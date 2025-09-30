【イベント出展のお知らせ】AI-PAX 2025に出展します！

株式会社イルシル

―― 現場で“使える”AIスライド生成の活用法を、実機で相談・体験

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」を提供する株式会社イルシル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮崎有貴）は、2025年10月15日（水）・16日（木）にベルサール東京日本橋で開催されるAI-PAX 2025［第1回 AIの実践的な活用展］に出展します。

会場では、日本マイクロソフトや楽天などの登壇企業による“実践的なAI活用”セミナー（全10セッション）に加え、体験型コンテンツも展開されます。イルシルのブースでは、実機デモと個別相談をご用意しています。

■ 開催概要

イベント名：AI-PAX 2025［第1回 AIの実践的な活用展］

会期：2025年10月15日（水）・16日（木）10:00-17:00

会場：ベルサール東京日本橋（東京メトロ「日本橋」直結）

主催：Eight（※正式表記。大文字・小文字の変更やカタカナ表記は不可）

詳細／来場登録：https://eight-event.8card.net/eightexpo/ai-pax/?code=aipax2025_other_sp&utm_source=other&utm_medium=other_sp(https://eight-event.8card.net/eightexpo/ai-pax/?code=aipax2025_other_sp&utm_source=other&utm_medium=other_sp)

■ こんな方におすすめ

営業／企画／DX推進：提案書・社内資料の初稿到達を最短化し、標準化・平準化を前進させたい

経営・役員向け準備：表紙／要点／比較／フロー等「1枚」をすばやく確定して全体を組み上げたい

ブランド・広報：自社テンプレート起点のAI生成で、体裁ガバナンスとスピードを両立したい

人事・研修・CS：過去スライドの再利用（ライブラリ）でナレッジを資産化し、教育コストを抑えたい

現場運用担当：PPTX／PDF運用や権限設計、導入～定着の具体手順を個別に相談したい

ブースでは「AIスライド生成」「AIデザイン生成（1ページ）」「自社テンプレからのAI生成」「ライブラリ機能」を実機でご覧いただけます。

■イルシルについて

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」は、生成AIでスライド資料作成を自動化し、誰でも簡単にスライドやパワポが作れるサービスです。入力したテキストからスライドを自動生成できるだけでなく、3,000種類以上のデザインテンプレートからオリジナルで作成することも可能です。URL : https://irusiru.jp

■会社概要

・会社名：株式会社イルシル

・代表取締役社長：宮崎有貴

・所在地（本社）：〒150-0011 東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル6F

・事業内容：ソフトウェアの開発、運用

