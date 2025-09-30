FIT-EASY海津店 中日ドラゴンズOB川上憲伸さん 来店イベント開催しました！

フィットイージー株式会社 全国に220店舗以上のアミューズメントフィットネスクラブを展開するフィットイージー株式会社（本社：岐阜市、以下：当社）は、2025年9月27日（土）「FIT-EASY海津店」にて、中日ドラゴンズOBで野球評論家の川上憲伸さんをお招きし「野球教室」をはじめ、「トークショー・サイン会」を開催しました。

◆イベント概要

開催日時：2025年9月27日（土）10:30～15:15

会場：FIT-EASY海津店（岐阜県海津市海津町馬目347-1）

イベント内容：

・第1部「野球教室・中学生以下向け」：１.10:30～11:15 ２.11:15～12:00

・第2部「野球教室・一般向け」：３.13:00～13:45 ４.13:45～14:30

・第3部「トークショー・サイン会」５.14:45～15:15

子どもから大人までを対象に、当クラブのアミューズメントサービス「FIT-BASEBALL」を活用した「野球教室」やファンの方に向けた「トークショー、サイン抽選会」を開催しました。

現役時代、代名詞のカットボールを武器に中日ドラゴンズのエースとして活躍し、チームの垣根を超え、多くのプロ野球ファンに愛された川上憲伸さんと、フィットイージーで交流することができる貴重な機会となりました。

参加者からの「球速を上げるにはどうしたらよいか」や「肩や肘が痛くならないためのフォームを教えて欲しい」などの質問や疑問に、川上さんが参加者それぞれの身体に合った方法で、当クラブの「FIT-BASEBALL」のラプソードを活用しながら指導いただきました。

◆FIT-EASY海津店「FIT-BASEBALL」についてピッチングブースバッティングブース

当クラブの「FIT-BASEBALL」では、全米や日本のプロ野球でもほとんどの球団が採用し、海外で活躍する選手も活用する投球分析デバイスRapsodoを導入。自身のピッチングのデータを詳細に分析、科学的根拠に基づいたトレーニングを行うことができます。

またイベント会場となるFIT-EASY海津店の「FIT-BASEBALL」では、ピッチングとバッティング両ブースを完備。バッティングブースでは当クラブ初となるピッチングマシンを導入し、マシン打撃での測定が可能となります。

またトークショーでは、参加者からの現役時代の裏話や現在の中日ドラゴンズを変えるためにはどうしたらよいかなどの質問にユーモアを交えながら答え、参加者を楽しませました。

イベント終了後、トークショーに参加した当選者には、弊社オリジナルのビッグトートバッグに川上さんの直筆サインを入れて、川上さんから手渡していただきました。

弊社は今後も、プロアスリートや各スポーツ界の第一線で活躍したレジェンドをお招きし、「FIT-BASEBALL」をはじめ当クラブのアミューズメントサービスを活用したイベントを積極的に開催してまいります。

◆フィットイージー 会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

資 本 金：510,387,625円

事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

従 業 員 数：275名 ※2024年10月31日現在

店 舗 数：224店舗 ※2025年9月30日現在

U R L ：https://fiteasy.jp/（サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/（コーポレートサイト）