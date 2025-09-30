東京都心4店舗 縦断イベントを開催しました！「IFBB PRO 廣川翔一選手 トレーニングレクチャー会」！

フィットイージー株式会社 全国に220店舗以上のアミューズメントフィットネスクラブを展開するフィットイージー株式会社（本社：岐阜市、以下：当社）は、2025年9月25日（木）～26（金）の2日間に渡り「FIT-EASY渋谷店、目黒碑文谷店、成増店、池袋西口店」4店舗にて、IFBB PROアスリートとして活躍する廣川翔一選手が来店しました。トレーニング初心者から競技者まで幅広い層へのレクチャーと質疑応答、サイン会・写真撮影会を実施しました。参加者にトレーニングの指導をする 廣川翔一選手

◆イベント概要

開催日時：2025年9月25日（木）

会場（1）FIT-EASY渋谷店 17:00～18:00

会場（2）FIT-EASY目黒碑文谷店 19:00～20:00

開催日時：2025年9月26日（金）

会場（3）FIT-EASY成増店 17:00～18:00

会場（4）FIT-EASY池袋西口店 19:00～20:00

イベント内容：

・第1部「トレーニングレクチャー会」

・第2部「サイン会・写真撮影会」

※イベント参加の新規入会者には、「廣川選手の直筆サイン入り弊社オリジナルビッグトートバッグ」をプレゼントしました。

トレーニングレクチャー会では、参加者からの「マシンの正しい使い方や正しいフォームでのトレーニングを教えてほしい」や「ピンポイントで胸の上部に効かせるには、どのようしたらよいか」などの質問があり、廣川選手が参加者のトレーニングを実際に見ながらレクチャーしていただき、参加者は「貴重なアドバイスをいただき、今後のトレーニングの参考にしたい」と話していました。

またボディメイクコンテストなどに出場する競技者には、大会でのポージングのレクチャーや1日に摂取する食事の種類や量、必要な栄養素など廣川選手が日頃実践していることを伝えるなど、参加者にとってとても有意義な時間となりました。

弊社は今後も既存会員様をはじめ、これからトレーニングを始めたい方、競技者の方々などにも、モチベーションを上げていただけるようなイベント等を実施していきます。

◆フィットイージー 会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

資 本 金：510,387,625円

事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

従 業 員 数：275名 ※2024年10月31日現在

店 舗 数：224店舗 ※2025年9月30日現在

U R L ：https://fiteasy.jp/（サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/（コーポレートサイト）