東京都心4店舗 縦断イベントを開催しました！「IFBB PRO 廣川翔一選手 トレーニングレクチャー会」！
トレーニング初心者から競技者まで幅広い層へのレクチャーと質疑応答、サイン会・写真撮影会を実施しました。
参加者にトレーニングの指導をする 廣川翔一選手
開催日時：2025年9月25日（木）
会場（1）FIT-EASY渋谷店 17:00～18:00
会場（2）FIT-EASY目黒碑文谷店 19:00～20:00
開催日時：2025年9月26日（金）
会場（3）FIT-EASY成増店 17:00～18:00
会場（4）FIT-EASY池袋西口店 19:00～20:00
イベント内容：
・第1部「トレーニングレクチャー会」
・第2部「サイン会・写真撮影会」
※イベント参加の新規入会者には、「廣川選手の直筆サイン入り弊社オリジナルビッグトートバッグ」をプレゼントしました。
トレーニングレクチャー会では、参加者からの「マシンの正しい使い方や正しいフォームでのトレーニングを教えてほしい」や「ピンポイントで胸の上部に効かせるには、どのようしたらよいか」などの質問があり、廣川選手が参加者のトレーニングを実際に見ながらレクチャーしていただき、参加者は「貴重なアドバイスをいただき、今後のトレーニングの参考にしたい」と話していました。
またボディメイクコンテストなどに出場する競技者には、大会でのポージングのレクチャーや1日に摂取する食事の種類や量、必要な栄養素など廣川選手が日頃実践していることを伝えるなど、参加者にとってとても有意義な時間となりました。
弊社は今後も既存会員様をはじめ、これからトレーニングを始めたい方、競技者の方々などにも、モチベーションを上げていただけるようなイベント等を実施していきます。
◆フィットイージー 会社概要
社 名：フィットイージー株式会社
本社所在地：〒500-8034岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1
資 本 金：510,387,625円
事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業
従 業 員 数：275名 ※2024年10月31日現在
店 舗 数：224店舗 ※2025年9月30日現在
U R L ：https://fiteasy.jp/（サービスサイト）
https://fiteasy.co.jp/（コーポレートサイト）