天使のオーブン】10月6日(月)グランドオープン！北海道チーズをたっぷり使ったドリア& グラタンの宅配専門店

株式会社テンフォー


北海道生まれの宅配ピザチェーン10.4( テンフォー) を運営する、株式会社テンフォー( 本社・北海道函館市/代表・高橋仁志） は、2025年10月6日(月)より新たな業態として宅配&お持ち帰り専門のドリア・グラタンの店『北海道チーズドリア 天使のオーブン』を全国の既存店、宅配ピザテンフォー内で一斉グランドオープンいたします。


北海道チーズドリア 天使のオーブンとは






株式会社テンフォーが運営する、宅配・お持ち帰り専門のドリアとグラタンの新ブランドです。


北海道産のチーズと北海道生乳にこだわり開発を重ねた特製ホワイトソースをたっぷりと使い、本格的なドリアとグラタンに仕上げました。ご注文を受けてからオーブンでじっくり焼き上げるため、お届け時はもちろん熱々。こんがり焼けたチーズと一緒に出来たてをお召し上がりください。


また、すべてのドリア・グラタンに『自家製チーズフォカッチャ』がセットとして付きます。こちらは直径約15cmのふわふわ食感のフォカッチャで、そのままでもドリアやグラタンと一緒に食べてもおいしい商品となっております。



既存ブランドの「宅配ピザ テンフォー」「第10 代肉横綱」「ラーメン案内所104」の商品も一緒にお届けが可能となっております。


メニューについて


ホワイトソースとこんがり焼けたチーズ、特製ミートソースパスタが絡む味わい深いグラタンです。



　　


　　とろけるチーズのパスタグラタン


　　　　 1,000円(税込1,080円)






パリッとジューシーなたっぷりソーセージとチェダーチーズの濃厚なドリアです。

　　




　　　濃厚チェダーのソーセージドリア


　　　　1,200円(税込1,296円)






たっぷりきのことチキンがバターライスとベストマッチ。きのこの食感がクセになる風味の良いドリアです。

　　




　　　たっぷりきのことチキンのドリア


　　　　　1,200円(税込1,296円)






本格カレーソースとこんがり焼けたチーズがベストマッチ。さらに卵とあわせると濃厚なおいしさに。




　　　　　　　焼きカレードリア


　　　　　 1,200円(税込1,296円)






ホクホクの北海道産男爵いもがたっぷり入った王道グラタン。




北海道男爵ポテトグラタン


1,200円(税込1,296円)






たっぷりの北海道産牛肉に濃厚ミートソースを絡めて焼き上げたお肉好きにはたまらない定番ドリアです。




北海道ミートドリア


1,400円(税込1,512円)






北海道産の濃厚カマンベールがどーんとトッピングされたチーズ好きにはたまらない新感覚ドリアです。




北海道大きなカマンベールドリア


1,400円(税込1,512円)






プリプリのエビととろけるモッツァレラチーズソースを使用。香り高いアメリケーヌソースが食欲をそそります。




エビとモッツァレラのぜいたくドリア


1,400円(税込1,512円)






ご注文が入ってから店内で焼き上げる、直径約15cm のふわふわフォカッチャ。




自家製チーズフォカッチャ


※単品販売なし(セット商品)





※一部店舗では価格が異なります。


宅配フードコートプロジェクトについて

株式会社テンフォーが2022年から掲げている「宅配フードコートプロジェクト」。


店舗から宅配を通じ多種多様な食事、楽しさ・喜びをお客様にお届けすることを目標としたプロジェクトです。


新ブランドとして新店舗をかまえる訳ではなく、あえて既存の店舗に業態を増やし、ひとつの店舗からたくさんの種類の食事が届く。


小さなマチに出店しているテンフォーだからこそ、そのマチの食のインフラという形で宅配網を支えていきたい。


その想いをお客様にお届けできるよう今後もプロジェクトに取り組んでいきます。


宅配ピザ テンフォーについて

宅配ピザ「テンフォー」は1988年10月4日、北海道函館市に1号店を開店いたしました。


北海道で生まれ、北海道産の食材をふんだんに使用するまさにどさんこピザです。


誕生の地である北海道を中心に、東北、北陸、新潟、九州でも人気のデリバリーピザチェーンです。




店舗一覧

宅配ピザ テンフォー　全国77店舗


北海道36店舗・青森県12店舗・岩手県2店舗・秋田県6店舗・山形県4店舗・宮城県1店舗・


新潟県7店舗・富山県4店舗・石川県1店舗・熊本県2店舗・鹿児島県2店舗



第104代肉横綱・ラーメン案内所104　全国71店舗


北海道34店舗・青森県11店舗・岩手県2店舗・秋田県5店舗・山形県3店舗・宮城県1店舗・


新潟県7店舗・富山県4店舗・石川県1店舗・熊本県1店舗・鹿児島県2店舗



北海道チーズドリア 天使のオーブン　全国72店舗


北海道35店舗・青森県11店舗・岩手県2店舗・秋田県5店舗・山形県3店舗・宮城県1店舗・


新潟県7店舗・富山県4店舗・石川県1店舗・熊本県1店舗・鹿児島県2店舗


会社概要

会社名：株式会社テンフォー


代表者：代表取締役社長　高橋仁志


本社：北海道函館市柏木町24番19号


創業：昭和63年10月4日


創立：平成2年1月17 日


資本金：1千万円


事業内容：宅配ピザチェーン「テンフォー」・宅配肉丼チェーン「第104代肉横綱」を展開



