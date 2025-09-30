【イベント出展のお知らせ】AI-PAX 2025に出展します！
―― 現場で“使える”AIスライド生成の活用法を、実機で相談・体験
AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」を提供する株式会社イルシル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮崎有貴）は、2025年10月15日（水）・16日（木）にベルサール東京日本橋で開催されるAI-PAX 2025［第1回 AIの実践的な活用展］に出展します。
会場では、日本マイクロソフトや楽天などの登壇企業による“実践的なAI活用”セミナー（全10セッション）に加え、体験型コンテンツも展開されます。イルシルのブースでは、実機デモと個別相談をご用意しています。
■ 開催概要
イベント名：AI-PAX 2025［第1回 AIの実践的な活用展］
会期：2025年10月15日（水）・16日（木）10:00-17:00
会場：ベルサール東京日本橋（東京メトロ「日本橋」直結）
主催：Eight（※正式表記。大文字・小文字の変更やカタカナ表記は不可）
詳細／来場登録：https://eight-event.8card.net/eightexpo/ai-pax/?code=aipax2025_other_sp&utm_source=other&utm_medium=other_sp(https://eight-event.8card.net/eightexpo/ai-pax/?code=aipax2025_other_sp&utm_source=other&utm_medium=other_sp)
■ こんな方におすすめ
営業／企画／DX推進：提案書・社内資料の初稿到達を最短化し、標準化・平準化を前進させたい
経営・役員向け準備：表紙／要点／比較／フロー等「1枚」をすばやく確定して全体を組み上げたい
ブランド・広報：自社テンプレート起点のAI生成で、体裁ガバナンスとスピードを両立したい
人事・研修・CS：過去スライドの再利用（ライブラリ）でナレッジを資産化し、教育コストを抑えたい
現場運用担当：PPTX／PDF運用や権限設計、導入～定着の具体手順を個別に相談したい
ブースでは「AIスライド生成」「AIデザイン生成（1ページ）」「自社テンプレからのAI生成」「ライブラリ機能」を実機でご覧いただけます。
■イルシルについて
AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」は、生成AIでスライド資料作成を自動化し、誰でも簡単にスライドやパワポが作れるサービスです。入力したテキストからスライドを自動生成できるだけでなく、3,000種類以上のデザインテンプレートからオリジナルで作成することも可能です。URL : https://irusiru.jp
■会社概要
・会社名：株式会社イルシル
・代表取締役社長：宮崎有貴
・所在地（本社）：〒150-0011 東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル6F
・事業内容：ソフトウェアの開発、運用
